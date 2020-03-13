 У дружини прем'єр-міністра Канади Трюдо підтвердили коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це Трюдо повідомив на своїй сторінці в соцмережі.
"На жаль, результати тесту Софі на COVID-19 позитивні. Вона перебуватиме в карантині. У неї зберігаються легкі симптоми, вона піклується про себе і дотримуватиметься порад нашого лікаря", - розповів Трюдо.
За повідомленням прессекретаря Трюдо, у самого прем'єр-міністра симптомів захворювання не спостерігається. Тому, за порадою лікарів, він не буде поки проходити тестування. З цієї ж причини лікарі вважають, що немає жодного ризику для тих, хто контактував з ним нещодавно.
Трюдо перебуватиме в ізоляції протягом 14 днів. Він продовжить повною мірою виконувати обов'язки прем'єр-міністра.
Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає пневмонію нового типу - COVID-19.
Вчора стало відомо, що коронавірусом заразилися актор Том Хенкс і його дружина, а подружжя Трюдо перебуває в ізоляції через підозри на інфекцію.
От чому коронавірус на скосив медведчука, бондаренчиху, портнова, росіских вилупків ....
а про цей шоколядний вірус, яким добили Україну, вже забули?
І повторю з іншої гілки, що в Монреалі вже закрито багато шкіл та англомовні університети, чекаємо щодо франкомовних.
Від сьогодні закривають бібліотеки, басейни, Ботанічний Сад, Планетарій тощо. На невизначений термін.
Метро і автобуси поки ходитимуть.
Але мересса сказала, що за необхідності - рух буде скасовано.
Доречі, Канада ввела правило що усі хто приїхав з Америки мають сидіти на карантині два тижні
Але обслуговування клієнтів в операційних залах, транзакції, чеки - народ не все робить електронно чи через мобільний, бояться fraud або старші люди.
Пекин заподозрил американских военных в занесении коронавируса на территорию КНР
Об этом сказал официальный представитель МИД, комментируя доклад Центра по предупреждению и контроля заболеваний, в котором говорилось о смерти военнослужащих из США предположительно от нового вируса. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства призвал Вашингтон обнародовать данные о том, когда в США появился первый заболевший.
А как сборище зеленой падали и мразей- так ни одного случая!
А что, тестирование представляет для него какую-то опасность?
Как только уничтожат Путина , вирус пропадет очень быстро.