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Все про:Трюдо Джастін (115) COVID-19 (771)

 У дружини прем'єр-міністра Канади Трюдо підтвердили коронавірус

У Софі Грегуар-Трюдо, дружини прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, зафіксовано позитивний тест на коронавірусну інфекцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це Трюдо повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

"На жаль, результати тесту Софі на COVID-19 позитивні. Вона перебуватиме в карантині. У неї зберігаються легкі симптоми, вона піклується про себе і дотримуватиметься порад нашого лікаря", - розповів Трюдо.

За повідомленням прессекретаря Трюдо, у самого прем'єр-міністра симптомів захворювання не спостерігається. Тому, за порадою лікарів, він не буде поки проходити тестування. З цієї ж причини лікарі вважають, що немає жодного ризику для тих, хто контактував з ним нещодавно.

Трюдо перебуватиме в ізоляції протягом 14 днів. Він продовжить повною мірою виконувати обов'язки прем'єр-міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Канади Трюдо пообіцяв не виходити з дому, оскільки у його дружини - симптоми застуди

Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає пневмонію нового типу - COVID-19.

Вчора стало відомо, що коронавірусом заразилися актор Том Хенкс і його дружина, а подружжя Трюдо перебуває в ізоляції через підозри на інфекцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181156
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання їй...
От чому коронавірус на скосив медведчука, бондаренчиху, портнова, росіских вилупків ....
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Почему так .....????? А пуйла короновирус не трогает
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Короновірус яд такої концентрації взгристи не може. Відразу короновірусу каюк, а Портнову ніби 100 грам бражки випив.
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Одужання їй...
От чому коронавірус на скосив медведчука, бондаренчиху, портнова, росіских вилупків ....
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Короновірус яд такої концентрації взгристи не може. Відразу короновірусу каюк, а Портнову ніби 100 грам бражки випив.
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С китайцем спала, а Бондаренчиху даже узкоглазый усмотрит, Х...... не подымится.
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Почему так .....????? А пуйла короновирус не трогает
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У дружини прем'єр-міністра Канади Трюдо підтвердили коронавірус - Цензор.НЕТ 6561

а про цей шоколядний вірус, яким добили Україну, вже забули?
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Да этот вирус украл у тебя мозг. Хотя не факт. По моему у тебя его и не было!
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Додам, що сьогодні Трюдо звернеться до країни.
І повторю з іншої гілки, що в Монреалі вже закрито багато шкіл та англомовні університети, чекаємо щодо франкомовних.
Від сьогодні закривають бібліотеки, басейни, Ботанічний Сад, Планетарій тощо. На невизначений термін.
Метро і автобуси поки ходитимуть.
Але мересса сказала, що за необхідності - рух буде скасовано.
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В Америці на Західному узбережжі закриті усі школи та офіси. Університети вже декілька днів перевели студентів на remote learning. І це тільки початок.
Доречі, Канада ввела правило що усі хто приїхав з Америки мають сидіти на карантині два тижні
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Побачимо, що буде в нас. Могли б перейти лише на телефонні рандеву, ми й так їх маємо.
Але обслуговування клієнтів в операційних залах, транзакції, чеки - народ не все робить електронно чи через мобільний, бояться fraud або старші люди.
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Извините, но чем больше истерии нагнетают СМИ, тем больше создаётся впечатление что кто-то пытается парализовать целые государства, с неясными (пока) целями.
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В лікарні міста Рівно, за два дні, померло 8 пацієнтів з діагнозом 'вірусна пневмонія'.
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Всі ці заходи просто танці з бубном, в розвинутих країнах просто з дорогим музичним інструментом, а у нас з дирявою каструлею і друшлаком. Хоча результат однаковий!
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Ага, надеются 14 дней отсидеться в норах, выйти, а вируса и нет... Так будет новый вирус, что делать будете? Мир сходит с ума. Помните кону 80х, начало 90х, СПИД, тоже психоз был, но не до такой степени, а сейчас никто и не вспоминает, хотя миллионы болеют...
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Люди со СПИДом могут жить двадцать лет. Тот же Меджик Джонсон уже живет с 91 года. От него нет лечения, но поддержания жизни вполне. А от этого вируса лекарства нет.
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Если вымрет кацапстан, все возрадуются, и это плюс...
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офф топ

Пекин заподозрил американских военных в занесении коронавируса на территорию КНР
Об этом сказал официальный представитель МИД, комментируя доклад Центра по предупреждению и контроля заболеваний, в котором говорилось о смерти военнослужащих из США предположительно от нового вируса. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства призвал Вашингтон обнародовать данные о том, когда в США появился первый заболевший.
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Какой оф представитель, фамилия? Кремлевские сказки оставь при себе.
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Это официальный представитель Китая. Он сказал вчера. Это правда. Китайцы сейчас активно над имиджем работают - перебрасывают вину на США, помогают итальянцам. Они не хотят чтобы их обвинили в той эпидемии, которую они под носом у себя упустили.
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Кацапы, сколько вас там, вы на свет лезете?
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Серьезный аргумент, но я Скабеевой больше верю...
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Это не аргумент. Официальный китайский чиновник обвинил США. Китай развернул целую кампанию сейчас по обелению имиджа, в англоязычном интернете китайские боты постят уже который день какую-то ерунду.
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Блин включи мозги, вирус распространяется по всему миру, смысл спецоперации в чем? Что бы заразиться самим, и заразить своих детей? Тем более, что все там известно, кто и что.
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Ты идиот? Никто не говорит, что США виноваты или по факту что-то сделали. Тебе пишут, что китайцы начали вплетать сюда США, а ты везде кацапов ищешь. Латентный кацап что ли? И в начале я неправильно написал. Знак вопроса лишний.
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Идиот ты, так как распространяешь этот бред, и с тобой ещё пять человек таких же мигом нарисовалось.
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Ну да, ну да. Кацап делает выводы по интернет-псевдонимам. Как это типично. Даже скучно.
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Это американцы сожрали живую летучую мышь?
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Это такой толстый намек на то, что коронавирус рукотворный от американцев?! Пендосы сделали боевой вирус, для которого не озаботились создать вакцину?! Серьезно?! Ну и как для боевого он имеет низкую эффективность. Такую чушь может только кремлеботская падаль родить.
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капец..он что?, через интернет распространяется???
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Многие рождаются без мозгов, и усеее...
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зато Чак Норрис родился сразу с бородой и в шляпе.
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Крайне сомнительно. В Канаде странность за странностью творится.
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Ну почему как хорошие люди - так болеют.
А как сборище зеленой падали и мразей- так ни одного случая!
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І де ж вона його підхопила?! От би дати чітку відповідь на це питання.
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Вспомнилось, дома была какая-то советская книжка про войну и там был какой-то профессор, который не хотел уходить в бомбоубежище, т.к. он рассчитал вероятность того, что в дом попадёт бомба, но после того, как был убит слон в зоопарке, один, может на 5-10 тысяч километров в округе, он пересмотрел свой подход...
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Є думка про спеціальну операцію, коли на зустріч із першою леді Канади прийшло шось типу баширова і пару раз кашлянуло. Не знаю інших неприятелів Канади більших ніж москалі. Хай прослідкують коло її зустрічей два тижні тому.
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"Поэтому, по совету врачей, он не будет пока проходить тестирование." Источник: https://censor.net.ua/n3181156

А что, тестирование представляет для него какую-то опасность?
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Цікаво, а що означає що лікарі не радили поки що проводити тест на коронавірус?
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Трюдо всегда был главным оппонентом Путина. Просто так заразится она не могла.
Как только уничтожат Путина , вирус пропадет очень быстро.
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