 Коронавірус: кількість інфікованих у світі 128,3 тис. осіб, померлих - 4720, в Україні зафіксовано 3 випадки захворювання

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).
Серед країн ЄС найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Італії - 12 462, одужали - 1045, померли 827 осіб; у Франції - 2284, одужали - 12, померло 48; Іспанії - 2277, одужали - 183, померли 55; Німеччині - 2078, одужали - 25, померло троє хворих.
У материковому Китаї - 80 932 хворих (померли 3166 тис.), Ірані - 10 075 (429), Південній Кореї - 7869 (66).
За даними ДСНС, загалом станом на 13 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання на коронавірус COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1.
Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019-nCoV), який викликає пневмонію нового типу.
Нагадаємо, в Україні та Києві ввели обмеження для запобігання можливому поширенню захворювання на коронавірус.
Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив у середу про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.
Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і поширюється по всьому світу, і більшість людей не мають імунітет.
Визначити захворювання немає чим.
2) Троє .
3) Є чим. Тест-система називається
-троє-офіційно визнанані Моз ВИЯВЛЕНІ інфікованих.
-скільки в реалі інфікованих З СИМПТОМАМИ -НЕМАЄ ДАНИХ..
Статистика каже- вже не менше від кількох десятків до кількох сотень..
иконыодну и ту же икону!
Число официально зарегистрированных больных туберкулезом - более 550 000 человек.
Ежегодно в стране от туберкулеза умирают 4 тысячи пациентов, то есть 11 человек каждый день.
Мы боимся короновируса?
" с 1 апреля 2020 года в Запорожье закроются три из четырех ныне действующих противотуберкулезных амбулаторий. Соответствующее решение, в рамках реализации медицинской реформы, принял запорожский областной совет"
В Запорожье закроют 75% тубдиспансеров 🚫
По данным МОЗ Украины за 2019 год, Запорожская область занимает первое место в Украине по уровню распространения детского туберкулеза и входит в первую пятерку по распространению заболевания среди взрослого населения. Наибольший рост наблюдается в городе Запорожье
Несмотря на это, с 1 апреля 2020 года в Запорожье закроются три из четырех ныне действующих противотуберкулезных амбулаторий. Соответствующее решение, в рамках реализации медицинской реформы(***Супрун-Гройсмана-Порошенко), принял запорожский областной совет.
Постом выше Serg Koshserg упомянул Запорожье. Было 5 тубдиспансеров. Один закрыли ранее, из-за нехватки финансирования.
Тот, который оставляют на 500 койко-мест! За 2018г стационарное лечение получили около 15 тыс. только в г. Запорожье.
Отключите интернет придуркам.
Я просто трошки помріяв.
И на кладбище бегите.
Занимайте лучшие места. Ха-ха.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [13.03.20 08:18]
❗️Власти Шанхая выявили два новых завозных случая инфицирования коронавирусом нового типа. Как сообщил в пятницу городской Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, речь идет о двух гражданах КНР, которые прибыли в Шанхай из США и Италии, последний летел с пересадкой в Москве.