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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:вірус (388) пандемія (5) COVID-19 (771)

 Коронавірус: кількість інфікованих у світі 128,3 тис. осіб, померлих - 4720, в Україні зафіксовано 3 випадки захворювання

Станом на 13 березня у світі зареєстровано 128 343 лабораторно підтверджені випадки захворювання коронавірусом (COVID-19), з них 4720 - летальні, одужали 68 324 особи.

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Серед країн ЄС найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Італії - 12 462, одужали - 1045, померли 827 осіб; у Франції - 2284, одужали - 12, померло 48; Іспанії - 2277, одужали - 183, померли 55; Німеччині - 2078, одужали - 25, померло троє хворих.

У материковому Китаї - 80 932 хворих (померли 3166 тис.), Ірані - 10 075 (429), Південній Кореї - 7869 (66).

За даними ДСНС, загалом станом на 13 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання на коронавірус COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1.

Коронавірус: кількість інфікованих у світі 128,3 тис. осіб, померлих - 4720, в Україні зафіксовано 3 випадки захворювання 01

Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019-nCoV), який викликає пневмонію нового типу.

Також читайте: У Борисполі з літака зняли трьох єгиптян із підозрою на коронавірус, - ЗМІ

Нагадаємо, в Україні та Києві ввели обмеження для запобігання можливому поширенню захворювання на коронавірус.

Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив у середу про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і поширюється по всьому світу, і більшість людей не мають імунітет.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181155
 
 
 Топ коментарі
 
Ніхто не знає скільки сидить по хатах хворих українців.
Визначити захворювання немає чим.
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Идёт уже. По всем каналам. Внимательней надо быть... Число жертв коронавируса в мире достигло 4720 человек, инфицированных уже более 128 тыс., выздоровели - почти 70 тыс. - Цензор.НЕТ 5541
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Цікаво, чи буде номер про коронавірус від ;Квартал-95;?
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Ніхто не знає скільки сидить по хатах хворих українців.
Визначити захворювання немає чим.
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1) я знаю .
2) Троє .
3) Є чим. Тест-система називається
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2)
-троє-офіційно визнанані Моз ВИЯВЛЕНІ інфікованих.
-скільки в реалі інфікованих З СИМПТОМАМИ -НЕМАЄ ДАНИХ..
Статистика каже- вже не менше від кількох десятків до кількох сотень..
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От нехай сидять вдома. а не ходять до церков, кумів чи генделиків.
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Цікаво, чи буде номер про коронавірус від ;Квартал-95;?
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Идёт уже. По всем каналам. Внимательней надо быть...
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так то статистика по людям, за скот подсчет не ведется
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Всем срочно в церковь и целовать, целовать иконы одну и ту же икону!
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Всем срочно в церковь и целовать... причем в Радомышльскую церковь... Коронавірус: кількість інфікованих у світі 128,3 тис. осіб, померлих - 4720, в Україні зафіксовано 3 випадки захворювання - Цензор.НЕТ 42
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не ну а куда ж ещё? Только туда, молиться за больных, и крестный ход с хоругвями.
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В Украине:
Число официально зарегистрированных больных туберкулезом - более 550 000 человек.

Ежегодно в стране от туберкулеза умирают 4 тысячи пациентов, то есть 11 человек каждый день.
Мы боимся короновируса?
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"Мелитопольский противотуберкулезный диспансер перестанет существовать как отдельная единица с 1 апреля. "

" с 1 апреля 2020 года в Запорожье закроются три из четырех ныне действующих противотуберкулезных амбулаторий. Соответствующее решение, в рамках реализации медицинской реформы, принял запорожский областной совет"

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договорюйте!!

В Запорожье закроют 75% тубдиспансеров 🚫
По данным МОЗ Украины за 2019 год, Запорожская область занимает первое место в Украине по уровню распространения детского туберкулеза и входит в первую пятерку по распространению заболевания среди взрослого населения. Наибольший рост наблюдается в городе Запорожье
Несмотря на это, с 1 апреля 2020 года в Запорожье закроются три из четырех ныне действующих противотуберкулезных амбулаторий. Соответствующее решение, в рамках реализации медицинской реформы(***Супрун-Гройсмана-Порошенко), принял запорожский областной совет.
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Брехунок, количество зарегистрированных - 34 тыс. человек.
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Не шизиков а туберкулезных!
Постом выше Serg Koshserg упомянул Запорожье. Было 5 тубдиспансеров. Один закрыли ранее, из-за нехватки финансирования.
Тот, который оставляют на 500 койко-мест! За 2018г стационарное лечение получили около 15 тыс. только в г. Запорожье.
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дубль два для особо одарённых брехунков - количество людей, стоящих на учёте с шизофреническим расстройством - около 170 тыс человек.
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Ау, провайдеры!
Отключите интернет придуркам.
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Може срачка з короновірусом чомусь навчить населення - хоча б методам власної гігіени та дезинфекції, що корисно вплине на зменьшення постійних епідемій іншого типу в Україні - туберкулез, гепатит, кір, снід, та інші?

Я просто трошки помріяв.
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они по моему перестали обновлять ту страницу
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Майки, трусики берите
И на кладбище бегите.
Занимайте лучшие места. Ха-ха.
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Люди, знаете почему в РФ так мало зараженных, при том что весь восток заселен Китайцами? Потому что они тупо не подают статистику, и все карашо...
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це їм мало що дасть..

Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [13.03.20 08:18]
❗️Власти Шанхая выявили два новых завозных случая инфицирования коронавирусом нового типа. Как сообщил в пятницу городской Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, речь идет о двух гражданах КНР, которые прибыли в Шанхай из США и Италии, последний летел с пересадкой в Москве.




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В связи с общим карантином по всей стране и быстрым распространением вируса, есть предложение закрыть (для начала) на глухо линию соприкосновения с ОРДЛО, оккупированным Крымом и РФерией ( может хоть так вот получится сделать то что нужно было сделать давно)
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