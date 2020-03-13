 Фонд соцстрахування розглядає питання оплати лікарняних під час карантину, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з українських каналів.

"Сьогодні закон про загальне обов'язкове державне та соціальне страхування передбачає виплату лікарняного в разі введення карантину на загальнонаціональному рівні. Ми працюємо з фондом соціального страхування ... Зараз фонд соціального страхування дасть роз'яснення, оскільки він компетентний у цьому", - сказав Ляшко.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, у Радомишлі Житомирської області з коронавірусом госпіталізували 70-річну жінку, яка повернулася з Польщі.