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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (147) страхування (39) Ляшко Віктор (54) лікарняний (10)

 Фонд соцстрахування розглядає питання оплати лікарняних під час карантину, - головний санлікар Ляшко

Питання відкриття і оплати лікарняних під час карантину обробляє Фонд соціального страхування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з українських каналів.

"Сьогодні закон про загальне обов'язкове державне та соціальне страхування передбачає виплату лікарняного в разі введення карантину на загальнонаціональному рівні. Ми працюємо з фондом соціального страхування ... Зараз фонд соціального страхування дасть роз'яснення, оскільки він компетентний у цьому", - сказав Ляшко.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, у Радомишлі Житомирської області з коронавірусом госпіталізували 70-річну жінку, яка повернулася з Польщі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181154
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленое стадо начинает пытаться думать только после того как дубиной по лбу получит...до этого их мыслительные процессы заблокированы...
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денег может не хватить в этом фонде на такое количество больничных
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Проснулись сиволапые. Наконец дошло, с чего нужно начинать. Зебилы мля... Фонд соцстрахования рассматривает вопрос оплаты больничных во время карантина, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9901
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уже и больничные отменить хотят? когда они уже нажрутся!
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Все равно в статье зрада зрадная!!!
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как это понять?
Вопрос открытия и оплаты больничных во время карантина обрабатывает Фонд социального страхования.

вчера у меня не взяли больничный, надо еще принести кучу дополнительных бумажек! хотя в компьютере все есть! и я больной должен их собирать, хотя больничный еще продлен!
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В Украине на данный момент 3 случая заражения
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Боюсь, цифирку можно смело увеличивать....
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пока я пишу об официальной цифре обнаруженных носителей... ну каждый просочившийся зараженный/ая - примерно + 200 человек в день.
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Кому потрібні повідомлення, що Фонд соцстраху "розглядає питання", чи, "...зараз дасть роз"яснення з приводу..." ? Людям треба сказати конкретно яке рішення прийнято, що буде з оплатою.
Ця коМАНДА не володіє ситуацією, брякає, аби хоч щось брякнути...
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Освободите от налогов малый бизнес и СПД , пусть сидят дома и не разносят вирус
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Освободить от налогов на период объявленной эпидемии - это нормальная практика
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Знаємо ми, як ваш ср@ний соц-трах "виплачує" лікарняні. Перші 5 днів тимчасової втрати працездатності відшкодовує роботодавець. Наступні - трах-соц. Через кілька місяців після одужання.
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Зеленое стадо начинает пытаться думать только после того как дубиной по лбу получит...до этого их мыслительные процессы заблокированы...
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Це для тих хто працює офіційно. А хто працює без оформлення?
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больше умрет-меньше больничных.... чо думать???
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А пенсіонерам відмінили індексацію до вересня, з надією, що багато пенсів до цього часу не доживуть! Так, падли зелені?! Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации
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