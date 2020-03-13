EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  774  18
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (6072) Донбас (15525) операція Об'єднаних сил (2166)

 Ворог за добу 4 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

12 березня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також було зафіксовано роботу снайперської пари.

Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поруч із Водяним - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік н.п. Піски - з міномета калібру 82 мм противник випустив 2 міни.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій українських сил, а саме:

- неподалік Зайцевого - зафіксовано роботу снайперської пари;
- у районі населеного пункту Луганське - зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив 10 пострілів, а також вів обстріл з великокаліберного кулемета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сімох поранених українських воїнів доставлено з району проведення ООС у Дніпро, стан чотирьох - важкий, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа

"Учора, 12 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська з міномета калібру 82 мм випустили 11 мін по позиціях захисників Лебединського, втрат немає.

Ворог за добу 4 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181153
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненому бійцю.
 показати весь коментар
 
Опять постреливают? Главнокомандующий посетит раненных?
 показати весь коментар
 
О, то що? Уже можна далі відводити ВСУ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Опять постреливают? Главнокомандующий посетит раненных?
 показати весь коментар
 
 
О, то що? Уже можна далі відводити ВСУ?
 показати весь коментар
 
 
Подейкують- на адміністративні кордони областей. У мене пара десятків інформаторів в Луганську.
 показати весь коментар
 
До мене дійшла інформація що найближчим часом будуть приймати рішення по закриттю українських КПП.
 показати весь коментар
 
 
Тобто, Україна перекриє лінію?- Цікаво.
 показати весь коментар
 
 
скоріше б це сталось, обстріл-закриття, ще -закриття... ось тільки сестрі моїй важко їздити туду буде(на могилку сина її, вбили його давно, за часів кучмарика...)
 показати весь коментар
 
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим масковським окупантам!!!!
 показати весь коментар
 
 


свічка



Сивоха проводить "конференцію за мир із окупованими територіями". А в Дніпрі 6 поранених в зоні АТО бійців в критичному стані і волонтери збирають донорську кров для поранених...
Ворог за добу 4 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5639
 показати весь коментар
 
 
ермак -козак -----------вот что порешали..
1. Принудить Украину к прямому диалогу с ОРДЛО (сейчас мы как раз начинаем этот этап).
2. Изменения в Конституцию с особым статусом Донбасса и в языковое законодательство, обещанные не путину, а западным партнерам (идет параллельно с первым этапом).
3. Создание внутри украинского политического и экономического кризиса (коронавирус стал хорошим бонусом, хотя, с другой стороны, он мог и подтолкнуть все эти процессы, ведь все окончательные решения россияне приняли только после того, как стало понятно, что нынешняя власть не готова к серьезным вызовам, и это все умножено на то, что Зеленский просто боится принимать любые неудобные решения).
4. Создание ситуации аналогичной 2013 г., когда россияне станут главным источником финансов для команды Зеленского (конец 2020 - начало 2021 гг.).
5. Выборы в ОРДЛО и при необходимости внеочередные парламентские выборы весной 2021 г.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору