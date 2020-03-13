 Ворог за добу 4 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також було зафіксовано роботу снайперської пари.
Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- поруч із Водяним - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік н.п. Піски - з міномета калібру 82 мм противник випустив 2 міни.
Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій українських сил, а саме:
- неподалік Зайцевого - зафіксовано роботу снайперської пари;
- у районі населеного пункту Луганське - зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив 10 пострілів, а також вів обстріл з великокаліберного кулемета.
"Учора, 12 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби російські окупаційні війська з міномета калібру 82 мм випустили 11 мін по позиціях захисників Лебединського, втрат немає.
свічка
Сивоха проводить "конференцію за мир із окупованими територіями". А в Дніпрі 6 поранених в зоні АТО бійців в критичному стані і волонтери збирають донорську кров для поранених...
1. Принудить Украину к прямому диалогу с ОРДЛО (сейчас мы как раз начинаем этот этап).
2. Изменения в Конституцию с особым статусом Донбасса и в языковое законодательство, обещанные не путину, а западным партнерам (идет параллельно с первым этапом).
3. Создание внутри украинского политического и экономического кризиса (коронавирус стал хорошим бонусом, хотя, с другой стороны, он мог и подтолкнуть все эти процессы, ведь все окончательные решения россияне приняли только после того, как стало понятно, что нынешняя власть не готова к серьезным вызовам, и это все умножено на то, что Зеленский просто боится принимать любые неудобные решения).
4. Создание ситуации аналогичной 2013 г., когда россияне станут главным источником финансов для команды Зеленского (конец 2020 - начало 2021 гг.).
5. Выборы в ОРДЛО и при необходимости внеочередные парламентские выборы весной 2021 г.