 За три дні на Донбасі загинуло 4 українських військовослужбовців, 16 поранені, - Україна в ОБСЄ

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Останні декілька днів ознаменувалися серйозним погіршенням безпекової ситуації на лінії зіткнення на Донбасі. 8 березня російські збройні формування завдавали удару по українській військовій вантажівці, вбивши одного військовослужбовця та поранивши трьох інших. Наступного дня вони скинули гранати з БПЛА на медичний автомобіль, на даху якого було чітке маркування Червоного Хреста. 10 березня російські маріонетки завдали удару протитанковою керованою ракетою по іншій українській військовій вантажівці, вбивши двох осіб та поранивши вісьмох", - поінформував присутні іноземні делегації український дипломат.
Він наголосив, що атака 10 березня була здійснена російськими збройними формуваннями з житлового району, "використовуючи цивільних осіб, які живуть у цьому місці, як "живий щит", щоб запобігти можливій відповіді з боку Збройних Сил України".
"Загалом лише за ці три дні українські військові втрати становили 4 військовослужбовці убитими та 16 пораненими", - сказав Цимбалюк.
Очільник української місії при ОБСЄ вказав на те, що цивільні жителі також продовжують нести тягар цієї гібридної війни, розпочатої Росією. Так, 2 березня російські найманці обстріляли Красногорівку, а 9 березня – житловий район Верхньоторецького.
Український дипломат також вчергове привернув увагу іноземних делегацій до використання протипіхотних мін на окупованих Росією районах Донбасу: за даними СММ ОБСЄ, 6 березня на одній такій міні підірвався чоловік в окупованому Піонерському.
"Ми багато разів закликали російську сторону припинити використання заборонених протипіхотних мін на окупованих нею районах Донбасу. Ми рішуче засуджуємо постійні порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема вогонь по медичних машинах, використання протипіхотних мін, обстріли з житлових районів та багато іншого, що є поширеним на окупованих Росією районах Донбасу", - наголосив Цимбалюк.
Хай покаже, чий підпис стоїть на цьому папірці.
ФБР выдало ордер на арест олигарха из Днепра Коломойского, - СМИ
У нас внутренний конфликт! СИВОХА
Нужно развести войска! ЗЕЛЕНСКИЙ
Нужно примирение с народом Донбасса! СИВОХА
Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война - это бизнес и большие деньги. СИВОХО
ВСУ обстреливают мирных жителей! МЕНДЕЛЬ
Войну начали добровольцы! КАКАЯ-ТО ОВЦА ИЗ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА
Кто убивает мирных жителей ТОЙ стороны? Помощница Сивохо ЧЕРЕНКОВА
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а ведь капля камень точит.
«У лютневому балансі українського ринку російське пальне зайняло 45%, що відповідає частці, яку російські виробники мали до введення спецмита на поставки по трубопроводу "ПрикарпатЗахідтранс"», - йдеться в повідомленні.
У результаті баланс українського ринку дизпального в лютому 2020 року становив 448,4 тис. т. Це на 3% (на 12,7 тис. т) більше, ніж у лютому 2019 року і на 25% (на 90 тис. т) більше, ніж у січні 2020 року.
«Українські нафтопереробні заводи в лютневому балансі зайняли близько 14%, 64 тис. тонн, імпорт склав 86%, 384 тис. тонн», - зазначено в повідомленні.
Таким чином, з Росії в лютому було імпортовано 200,8 тис. т, що на 58,6 тис. т більше, ніж у січні, 142,5 тис. т.
«Основний приріст припав на канал поставок через трубопровідний термінал в Гомелі (Білорусь), з якого відвантаження в Україну в лютому збільшилися до 118 тис. тонн з 75 тис. тонн в січні. Прямі залізничні поставки зросли з 36,7 до 50 тис. тонн за рахунок як збільшення відвантажень ресурсу компанії "Лукойл", так і відновлення імпорту салаватського ДТ», - зазначають експерти.
Додамо, що поставки через термінали трубопроводу «ПрикарпатЗахідтранс», які обкладаються 4% митом, в лютому практично збереглися на рівні січня і склали 33 тис. тонн.
Варто зауважити, що через морські порти в лютому оформлено імпорт 32 тис. тонн дизпального, що вдвічі більше, ніж в січні. Це рекордний обсяг морського імпорту за останні п'ять років.
Нагадаємо, через падіння цін на нафту зернові подешевшали на 15%.
Щоб населення правди про злочинну діяльність влади не знало..
Путину, похоже, объявлят общественное порицание.
Пан Зеленский сам загнал себя в угол...
И ничего про это официальные СМИ не сообщали! Еще намного и президенту надо давать ответ - какие действия должна предпринимать страна, если раша не собирается прекращать конфликт, несмотря на все мирные инициативы!
Отсутствие вменяемого ответа - приговор.И не такой как он приговор Парашенко, а конкретный Приговор!