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 Політика України
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Все про:ОБСЄ (2448) Донбас (15525) втрати (1595) Цимбалюк Євген (7)

 За три дні на Донбасі загинуло 4 українських військовослужбовців, 16 поранені, - Україна в ОБСЄ

Російські збройні формування на Донбасі продовжують порушувати домовленість про припинення вогню, у результаті лише протягом 8-10 березня від їхніх атак загинуло 4 українських воїнів, ще 16 зазнали поранень.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Останні декілька днів ознаменувалися серйозним погіршенням безпекової ситуації на лінії зіткнення на Донбасі. 8 березня російські збройні формування завдавали удару по українській військовій вантажівці, вбивши одного військовослужбовця та поранивши трьох інших. Наступного дня вони скинули гранати з БПЛА на медичний автомобіль, на даху якого було чітке маркування Червоного Хреста. 10 березня російські маріонетки завдали удару протитанковою керованою ракетою по іншій українській військовій вантажівці, вбивши двох осіб та поранивши вісьмох", - поінформував присутні іноземні делегації український дипломат.

Він наголосив, що атака 10 березня була здійснена російськими збройними формуваннями з житлового району, "використовуючи цивільних осіб, які живуть у цьому місці, як "живий щит", щоб запобігти можливій відповіді з боку Збройних Сил України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія постійно заявляє про дотримання принципів ОБСЄ, але на ділі весь час їх порушує, - США

"Загалом лише за ці три дні українські військові втрати становили 4 військовослужбовці убитими та 16 пораненими", - сказав Цимбалюк.

Очільник української місії при ОБСЄ вказав на те, що цивільні жителі також продовжують нести тягар цієї гібридної війни, розпочатої Росією. Так, 2 березня російські найманці обстріляли Красногорівку, а 9 березня – житловий район Верхньоторецького.

Український дипломат також вчергове привернув увагу іноземних делегацій до використання протипіхотних мін на окупованих Росією районах Донбасу: за даними СММ ОБСЄ, 6 березня на одній такій міні підірвався чоловік в окупованому Піонерському.

Читайте також: Найманці РФ атакували медавтомобіль ЗСУ 9 березня, прикриваючись безпілотником СММ ОБСЄ

"Ми багато разів закликали російську сторону припинити використання заборонених протипіхотних мін на окупованих нею районах Донбасу. Ми рішуче засуджуємо постійні порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема вогонь по медичних машинах, використання протипіхотних мін, обстріли з житлових районів та багато іншого, що є поширеним на окупованих Росією районах Донбасу", - наголосив Цимбалюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181152
 
 
 Топ коментарі
 
зате у нас наказ-"не стрелять"...та й журналістам доступ закрито..."земиротворці" бісові... За три дня на Донбассе погибло 3 украинских военнослужащих, 16 ранены, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6488
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зате у нас наказ-"не стрелять"...та й журналістам доступ закрито..."земиротворці" бісові... За три дня на Донбассе погибло 3 украинских военнослужащих, 16 ранены, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6488
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Это один из президентов. У нас их в стране около 10 сейчас.
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Він зробив пісь-пісь. Як нормальна людина може так напитися щоб вссатися?
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Чи є у Єрмака якийсь папірець, згідно з яким він має повноваження представляти Україну на будь-яких переговорах?
Хай покаже, чий підпис стоїть на цьому папірці.
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Схїоже на те,що влада таки вирішила просто замовчати вчорашні домовленності в ТКГ і просто мовчки25.03. підписати необхідний док в Мінську...Інакше вже б мали бути коментарі і пояснення від зеленського і переговорної групи,яка представляє Україну-тобто мовчки,через коліно...
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10-го березня від нападу орків загинули троє військових. Четвертий помер від ран, яких зазнав 4-го березня.
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Знову зевлада планує відводити війська?
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ЗСУ втрачають єдиний плацдарм через Сіверський Донець, а зі сторони Первомайська напоготові стоїть ціла танкова частина російських окупаційних військ.
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До Киева или до территориальных границ Донецкой и Луганских областей???
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Так. З Донбасу кажуть що Україна погодилася відвести війська до територіальних кордонів областей.
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З чуток. Бойовики між собою хваляться.
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и что теперь - войскам нужно возвращаться на оставленные позиции, "забирать наши пяди и крохи"(с). в этом же публично клялся верховный зе в начале "разведения". или оно опять #нипричем?
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Он разделил ответственность с начальником генштаба. Бабочка не причём, когда вы видели чтоб еврей был виноват, он всегда прав
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Все здравомыслящие украинцы должны уже давно уяснить, что квартальный дурачек и все его шапито, воюют на стороне *********, а НЕ Украины. не верите? узнайте сколько раз говнокомандующий был в госпитале, либо посмотрите потери за до ЗЕразведения и после
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Смердючим малороссам не цікаві загиблі українці,їм потрібен рузсскій мир Пуйла,з водою до Криму та наявність підкацапських республік в складі України. .
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Нужно просто перестать стрелять! ЗЕЛЕНСКИЙ
У нас внутренний конфликт! СИВОХА
Нужно развести войска! ЗЕЛЕНСКИЙ
Нужно примирение с народом Донбасса! СИВОХА
Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война - это бизнес и большие деньги. СИВОХО

ВСУ обстреливают мирных жителей! МЕНДЕЛЬ
Войну начали добровольцы! КАКАЯ-ТО ОВЦА ИЗ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА
Кто убивает мирных жителей ТОЙ стороны? Помощница Сивохо ЧЕРЕНКОВА

===============
а ведь капля камень точит.
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Очень надеюсь, что к лету Зеля-мирроточец и Сливоха уйдут в небытие.
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У нас не война с Московией. У нас "постреливают" во "внутреннем конфликте".
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сами не уйдут. И кроме них есть ещё куда других "миротворцев"
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Про це пише enkorr.ua.

«У лютневому балансі українського ринку російське пальне зайняло 45%, що відповідає частці, яку російські виробники мали до введення спецмита на поставки по трубопроводу "ПрикарпатЗахідтранс"», - йдеться в повідомленні.

У результаті баланс українського ринку дизпального в лютому 2020 року становив 448,4 тис. т. Це на 3% (на 12,7 тис. т) більше, ніж у лютому 2019 року і на 25% (на 90 тис. т) більше, ніж у січні 2020 року.

«Українські нафтопереробні заводи в лютневому балансі зайняли близько 14%, 64 тис. тонн, імпорт склав 86%, 384 тис. тонн», - зазначено в повідомленні.

Таким чином, з Росії в лютому було імпортовано 200,8 тис. т, що на 58,6 тис. т більше, ніж у січні, 142,5 тис. т.

«Основний приріст припав на канал поставок через трубопровідний термінал в Гомелі (Білорусь), з якого відвантаження в Україну в лютому збільшилися до 118 тис. тонн з 75 тис. тонн в січні. Прямі залізничні поставки зросли з 36,7 до 50 тис. тонн за рахунок як збільшення відвантажень ресурсу компанії "Лукойл", так і відновлення імпорту салаватського ДТ», - зазначають експерти.

Додамо, що поставки через термінали трубопроводу «ПрикарпатЗахідтранс», які обкладаються 4% митом, в лютому практично збереглися на рівні січня і склали 33 тис. тонн.

Варто зауважити, що через морські порти в лютому оформлено імпорт 32 тис. тонн дизпального, що вдвічі більше, ніж в січні. Це рекордний обсяг морського імпорту за останні п'ять років.

Нагадаємо, через падіння цін на нафту зернові подешевшали на 15%.
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А може і більше. Журналістам же заборонили знаходитись в зоні бойових дій.
Щоб населення правди про злочинну діяльність влади не знало..
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Представляю как в ОБСЕ обеспокоились и высказали очень и очень глубокую озабоченность.
Путину, похоже, объявлят общественное порицание.
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Бубачка відвідав поранених в шпиталі ?
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По всей видимости происходящие события - сигнал..... раз уж пошел разговор о воде, так нужно продолжать его.
Пан Зеленский сам загнал себя в угол...
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Так МО подало що 10 і розрахунок птур знищили і вогневі точки подавили а насправді ніхто нічого не робив бо житлові квартали.
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Питання до 73%...чим Зеленський виявився кращим за Порошенка?
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4 человека погибли и столько раненых!!!
И ничего про это официальные СМИ не сообщали! Еще намного и президенту надо давать ответ - какие действия должна предпринимать страна, если раша не собирается прекращать конфликт, несмотря на все мирные инициативы!
Отсутствие вменяемого ответа - приговор.И не такой как он приговор Парашенко, а конкретный Приговор!
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Яке, по твоєму, найбільше досягнення Зеленського?
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"За три дні на Донбасі загинуло 4 українських військовослужбовців" - торжественно отчитался представитель зе-гниды в ОБСЕ...

За три дні на Донбасі загинуло 4 українських військовослужбовців, 16 поранені, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9817
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