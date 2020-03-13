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 Pornhub відкрив жителям Італії безкоштовний доступ до преміум-підписки на час карантину через спалах коронавірусу

Сервіс Pornhub повідомив, що для жителів Італії відкрито безкоштовний доступ до преміум-підписки на час карантину в країні (до 3 квітня).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Mail.

Також ресурс віддаватиме частину доходів із платформи Modelhub для допомоги Італії під час спалаху коронавірусу.

За останніми даними, в Італії понад 12 тис. інфікованих коронавірусом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чи є життя на карантині? Досвід українців в Італії. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181151
 
   
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А у нас можно ничего не открывать, итак порнуха по всем фронтам , даже с участием народа (в роли порно актрисы )
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Это злостный плагиат! Скелетская с физруком это раньше придумали!
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ми по старінкє - без ГМО - всьо натурально
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Ну, насчет старинки - как бы да, Скалецкой уже 39 Pornhub відкрив жителям Італії безкоштовний доступ до преміум-підписки на час карантину через спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 9849 , но без тщательной пальпации или рентгена сложно сказать - все там натуральное или нет... Pornhub відкрив жителям Італії безкоштовний доступ до преміум-підписки на час карантину через спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 9849
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ловкій ход наркоділєра - подсадіть на дозу бєсплатно, а потом завісімий отдаст всьо
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Вчера вечером ГО Италии дали цифру 15113 инфицированных.
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