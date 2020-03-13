 Pornhub відкрив жителям Італії безкоштовний доступ до преміум-підписки на час карантину через спалах коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Mail.

Також ресурс віддаватиме частину доходів із платформи Modelhub для допомоги Італії під час спалаху коронавірусу.

За останніми даними, в Італії понад 12 тис. інфікованих коронавірусом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чи є життя на карантині? Досвід українців в Італії. ВIДЕО