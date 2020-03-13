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 Тест на коронавірус у трьох пасажирів літака Мілан-Київ дав негативний результат, - МОЗ

В Олександрівській лікарні Києва проведено дослідження швидкими тестами 3 пасажирів з літака Мілан-Київ, коронавірус у них не виявлено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Медичними працівниками визначеної лікарні було проведено дослідження трьох осіб з борту літака Мілан-Київ. За підсумками дослідження швидкими тестами на IgG/IgM до вірусу SARS-nCoV-2019 було отримано негативні результати, тобто коронавірус в осіб не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Борисполі з літака зняли трьох єгиптян із підозрою на коронавірус, - ЗМІ

Нагадуємо, раніше повідомлялося про госпіталізацію з аеропорту "Бориспіль" 3 іноземців для перевірки на інфікування коронавірусом COVID-19.

Тест на коронавірус у трьох пасажирів літака Мілан-Київ дав негативний результат, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181148
 
 
 Топ коментарі
 
Чем отличается китайский очаг от итальянского? Почему прибывших из Китая 2 недели держали на карантине, а прибывших из Италии выпустили заражать украинцев. Это ли то нарушение карантиного режима за которое предусмотрена уголовная ответственность?!
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А у остальных, отпущенных пассажиров?
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А У ОСТАЛЬНЫХ 183, ВКЛЮЧАЯ 90 ХАЧЕЙ??? ГНИДУ, РАЗРЕШИВШУЮ РЕЙСЫ ИЗ ИТАЛИИ- ЭПИЦЕНТРА ЭПИДЕМИИ- ПОД СУД!!!

КАЛОМОЙША, СКОТИНА, БАБКИ НЕ ПАХНУТ??? ОТПРАВИЛ НА ВЕРНУЮ СМЕРТЬ В ИРАН ЭКИПАЖ, И ТЕПЕРЬ ПРОДОЛЖАЕШЬ ДИВЕРСИЮ ПРОТИВ УКРАИНЫ- РАДИ БАБОК??? Тест на коронавирус у трех пассажиров самолета Милан-Киев дал отрицательный результат, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8921
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как говорил еще Станиславский о ЗЕбилах "Не верю !"
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Да ты что?

Вот стрим типа с того рейса, там почти все больные(непойми чем), их выпускают свободно, все на жаропонижающих
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з появи короновірусу пройшло вже два з половиною місяці.
за цей час ЗЕлена влада зробила:
1. продали ВСІ МАСКИ
2. попіарились на Санжарах (режисер особисто Бубочка, у головній ролі Дура)
3. не підготували законодавчої бази екстрених заходів
4. не закупили жодного !!!!!!!!!!!!!!!!!! апарату штучного дихання (і вже не куплять, бо немає в кого)
5....опа
6. ....опа
7. ...опа........

те, що треба було зробити позавчора, збираються робити післязавтра -
звільняють українські черноземи від зайвого населення
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А у остальных, отпущенных пассажиров?
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Отпущенным пассажирам отпустили грехи. Мало ли что...
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Я понимаю, что там история подозрительная, но я посмотрел видео пассажира с самолета. Минут двадцать посмотрел и никто ни разу не кашлянул.

Самолеты из Милана все равно нельзя принимать, но если никто не обращает внимание, что десятки автобусов в день приходят из Италии и Германии в Украину, то в принципе все это до лампочки.
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Если ты внимательно смотрел то понимал что ребятки нашпиговались лекарствами.
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Нельзя ничем нашпиговаться, что бы кашель временно пропал, это комплексная проблема. Температуру можно сбить, но кашель не скроешь.
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Да ты наивный)))Кашель в лёгкой стадии убирается на раз два припаратами.Вопрос только в том что это не надолго и он возвращается.И корона вирус в первую очередь не кашлем бьёт !
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А у остальных?!
Как можно выдавать дипломы врачей лицам которые понятия не имеют что такое ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД?!
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Их уже с температурой брали и проверяли уже на активную фазу, а с вирусом в инкубационном периоде может быть любой из пассажиров в равной вероятности.
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У них трускавецькі дипломи, а це не абищо.
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Понятно, что всех пассажиров надо было везти в карантинное здание, например, как было в Новых Санжарах...
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Зачем сейчас рейсы из Милана?
Люди по безвизу имеют право превысить допустимые сроки прибывания в ЕС...
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Экспресс тесты не диагноз и его только на какой-то день делают, после заболевания.

И кто бы сомневался, что результат будет какой нужно бо так опозорились.
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Результат ю, который нужно, им же после хайпа нужно одно место перекрыть, они ни о ком кроме себя рейтингов и денег не волнуются.
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Так чел на видео сразу сказал что скажут всё в порядке.
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Я тоже знала, что скажут, что первый раз это все?
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В данном случае наша халатность и враньё наделает нам беды.
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Чем отличается китайский очаг от итальянского? Почему прибывших из Китая 2 недели держали на карантине, а прибывших из Италии выпустили заражать украинцев. Это ли то нарушение карантиного режима за которое предусмотрена уголовная ответственность?!
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С этими 46 всего.Один положительный.А а вот страны:

Польша: 2024 образцов протестировано, выявлено 25 случаев болезни,
Венгрия:протестировано 609 человек зафиксировано 13 случаев.
Финляндия:проведены 720 тестов, выявлено 40 случаев болезни.
Италия: проведены 60,761 тестов, выявлено случаев - 10 149.
Великобритания:сделано 26,261 тестов. Из них 25,888 показали отрицательный результат, 373 положительный.
Южная Корея провела более 200 000 тестов. Здесь обеспечена возможность проводить около 15 000 тестирований в день. Выявленных случаев COVID-19 - 7 775

Я думаю всё и всем понятно)))
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Южная Корея провела более 200 000 тестов !!!!!!!!!!!!!
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А у остальных кого отпустили ?)))Ты глянь какая у нас атмосфера все без корона вируса))Прям спасительный остров.Кого вы лечите дурики этой туфтой?И да с каких пор у нас появились тест системы которые за 2 часа дают результат а не на следующий день как у всех?Что вы втираете дичь народу?!
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Вся беда Украины в отсутствии персональной ответственности. В Китае при значительно большей плотности населения только благодаря радикальным мерам удалось погасить вспышку. Если бы В. Ляшко знал, что ему прийдется стоять в неудобной позе перед его однафамильцем Олегом, вряд ли он так беззаботно стал бы относится к нависшей угрозе.
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Я НАПОМИНАЮ !ВОЗ ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРДИЛО ЧТО ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ МЕСЯЦ БЫТЬ ПЕРЕНОСЧИКОМ САМ ПРИ ЭТОМ НЕ ЗНАТЬ И НЕ БОЛЕТЬ !
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Ладно бы там только украинцев бы приняли на самолет, так нет этой МАУ надо еще и арабов набрать, как в Иране.
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А У ОСТАЛЬНЫХ 183, ВКЛЮЧАЯ 90 ХАЧЕЙ??? ГНИДУ, РАЗРЕШИВШУЮ РЕЙСЫ ИЗ ИТАЛИИ- ЭПИЦЕНТРА ЭПИДЕМИИ- ПОД СУД!!!

КАЛОМОЙША, СКОТИНА, БАБКИ НЕ ПАХНУТ??? ОТПРАВИЛ НА ВЕРНУЮ СМЕРТЬ В ИРАН ЭКИПАЖ, И ТЕПЕРЬ ПРОДОЛЖАЕШЬ ДИВЕРСИЮ ПРОТИВ УКРАИНЫ- РАДИ БАБОК??? Тест на коронавирус у трех пассажиров самолета Милан-Киев дал отрицательный результат, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8921
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В том то и вопрос)Что это у нас за такие тесты за два часа определяющие)
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Вопрос почему они раньше на тест тратили пол дня и отправляли в Лондон, а теперь все по быстрому?

Экспресс тесты действуют не сразу после заражения и не являются окончательным диагнозом (есть ли у нас экспресс тесты? вроде только обещали закупить).

Слишком быстрый результат.

Лажанулись, а теперь когда пошёл хайп, травят парня и прикрывают з.д любой ценой.
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В том то и суть.Что это за супер пупер быстрые тест системы?В основном или на следующий день или через день.А тут хоп и за пару часов.
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этот парень та ещё зашквареная особа, но это не снимает ответственности за попустительства на границе
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Да ясно зачем он это делает и нет разницы кто он, главное, полный зашквар этой власти и весь театр абсурда. Это ж все преступная халатность, которая подвергает опасности жизни населения и стабильность в стране.

И уж не будем сбрасывать со счетов, что время - то военное.

Нам ещё эпидемии не хватало.

Зачем этот парень парится ясно, но самое страшное, то что делает или не делает власть.
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Ну и слава богу ,а то бы уже невежи и дикари камнями забросали несчастных
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Обраните внимание, что в Италии число умер9их и тех кто выздоровел практически одинаковая, на сегодня 1000 к 1000 те процент смертности по сути 50%. Дело в том что в Италии особенный подход к подсчету, все кто умирает от ОРВИ гриппа и других респираторных заболеваниях делают посмертно тест на корону и у тех где положительный позиционируют как смерть от короны, те посчитать всех кто болеет трудно, многие могут скрывать а труп уже никуда не денешь. Это я к чему, думаю если всем трупам в Укр Кто якобы помарает от пневмонии и тд сделать тест, будет много удивления (((
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Особый подход, потому что имея заболевание такое как больное сердце или проблемы с лёгкими можно с ним жить. Корона это триггер и именно она причина, поэтому и смерти от неё фактически, не было бы вируса, человек со своей болячкой жил бы да жил.

У нас просто скрывают, за рейтинги боятся, да и что им наши жизни, они все делают, чтобы уничтожить нас, ещё и корона.

ПС думают их не зацепит, а вирус ещё мутировать может...
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КОРОНАВИРУС: ПОЧЕМУ НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС.

Вступление
Учитывая всё, что происходит с коронавирусом, может оказаться очень сложно принять решение, что делать прямо сейчас. Стоит ли подождать, пока станет больше информации? Надо ли предпринять что-то уже сегодня? Если да, то что?

В этой статье со множеством графиков, данных и моделей из большого числа источников мы постараемся ответить на вопросы:

Сколько людей заболеют коронавирусом в вашем регионе?
Что случится, когда они начнут заболевать?
Что вы должны делать?
Когда?
Когда вы закончите читать статью, вы придёте к следующим выводам:

Коронавирус приближается к вам.
Он приближается с экспоненциальной скоростью: сперва постепенно, а потом внезапно.
Это вопрос нескольких дней. Может быть, неделя или две.
Когда это случится, ваша система здравоохранения будет перегружена.
Ваши сограждане будут лечиться в коридорах.
Изможденные медицинские работники сломаются. Некоторые погибнут.
Им придётся решать, кто из пациентов получит лечение, а кто умрет.
Единственный способ предотвратить это - социальная изоляция уже сегодня. Не завтра. Сегодня.
Это значит держать как можно больше людей дома, начиная с сегодняшнего дня.
Если вы политик, общественный деятель или руководитель, у вас есть власть и ответственность, чтобы предотвратить описанное выше.

Сейчас вы можете опасаться: что, если это избыточная реакция? Не станут ли люди смеяться надо мной? Вдруг они разозлятся на меня? Не буду ли я выглядеть глупо? Не лучше ли подождать, пока другие сделают первые шаги? Что, если это слишком навредит бизнесу?

Однако через 2-4 недели, когда весь мир будет закрыт и изолирован, когда окажется, что несколько драгоценных дней социальной изоляции, которые вы организовали, спасли жизни, вас больше не будут критиковать. Люди будут благодарить вас за то, что вы приняли правильное решение.

Полный текст который дает понимание преступной бездеятельности зеленой братии на сайте:
https://newsonline24.com.ua/koronavirus-pochemu-nado-dejstvovat-pryamo-sejchas/
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Это один из самых важных графиков.

Оранжевые столбики отображают ежедневное официальное количество случаев в провинции Хубэй: сколько человек было диагностировано в тот день.

Серые столбики показывают истинное ежедневное число случаев коронавируса. Крайне важно, что они не были известны в то время. Мы можем выяснить их, только оглядываясь назад.

Таким образом, оранжевым изображено то, что знали власти, а серым - что происходило на самом деле.

Количество новых диагностированных случаев (оранжевых) взлетает 21 января: их около сотни. В действительности же в тот день было 1500 новых случаев, которые росли в геометрической прогрессии. Но власти об этом не знали - им было известно, что внезапно обнаружено 100 новых случаев коронавируса.

Два дня спустя власти закрыли Ухань. На тот момент количество диагностированных ежедневно новых случаев составляло около 400. Обратите внимание на эту цифру: они приняли решение закрыть город всего из-за четырёхсот новых случаев в день. На самом деле, в тот день было 2500 новых случаев, но это не было им известно.

На следующий день закрылись ещё 15 городов провинции Хубэй.

Взгляните на серый график до 23 января, когда Ухань ещё был открыт: он растет экспоненциально, число случаев увеличивается чудовищными темпами. Как только Ухань закрыли, рост замедляется. 24 января, когда ещё 15 городов закрылись, рост истинного числа заболеваний (мы всё ещё говорим про серые столбики) остановился. Два дня спустя было достигнуто максимальное количество новых случаев, и с тех пор оно падает.

Обратите внимание, что оранжевые (официальные) случаи всё ещё росли в геометрической прогрессии, и на протяжении 12 дней могло казаться, будто у эпидемии взрывной рост. На самом деле это неправда - просто симптомы становились сильнее и люди чаще обращались к врачу, а система выявления болезни стала эффективнее.

Полностью (с графиками) статья выложена на сайте :

https://newsonline24.com.ua/koronavirus-pochemu-nado-dejstvovat-pryamo-sejchas/
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Редкостные дибилы.
Что гандон-презик, что остальыне...
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Нахрін ви берете в країну іноземців із зони карантину ?
ПРИДУРКИ !!!!!
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В Министерстве здравоохранения Украины заверили, что у всех пассажиров авиарейса Милан-Киев, прибывшего 12 марта в "Борисполь", проверили температуру.
Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Я только что созвонился с представителями санитарно-карантинного подразделения. Они заверяют, что всем на борту самолета был проведен температурный скрининг", - сказал он.
Ляшко также призвал украинцев объединиться, потому что в стране настали тяжелые времена. "Сейчас наступили нелегкие времена, введен карантин. Мы должны не выискивать какие-то горячие факты, а должны объединиться. - Дебилы!!! проверили они темпереатуру а ничего что они выпили в полете боьшинство лошадиную дозу жаропонижающего и про это как раз говорилось температура понятно дело сбилась и ее не было на момент проверки
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Скоро заробітчани пмиїдуть на Паску з Італії і пмивезуть ще більше корони ...
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