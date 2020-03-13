 Тест на коронавірус у трьох пасажирів літака Мілан-Київ дав негативний результат, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Медичними працівниками визначеної лікарні було проведено дослідження трьох осіб з борту літака Мілан-Київ. За підсумками дослідження швидкими тестами на IgG/IgM до вірусу SARS-nCoV-2019 було отримано негативні результати, тобто коронавірус в осіб не виявлено", - йдеться в повідомленні.

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Нагадуємо, раніше повідомлялося про госпіталізацію з аеропорту "Бориспіль" 3 іноземців для перевірки на інфікування коронавірусом COVID-19.