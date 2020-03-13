 Заступник голови Нацполіції Фацевич звернувся до Сивохо: "У нас війна, а не внутрішній конфлікт, нічого не переплутайте"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Фацевича у фейсбук.
"Сергію Сивохо!!! Я в минулому командир роти "Світязь". Не підтримую дії радикально налаштованих громадян України щодо Вас. Цим діям Національна поліція надасть правову оцінку.
Але прошу Вас, Сергію!!! Почуйте українців!!! А тим більше ветеранів війни з Росією. У нас війна, а не внутрішній конфлікт!!!
Нічого не переплутайте!!!", - написав заступник голови Нацполіції.
Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.
Взагалі то потрібно ратифікувати Римський статут і нехай міжнародні суди розбираються з усім цим.
1. Торговля Украины с РФ.
2. Свободная граница с РФ.
3. Транзит сырья и товаров через Украину из РФ.
И где и с кем тут война???
Они должны просто БОЯТЬСЯ!
Наша беда сейчас, что откровенные враги украинцев и Украины, перестали бояться, потому что их поддерживает и поощряет официальная власть!
Украину постепенно сливают в унитаз руцкага мыра.....
Или это твой ситуативный союзник? Это ж вам не сиаоху бить? Картинку с лежащим сивохой будет использована кремлем для демонстрации нашего 'фашизма'.
Сивоху нужно было отдать сбу- но не бить пожилого человека. Это было омерзительно.
Я не поддерживаю сивоху. Но и такие методы тоже
И министром экономики при овоще, наверное, был Зе, по вашей версии.
Странные люди с избирательной памятью.
В правовом государстве нельзя бить оппонентов, можно и нужно подавать в суд , если есть противоправные действия у того или иного представителя власти.
А насчёт "подачи в суд" - так, временами, "хороший удар кулаком в лоб заменяет полгода воспитательной работы...", как говаривал мой старшина... Майдан, например, тоже был таким "кулаком в лоб"...
Оно еще даже пенсионного возраста не достигло...
А меня еще ни разу никто не назвал пожилым человеком..
Так что увы и ах...сивуха это алкаш...потому и выглядит так как выглядит...
А как оно славно в собственной блевотине на полу ресторана Африка валялось....видимо лечебные ванны принимало..
(Никакой лести, что есть, то есть)
И посмотрите на положение линии рта сивуху: ведь там уныние, отчаяние, смерть. Про форму ушей уже писал: деградация, вырождение.
Ти тряпка, Фацевич !
Ворог вже і не ховається, діє відкрито, а ти, "вєтєран", не підтримуєш.
Арахамія закликає дати воду в Крим.
Шмигаль закликає дати воду в Крим.
Бужанський вимагає відміни мовного закону.
Сівоха робить заяву про громадянську війну в Україні.
І тільки Зеленський загадково мовчить. Певно досі оргазмує від того що побачив в очах у *****.
Боюсь, сейчас последний акт этой драмы.
Дай , боже, так по чаще работать им..со всеми руЦкими гнидами в Украине.
20:48, 22 жовтня
Міський голова Львова Андрій Садовий вважає призначення Сергія Сивохо радником секретаря РНБО мудрим рішенням, адже новопризначений посадовець родом з окупованого Донецька.
"Я подивився структуру РНБО, яку запропонували, була публічна інформація. Дуже грамотна структура. А те, що Сивохо взяли радником - це мудро, тому що він з Донецька", - сказав Садовий в ефірі 24 каналу.
"Те, що секретарем РНБО є колишній мер та губернатор Луганська, це дуже мудро. Бо він знає глибину проблематики окупованих територій. А нам треба їх забирати, і робити це мудро", - додав міський голова Львова.
Коміка Сергія Сивохо призначили на посаду радника секретаря РНБО 21 жовтня. В РНБО Сивохо займатиметься питаннями реінтеграції і відновлення Донбасу. Про біографію Сивохо дізнайтеся за посиланням.
інформація тим,хто досі вважає Садового,друга Чуркіних і Фельдмана,патріотом..(
От нехай Сивоха, як рідний син Донбасу, їде туди і піднімає свій народ проти окупанта, а не сидить в Києві і обсирає Україну, яка йому дала притулок.
Зебіли, пора вам вже приходити до тями і розгрібати те, що ви нагадили. Пора, бо відсидіти тихенько вам вже не вдасться, накриє і вас, і ваші сім`ї і всю державу.
Зєля - російський шпигун, як і Пєця.
Дострокові, якщо ще не пізно.
Учи матчасть.