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Все про:Фацевич (65) Сивохо (40)

 Заступник голови Нацполіції Фацевич звернувся до Сивохо: "У нас війна, а не внутрішній конфлікт, нічого не переплутайте"

Заступник голови Національної поліції, ветеран АТО Олександр Фацевич звернувся до радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Фацевича у фейсбук.

"Сергію Сивохо!!! Я в минулому командир роти "Світязь". Не підтримую дії радикально налаштованих громадян України щодо Вас. Цим діям Національна поліція надасть правову оцінку.

Але прошу Вас, Сергію!!! Почуйте українців!!! А тим більше ветеранів війни з Росією. У нас війна, а не внутрішній конфлікт!!!

Нічого не переплутайте!!!", - написав заступник голови Нацполіції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сивохо і примирення: За що радник секретаря РНБО дістав по шиї. ВIДЕО

Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

Заступник голови Нацполіції Фацевич звернувся до Сивохо: У нас війна, а не внутрішній конфлікт, нічого не переплутайте 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацкорпус звернувся в СБУ за фактом вчинення Сивохо державної зради

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181147
 
   
 Топ коментарі
 
Презентация "примирительной платформы" закончилась вытиранием ног об организатора - Сивоху "У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо - Цензор.НЕТ 5947
"У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо - Цензор.НЕТ 9380
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А вы понимаете, что это реальное доказательство! Фотофакт! Порошенко ссыт в трусы зебилам!
"У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо - Цензор.НЕТ 5319
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Да, чювак, тебя чтото заклинило на Пете, реально. Ты зе!ле-предателю, за которого голосовал, вопросы задавай. У него монобольшинство и все такое.
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Чювак, яж тебе не Петя, штоб за него отвечать. У вас, зе!булонов эти вопросы бесконечные: а чего не то, а чего не сё. А ты, если тебя результат интересует, то у чынного харанта спрашивай. Он вообще хоть чтото, что во время предвыборной компании вам лапшал, сделал? Или ты бот, как я обосновано подозреваю?
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то чому Петя не ввів візовий режим з окупантом? Маєш свою думку?
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Малоросс, попробуй мой ответ выше по частям прочитать, если полностью за раз не можешь осилить.
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А хто і коли оголосив цю війну?
Взагалі то потрібно ратифікувати Римський статут і нехай міжнародні суди розбираються з усім цим.
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кого там побили? він просто втомився - і впав
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Вот именно. Клацали на него смартфонами со вспышкой, у него закружилась голова и он упал. И не надо тут делать из мухи - слона...
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Другие страны видят:
1. Торговля Украины с РФ.
2. Свободная граница с РФ.
3. Транзит сырья и товаров через Украину из РФ.
И где и с кем тут война???
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Эээ. Долбики думают что война это в Польшу на зароботки, паспорт под подушкой венгерский и на митингах да майданах горло драть)))) а военкомата боятся как огня!
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с козлом сивохо надо разобраться просто, по дворовому... и разбираться монотонно минимум месяц... пока все его сопли из него выскочат...
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К этой быдлятите обращаться не имеет смысла - это убогое мерзкое ничтожество!
Они должны просто БОЯТЬСЯ!
Наша беда сейчас, что откровенные враги украинцев и Украины, перестали бояться, потому что их поддерживает и поощряет официальная власть!
Украину постепенно сливают в унитаз руцкага мыра.....
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Сивоху нужно снимать с должности естественно.
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Своїми стараннями ти привела до влади тих, хто поставив на посаду Сивоху... Так бери і "знімай"...
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Своими стараниями ты вернул в большую политику Медведчука, который владеет украинскими сми, мало того , ютуб залит буквально рекламой его бурной деятельности, рекламой путлера через него- чего ты молчал и молчишь?

Или это твой ситуативный союзник? Это ж вам не сиаоху бить? Картинку с лежащим сивохой будет использована кремлем для демонстрации нашего 'фашизма'.

Сивоху нужно было отдать сбу- но не бить пожилого человека. Это было омерзительно.

Я не поддерживаю сивоху. Но и такие методы тоже
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Слышь, "тётка", ты "белены объелась"?! "Не перекладывай с больной головы на здоровую..." Какими это "моими стараниями" Медведчук "вернулся в большую политику"? При тобой ненавидимом Порошенко, которого я поддерживаю, потому что не вижу альтернативы, Медведчук сидел тихо, как мышка, а с приходом "Блазня" "воспарил в небесах"... Так КТО же его "вернул в большую политику"?... А Сивохо не "пожилой человек", просто спившийся, раньше времени, алкаш.... Он примерно, мой одногодок... Но меня "пожилым" никто не называет - когда называю свой возраст, мне не верят, удивляются...
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У вас амнезия, похоже. Кто там 'сидел тихо'? Бизнес партнёр порошенко? И три теле канала купил кум путена когда? Кто его допустил к выборам вместо тюрьмы?

И министром экономики при овоще, наверное, был Зе, по вашей версии.

Странные люди с избирательной памятью.
В правовом государстве нельзя бить оппонентов, можно и нужно подавать в суд , если есть противоправные действия у того или иного представителя власти.
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татьяна! это в демократической стране суд. а в Украине пародия на него. и успокойтесь вы со своим зеленским, вам та и не знать кто на самом деле рулит.
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Да она ботва)) По кличке "танюха" (с маленькой буквы). Вы посмотрите кто у нее в подписке
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"Тётка", ещё раз спрашиваю - "Ты белены объелась?!" Какой "бизнес-партнёр"?! Назови мне совместный бизнес Медведчука и Порошенко в период 2014-19 годов!... Дальше: покупка телеканалов - это "политическое действие"? Дальше : Медведчук - гражданин Украины. Кто, в стране, пытающейся соблюдать демократические ценности, мешает ему участвовать в выборах, "избирать и быть избранным"?!!! И при чём здесь период довоенный?... Многие люди служили при СССР в милиции, КГБ, армии, прокуратуре, работали в суде... То есть, были "составной частью государственного аппарата насилия"... А потом продолжили работать, в тех же структурах, после обретения Украиной независимости... Ты и это им в вину поставишь? Это у тебя "память избирательная"... "Манипулирование сознанием", со мной - бесполезное занятие... Я не "мальчик в коротких штанишках". Нас учили, специально, "зерно от плевел отделять...".
А насчёт "подачи в суд" - так, временами, "хороший удар кулаком в лоб заменяет полгода воспитательной работы...", как говаривал мой старшина... Майдан, например, тоже был таким "кулаком в лоб"...
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На привозе видать карантин обьявили, и танюха сюда прискакала денежку поднять
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До Порошенка про Медведчука вже ніхто і не згадував, хіба, що про його жінку, Оксану Марченко, яку теж видавили з ТБ. Це при Порошенко Медведчук купив три канали ТБ, це під Медведчука зачистили ринок скрапленого газу - https://www.radiosvoboda.org/a/28322451.html До речі, при Зеленському 112-й канал перестав показувати по цифровому ТБ на 32 канали. А при Порошенко чомусь його не могли прикрити. Так, що Медведчука у велику політику вернув Порошенко.
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😃 сивуха 1969 года рождения...на шесть лет младше меня...
Оно еще даже пенсионного возраста не достигло...
А меня еще ни разу никто не назвал пожилым человеком..
Так что увы и ах...сивуха это алкаш...потому и выглядит так как выглядит...
А как оно славно в собственной блевотине на полу ресторана Африка валялось....видимо лечебные ванны принимало..
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"Привет", Вы - умница! По текстам и ментальности никогда не давал Вам больше 45.
(Никакой лести, что есть, то есть)
И посмотрите на положение линии рта сивуху: ведь там уныние, отчаяние, смерть. Про форму ушей уже писал: деградация, вырождение.
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Я в 69-му вже про "Буквар" забувся, "Читанку" в ранці тягав...А мені дають 55, не більше...
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Я голосовал против порошенко ! И сейчас , зная все , проголосовал бы также ! Все сегодняшние проблемы Украины происходят из двух решений порошенко - минские соглашения и легитимизация медведчука в Украине ! Была небольшая надежда на зеленского в том , что он не будет воровать (и это сбылось) и в том , что в Украине , наконец-то, восторжествует верховенство права ! И этого не произошло ! С приходом зеленского в Украине ничего не изменилось - как власть была против людей , так и осталась ! "Мир" зеленского - это сдача Украине пухлу ! Вся околовластная тусовка - богданы, ермаки, сивохи и т.д. "крышуются" зеленским ! Я за то , чтобы порошенко ответил за все свои преступления , которые он совершил ! Но эти преступления должны быть ЖЕЛЕЗНО ДОКАЗАНЫ ! Если нет доказательств , нет и преступления , кто бы что по зтому поводк не говорил !
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Не Сивуху снимать нужно а Зелинскую . Зелю геть.
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Петяверниси ищут тему для зрады. Свинарчуки ваше все.
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А что там покупать, если к качественному товару в нагрузку дают 73% говна!?
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Танюха с харибдой дуетом на промысел вышли))
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И вот опять драник поливает украинцев говном. Ему бы своего сипатого сбросить, но нет. Такой ход не для него...
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Харибда, а шо скрепуна и лалалалки давно не видно? Вы ж там в одном офисе сидите, надеюсь у них все плохо?
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Очень плохо. Наблюдая за зрадными конвульсиями ********** здесь на ЦН, они надорвали свои животы от хохота.
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Их подругу Помелову как ветром сдуло после избрания Зелемойского...
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Да нет, просто гнать это для него будет как подарок, а вот рассмотреть румынский-иракский-ливийский варианты- саме то!
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Вот тут Бубочка с тобой не согласен. Может не в Сивохе дело? Может шо то не так с Бубочкой, а то, что ты упоротая то мы и так знаем))
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класно ви всі тут зебілку приклали. А я спочатку хотів від душі її, могло бути, і матом... Але тепер, після ваших розяснень їй - чуть попустило...
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Ще один прохач. Буде теж у шпагат сідати. ДіхНаікорпу у не підтримує, а Сивохо просить, щоб зрадником не був. І не розуміє, що Сивохо був побитий (хоч і не факт, що сам не впав) лише тому, що його колаборантськими заявами вчасно не зайнялися відповідні компетентні органи, які ЗОБОВ'ЯЗАНІ це робити за своїм призначенням. І якщо вони цього не ***** ь, то зрозуміло, що їхні функції на себе переберуть громадяни. Вони мають право і обов' язок захищати Батьківщину навіть від злочинної влади, яка вчиняє злочин, покривпючи колаборантів.
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Не поддерживаю действия радикально настроенных граждан Украины относительно Вас. Этим действиям Национальная полиция даст правовую оценку.Источник: https://censor.net.ua/n3181147

Ти тряпка, Фацевич !
Ворог вже і не ховається, діє відкрито, а ти, "вєтєран", не підтримуєш.
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Мендель заявляє що ВСУ обстрілюють дитсадки і школи.
Арахамія закликає дати воду в Крим.
Шмигаль закликає дати воду в Крим.
Бужанський вимагає відміни мовного закону.

Сівоха робить заяву про громадянську війну в Україні.
І тільки Зеленський загадково мовчить. Певно досі оргазмує від того що побачив в очах у *****.
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мене дивують зебіли, які вважають себе патріотам - вони цих клованів критикують, але Бубу підтримують.
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Ну так типовий російський менталітет. ;Царь хорошій- боярє плохіє;.
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"Блазня" остаточно зробили "китайським богдиханом", чи "японським мікадо"... Ті жили у палацах, їли, пили, спали, срали і наложниць трахали... А державою правили інші... Те ж саме зараз робить і "Блазень"...(Я про це писав ще до виборів, однак, не вірили...).
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Все он прекрасно понимает, просто пуйло запретило холуям произносить словосочетание "война с россией".
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Дуже гарно працюють ці сєпари Сівохи із ЗЕ каманди капітулянтів... Бачу, що навіть упороті прихильники ВоФки - клоуна вже почали прозрівати !
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Гарно працюешь. А чего чмо по имени ПЭТРО, нэ сказав -ВИЙНА. А потому, что ты гандон, как и он. Радуешься, детвора пришла, на них можно все списать.
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ВКЛ включай мозги, ни х...... оно не сказало, значит нет войны. НИ - КА - КОЙ. УСРАЛ ................ ся твой ПЭТРУХА, а с этих не х........ шо взять. Это ВЫ больные _ 01. Так вам и надо.
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Боже , какое позорище ЭТО ЕВРЕЙСКОЕ КОДЛО НАБРАЛО В ОФИС ПРЕЗЕДЕНТА
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Кодло ни при чем, это зебилы сделали всех нас вместе когда проголосовали за Коломойского.
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Как раз кодло и наняло зебилов для этого поганого шоу в масштабах всей Украины.
Боюсь, сейчас последний акт этой драмы.
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Будь у нашего "президента" из Квартала хоть капля ума, он бы уже десять раз понял, как сбивает в ничто его падающий рейтинг такие деграданты, как донецкие рыги и лично Сивохо. Но, как видим, ум и зеленский несовместимые понятия.
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При чем тут наличие или отсутствие ума, можно подумать что он сам что то решает. Что ему сказали то он и делает.
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Увы... Так. Между приемами кокса некогда даже услышать, что говорят про него простые люди.
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А чего у сивухи штаны мокрые, он что обоссался.
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Аваков красава, сначала показал всем хрен потом жопу, теперь никто понять не может его ориентации, биполитик какой-то.
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Колониальный конфликт все равно останется колониальным конфликтом, назови его как хош, внутренний или внешний, потому что оба определения верны.
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а зря не поддерживаешь, иногда без радикальных методов никак. таких как сивуха только страх может удержать от "внутреннего конфликта".
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То есть Сивуха на практике попробовал как сработала его "Платформа примирения". Результат 100%-й.
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Увидев, что аваковские сделали с Сивухой: "У "Слузі народу" заявили, що МВС на чолі з Аваковим є найбільш стабільним міністерством"

Дай , боже, так по чаще работать им..со всеми руЦкими гнидами в Украине.
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"внутренний" конфликт с "местными" бурятами и заперебриковыми мокшанами...что за винегрет в голове у Сивохи?, хотя если он считает, что мы с рашистами "адиннарод", то всё понятно
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Билецкий считает, что только с европейской частью паРаши "адиннарод"...
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Как выяснилось, Сивуху "лечили" не "правосеки" или "бандеровцы", а свои, донецкие.
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Сивохо ето харашо..Але запамятайте вот це 2 рядом папуги. Це вороги як десять сивох разом узяті.
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Взяти Сивохо радником в РНБО - мудре рішення, - Садовий
20:48, 22 жовтня "У нас війна, а не внутрішній конфлікт, нічого не переплутайте", - заступник голови Нацполіції Фацевич звернувся до Сивохо - Цензор.НЕТ 8504



Міський голова Львова Андрій Садовий вважає призначення Сергія Сивохо радником секретаря РНБО мудрим рішенням, адже новопризначений посадовець родом з окупованого Донецька.
"Я подивився структуру РНБО, яку запропонували, була публічна інформація. Дуже грамотна структура. А те, що Сивохо взяли радником - це мудро, тому що він з Донецька", - сказав Садовий в ефірі 24 каналу.

"Те, що секретарем РНБО є колишній мер та губернатор Луганська, це дуже мудро. Бо він знає глибину проблематики окупованих територій. А нам треба їх забирати, і робити це мудро", - додав міський голова Львова.
Коміка Сергія Сивохо призначили на посаду радника секретаря РНБО 21 жовтня. В РНБО Сивохо займатиметься питаннями реінтеграції і відновлення Донбасу. Про біографію Сивохо дізнайтеся за посиланням"У нас війна, а не внутрішній конфлікт, нічого не переплутайте", - заступник голови Нацполіції Фацевич звернувся до Сивохо - Цензор.НЕТ 2564.
інформація тим,хто досі вважає Садового,друга Чуркіних і Фельдмана,патріотом..(
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Скорее кочеты. Или кугуты. Не обижайте волнистых попугайчиков сравнивая с ними это отребье.
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а кто это в мокрых штанишках? неужели друг ЗЕ? "У нас війна, а не внутрішній конфлікт, нічого не переплутайте", - заступник голови Нацполіції Фацевич звернувся до Сивохо - Цензор.НЕТ 2901
"У нас війна, а не внутрішній конфлікт, нічого не переплутайте", - заступник голови Нацполіції Фацевич звернувся до Сивохо - Цензор.НЕТ 3015
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Війну почав донбаський народ, вім має і її закінчити.
От нехай Сивоха, як рідний син Донбасу, їде туди і піднімає свій народ проти окупанта, а не сидить в Києві і обсирає Україну, яка йому дала притулок.
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Кто кто начал войну? Лахта иди домой, тут водки нет
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, сивохи, партнови, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Правовая оценка от меня:незначительная шалость!
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Мусимо констатувати: чергова провокація від ЗЕ-команди, згідно сценарію пуйла, вдалась на всі 100%. Чи може в когось є сумніви, що ціллю цієї "платформи примирення" не було те, що сталось, а результатом коментар тої гниди у ФБ, що вони хочуть війни і срач, який після того піднявся? О тож! Так от, щоб таке не повторювалось їх треба вже просто гнати поганою мітлою, бо буде біде, буде реальний внутрішній конфлікт, якого добивається Путін і його найманці в Україні. Яких, до речі, до влади, як то не сумно, привели 73% ідіотів.
Зебіли, пора вам вже приходити до тями і розгрібати те, що ви нагадили. Пора, бо відсидіти тихенько вам вже не вдасться, накриє і вас, і ваші сім`ї і всю державу.
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Зєля - російский шпигун, як і Пєця. Це стало зрозуміло ще на початку осені. Інша справа - хто має бути нашим презом? Ось у чому питання
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У нас внутренний конфликт с титушками. Их уже больше, чем полиции. Вот с кем надо разбираться заму полиции.
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У нас внутренний конфликт с титушками. Их уже больше, чем полиции. Вот с кем надо разбираться заму полиции.
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Схоже що лише сівуха та зе бажають ,,прастить,, сепарів та інших ,,шахтьоров,, .
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Сівоха - звичайний ФСБшний провокатор. Нічим не ризикував. Навіть впав навмисно, як мішок з лайном красиво, до його гидотної пики ніхто не торкавсь.
Зєля - російський шпигун, як і Пєця.
Дострокові, якщо ще не пізно.
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Начальник полиции безграмотен: - в Украине идет антитеррористическая операция.
Учи матчасть.
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ну если этой простой истины не знает Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, то я просто в ШОКЕ !!! ( хотя вероятно этого "не знает" даже верховный главнокомандующий , он же гарант)
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Да не просить его нужно,а дать правовую оценку его ************* действиям в условиях ВОЙНЫ,а не арестовывать патриотов!
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