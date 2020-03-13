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Все про:Ліга Європи (72) футбол (902) Шахтар (96)

 Ліга Європи: "Шахтар" на виїзді обіграв німецький "Вольфсбург"

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" на виїзді обіграв німецький "Вольфсбург" із рахунком 2:1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Через пандемію коронавірусу зустріч "Вольфсбурга" і "Шахтаря" відбулася без глядачів.

Рахунок у матчі на 17 хвилині відкрили гірники, гол на рахунку Жуніора Мораеса.

На початку другого тайму "Вольфсбург" зрівняв рахунок, на 48 хвилині з кутового відзначився Брукс.

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Переможний гол "Шахтар" забив на 73 хвилині (Маркос Антоніо).

Слід зазначити, що на 45 хвилині гравець "Вольсбурга" Вегорст не реалізував пенальті.

Матч-відповідь відбудеться 19 березня у Харкові.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181146
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы ,играли с превосходством ,могли выигрывать уверенней ! Лига Европы: "Шахтер" на выезде обыграл немецкий "Вольфсбург" - Цензор.НЕТ 2111
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ты новость читал или только заголовок? или ты по ходу за "восстановление водоснабжения" ?
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А собачку з Китаю привезли? Адже нахвалялись.
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за собачкой пускай шеф Зебила Беня посылает свой самолет или от МАУ его же раз обещал держи слово
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Собачку обіцяв привезти клуб Шахтьор на своєму самальоті.
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гордость Украины)))))))))) да всем пох на ваш шахтер.Ну кроме ахметки и лугандонских зеленолохов
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Молодцы ,играли с превосходством ,могли выигрывать уверенней !
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Во какая ты у меня женщина умная. И про мусоров специалистка, и про вароф в саконе, и про барыг на крафи, и про хакей с футболам. Люблю тебя, деввка.
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Первая за день новость, вызывающая положительные эмоции.
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та ну, ось мені футбол Сивохою також сподобався
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У меня эти рыла ничего кроме тошноты не вызывают. Даже если их футболят. Ліга Європи: "Шахтар" на виїзді обіграв німецький "Вольфсбург" - Цензор.НЕТ 5354
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И перед новостями о спорте, новости с фронта и о предательстве.КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТВ Раду внесли проект заявления о попытках восстановления водоснабжения в Крым

,когда уже тех кто вносит вынесут вперёд ногами? Лига Европы: "Шахтер" на выезде обыграл немецкий "Вольфсбург" - Цензор.НЕТ 3611
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ты новость читал или только заголовок? или ты по ходу за "восстановление водоснабжения" ?
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Та шото и в заголовке я про воду ничего не вижу
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Зачем эту чушь о воде в Крым, вообще подымать в Раде,когда украинские солдаты на фронте защищают свою землю?
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а космические корабли в это время бороздят просторы вселенной... в Раду внесли постанову о недопустимости подачи воды в крымский канал. если тебя все устраивает - можешь молча сготнуть новость о том, что вода пошла. каждый делает, что он может.
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Пусть депутаты закрывают Раду и идут на фронт,толку никакого,только видишь .что Украина методично движется в сторону московского стойла.
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уже объяснял: каждый пусть делает то, что должен - и солдаты, и депутаты.
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Дата‎: ‎5-8 февраля 1918Итог‎: ‎Победа советских войскМесто‎: ‎Украина, Киев Ліга Європи: "Шахтар" на виїзді обіграв німецький "Вольфсбург" - Цензор.НЕТ 7522 Тогда тоже так говорили
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Наверное для того, чтобы не дать возможности Нелоху пустить воду. Надо внимательнее новости просматривать. Ліга Європи: "Шахтар" на виїзді обіграв німецький "Вольфсбург" - Цензор.НЕТ 6202
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Уявіть, що на засіданні ЦК КПРС власовцамi піднято питання про подачу їжі, води та теплого одягу оточеним німцям під тодішнім Сталінградом,а iнши проти
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когда немцы были под Сталинградом, не было никакого ЦК КПРС. и "власовцы" еще не сформировались - сидели по лагерям.
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Зато у нас есть в Раде "власовцы"открытые и скрытые,когда не дай Бог российские танки пойдут,то все депутаты будут российские и советские( ну которые не сразу) Ліга Європи: "Шахтар" на виїзді обіграв німецький "Вольфсбург" - Цензор.НЕТ 2233
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сами наголосовали. для управления страной нужны профессионалы. кадры нужно готовить долго и упорно.
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Молодцы. Могли бы и до полуфинала дойти, да сезон остановят.
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Матчи Севилья Рома перенесен
И матч Интер Хетафе перенесен
Как думаете почему ???
а Бени МАУ киевлянам сегодня сюрприз сделала аж два сюрприза
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У футболиста "Ювентуса" тест на вирус дал положительный результат...
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Актер Том Хенкс с женой тоже подхватили... в Австралии
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Нам нужна была эта победа. Не ради коэффициента УЕФА или престижа Украины. А просто ради того, чтобы хотя бы на пару часов забыть обо всем и глупо улыбаться, ничего не делая. (с)
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Глядя на пустые трибуны не очень все забывается
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Це добре, але, ЛЧ та ЛЄ зупинять у цьому році, і невідомо чи дограють. Нажаль, це прикра новина
☹️
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Сейчас убийца с радости, по быстрому поднимет цены на что-то.Ведь купить ещё пару обезьян надо обязательно. Готовьте денюжки .
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