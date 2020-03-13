 Ліга Європи: "Шахтар" на виїзді обіграв німецький "Вольфсбург"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Через пандемію коронавірусу зустріч "Вольфсбурга" і "Шахтаря" відбулася без глядачів.

Рахунок у матчі на 17 хвилині відкрили гірники, гол на рахунку Жуніора Мораеса.

На початку другого тайму "Вольфсбург" зрівняв рахунок, на 48 хвилині з кутового відзначився Брукс.

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Переможний гол "Шахтар" забив на 73 хвилині (Маркос Антоніо).

Слід зазначити, що на 45 хвилині гравець "Вольсбурга" Вегорст не реалізував пенальті.

Матч-відповідь відбудеться 19 березня у Харкові.