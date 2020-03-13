 Ліга Європи: "Шахтар" на виїзді обіграв німецький "Вольфсбург"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Через пандемію коронавірусу зустріч "Вольфсбурга" і "Шахтаря" відбулася без глядачів.
Рахунок у матчі на 17 хвилині відкрили гірники, гол на рахунку Жуніора Мораеса.
На початку другого тайму "Вольфсбург" зрівняв рахунок, на 48 хвилині з кутового відзначився Брукс.
Переможний гол "Шахтар" забив на 73 хвилині (Маркос Антоніо).
Слід зазначити, що на 45 хвилині гравець "Вольсбурга" Вегорст не реалізував пенальті.
Матч-відповідь відбудеться 19 березня у Харкові.
,когда уже тех кто вносит вынесут вперёд ногами?
И матч Интер Хетафе перенесен
Как думаете почему ???
а Бени МАУ киевлянам сегодня сюрприз сделала аж два сюрприза
☹️