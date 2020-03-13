 У Борисполі з літака зняли трьох єгиптян із підозрою на коронавірус, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело ZN.UA в Офісі президента.
О 19:40 четверга, 12 березня, диспетчер аеропорту отримав повідомлення, що на борту літака "МАУ", який прямує з Мілана до Києва, є троє єгиптян з ознаками підвищеної температури тіла. Літак приземлився о 19:59.
Після прильоту літак відправили на віддалену стоянку, і до нього послали наряд прикордонників у захисних костюмах і з засобами індивідуального захисту.
Під час огляду пасажирів інформація про те, що у них висока температура, не підтвердилася. Однак було вирішено відправити єгиптян в Олександрівську лікарню Києва, а інших пасажирів - оформити загальним потоком.
О 21:00 трьох громадян Єгипту каретою швидкої допомоги доставили в лікарню для подальшого обстеження. Єгиптяни летіли з Мілана в Каїр транзитом через Київ.
Це безпрецедентне рішення вже схвалене представником Святого престолу з Ватікану.
Как у нас заражённых может быть только трое, если итальянцы к нам сплавляют больных?
Ну вас нафиг, завтра еду в магазин, забью морозилку мясом и на месяц самоизолируюсь. Чета неохота сдохнуть...у нас в поселке ни одного ИВЛ вроде нет...
Наши мрази всех пустили просто на выход...
Японцы принцессу под карантин, а у нас все из этого самолёта разъехались.
Парень утверждает, что такой самолёт не один.
Вместе с тем, тех кто не из заграницы даже не проверят, а они уже проехалисьв общественном транспорте.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4538856299488812&id=100000934611349&fs=0&focus_composer=0
На плюсах его показывали.
"Я поехал в Италию ради эксперимента, чтобы показать ситуацию. Я к этому готовился, никому не говорил. Хотел купить билеты на Sky Up и Wizz Air, но он отказали, а МАУ не отказали. Так я оказался в самолете. Перед взлетом многие пили жаропонижающие средства, я это увидел. Во время полета многим было плохо, просили у бортпроводников воду, чтобы запись порошки. Среди всех пассажиров - 40% наших заробитчан. Все остальные - иностранцы. У одного из них я спросил, сколько он жил в Италии, он сказал, что полтора года, а уехал, потому что у него было подозрение на коронавирус, его выписали и отправили на самолет в Египет. Я уточнил, почему египетский самолет его не забрал, он стоял в Милане. Он ответил, что на борту обнаружили серьезного больного, а их высадили. Зато МАУ всех забрали" - рассказал пассажир.
По его словам, в Италии не хватает аппаратов искусственного дыхания, поэтому иностранцам предлагают улететь и оплачивают вылет.
Также Гура сообщил, что врач в "Борисполе" мерила температуру неправильно - сбоку. И что после осмотра выяснилось, что ни у кого нет температуры.
"Все чихают, кашляют, глаза слезятся, но 36,6. Когда я указал на больных, она перемерила, а там 37,6, 37,2. Троих египтян госпитализировали. Пол самолета больных. Одна наша заробитчанка из Черновцов так наглоталась порошков, что у нее температура 35,4. Я на нее смотрю и говорю, что у нее сердце может не выдержать.
Она: "Я нічого не пила, нічого не пила". Я зашел в туалет, а там бумажки от порошков, штук шесть... Они знают, что нужно только скрининг пройти и все ок. Наши заробитчане все прошли скрининг и поехали во Львов, Черновцы, Ивано-Франковск. Они работали с температурными бабушками, им повысили зарплату, а бабушек 80-ти летних с коронавирусом не берут в больницу. Бортпроводники и капитан корабля подняли бунт и заставили врачей еще раз измерить температуру, еще онлайн трансляция их заставила что-то делать. Наши люди больны: чихают, кашляют. Я спросил у одной, больна ли она. Она опустила глаза и спросила, что ей делать. Я сказал обратиться в больницу. Она говорит, что там, где она живет, закрыли больницу" - рассказал Гура.
А чому екіпаж не відмовився від польоту ?
Це якийсь абзац. Повний.
Але при такій =владі= все можливо.
А нашим горя з літаком в Ірані мало.
Чому не закрили сполучення ?
Канада закрила.
Італія таким чином сприяє поширенню вірусу.
Китай з Уханя не випускав хворих.
Меня **** денег не нажрется тварь!
В результате на обследование отправили только троих, остальных отпустили
73 процентные одноклеточные, может до вас хоть так дойдет, что вы наделали, выбрав абсолютно некомпетентную, абсолютно бестолковую власть во время войны, к которой сейчас добавилась пандемия и мировой финансовый кризис
А на пандемію їм глибоко начхати.
Подумаєш, гоїв трохи помре.
Це одне з їхніх завдань.
Это преступление против государства и народа Украины !!! ....
а я ведь говорил что с этим коронавирусом и такой-никакой властью нам всем тупо писта.. но мне не верили.. ну-ну
И итальянская полиция запихал к ним в самолет всех этих египтян лишь бы сдыхаться.
Ось повідомлення від українки, яка живе в Італії.
Marianna Soronevych
4 hrs ·
Моніторинг ситуації, пов'язаної з поширенням нового коронавірусу на території Італії на 12 березня 2020.
💮Загальна кількість випадків 15113,
💮На даний момент позитивним на коронавірус вірусом є 12 839 осіб.
💮1 258 людей одужало
💮6 650 пацієнтів, госпіталізованих із симптомами,
💮1153 на інтенсивній терапії
💮5,036 - на домашньому карантині
💮1016 померло
https://www.facebook.com/anton.gura/videos/4539401676100941/UzpfSTEwMDAwMTg2MzM3MDc3NzozNjUwNTcyOTkxNjgxNDQ0/?id=100001863370777
редакціЯ approved @wiskas_pumius 4 ч
Нью Йорк і Мау дві речі які я клято ненавиджу
Об этом в видеорепортаже, выложенном на Facebook, рассказал один из пассажиров рейса Антон Гура.
По словам мужчины, из Италии, где очень сложная ситуация с коронавирусом, сейчас массово бегут иностранцы. Вместе с ним в самолете много граждан Египта, которые через Украину надеются добраться до Каира. Почти все они кашляют и сморкаются, а при посадке потели и были с красными глазами. Однако чтобы пройти температурный скрининг и не застрять на карантине, они пьют жаропонижающие средства.
Также Гура рассказал, что из Италии выгоняют многих украинцев с признаками болезни. Поэтому в стране образовался дефицит сиделок и резко выросли зарплаты тех, кто ухаживает за больными.
Когда в салон явились контролеры, они решили выпустить пассажиров. Автора ролика это возмутило, ведь у больных египтян может быть коронавирус. В итоге к нему присоединился экипаж судна, тоже потребовавший у медиков не выпускать иностранцев.
В итоге контролеры все-таки забрали троих пассажиров. Однако остальных спокойно выпустили. Таким образом Гура показал, что карантин в аэропорту де-факто не работает
Далі кожен сам за себе)
(Сарказм).
Тогда заболели больше 500 мл. человек, третья часть населения Земли на тот момент, и умерли около 100 мл. человек.
За последние 100 лет ни один вирус не заражал со смертельнім исходом столько людей на Земле.
Беню на соседнюю койку - с больными египтянами, в Александровской больнице! МРАЗИ!!!
шутка
При 10 000 заболевших гриппом умирает 10 человек.
А при 10 000 заболевших коронавирусом умрет 700 человек.
То есть в 70 раз больше, чем от гриппа. И об 'том знают правительства всех нормальных стран, а не те недоразумения, шо у нас сейчас.