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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:карантин (147) Франція (877) Макрон Емманюель (369) COVID-19 (709)

 Франція з понеділка закриває на карантин всі школи і дитячі садочки для боротьби з поширенням коронавірусу

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що з понеділка, 16 березня, в країні закриваються на карантин всі школи і дитячі садки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

У своєму зверненні Макрон зазначив, що епідемія коронавірусу у Франції, хоч і забрала вже життя 61 людини, тільки набирає обертів. За його словами, це найбільший виклик для системи охорони здоров'я Франції за останнє сторіччя.

Президент Франції попросив осіб похилого віку та людей з хронічними хворобами якомога більше залишатися вдома. Він також закликав роботодавців дозволити співробітникам працювати з дому.

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Макрон запевнив, що громадський транспорт продовжить працювати, але попросив використовувати його тільки в разі крайньої необхідності.

Президент Франції також закликав відмовитися від рукостискань і тим більше поцілунків при зустрічі.

Він не виключив можливість закриття кордонів Франції "в координації з Євросоюзом".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181144
 
 
 Топ коментарі
 
Макрон , Жёлтые жилеты вирус не боятся Франция с понедельника закрывает на карантин все школы и детские сады для борьбы с распространением коронавируса - Цензор.НЕТ 3538
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К выходным количество жертв перевалит за 100 миллиардов.
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В публичных домах тоже без поцелуев и рукопожатий.
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Франция завтра проснется и окажется что за эту ночь умерло от вируса 1000 людей а послезавтра уже 10 000 скончается
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К выходным количество жертв перевалит за 100 миллиардов.
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Но мы в эти 100 миллиардов не попадаем
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во Франции система здравоохранения получше чем в Италии
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Макрон , Жёлтые жилеты вирус не боятся Франция с понедельника закрывает на карантин все школы и детские сады для борьбы с распространением коронавируса - Цензор.НЕТ 3538
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От осложнений пневмонии еще 15 января умер в районной реанимации 36 летний парень..Это на Полтавщине случилось...Парень сгорел от температуры сказали ...Если люди умирали от пневмонии то от копоновируса будет больше намного больше
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А чому впевненість, що помер від пневмонії? Тести були на корону?
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Ну если честно сказать,страшно и то это беда планетарного масштаба, а что касается высказываний на форуме так это просто шутим, что бы страх преодолеть перед этой заразой
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У меня сосед алкаш в Польше уже 4 года .На В6 СС фольце гоняет
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Франція з понеділка закриває на карантин всі школи і дитячі садочки для боротьби з поширенням коронавірусу - Цензор.НЕТ 7608 Франція з понеділка закриває на карантин всі школи і дитячі садочки для боротьби з поширенням коронавірусу - Цензор.НЕТ 7608 Франція з понеділка закриває на карантин всі школи і дитячі садочки для боротьби з поширенням коронавірусу - Цензор.НЕТ 7608 Колокольний дзвін! На всіх церквах! Терміново! Необхідний. В усіх населених пунктах! Він раніше під час епідемій знищував всю гидоту! Франція з понеділка закриває на карантин всі школи і дитячі садочки для боротьби з поширенням коронавірусу - Цензор.НЕТ 7608 Франція з понеділка закриває на карантин всі школи і дитячі садочки для боротьби з поширенням коронавірусу - Цензор.НЕТ 7608
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В публичных домах тоже без поцелуев и рукопожатий.
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