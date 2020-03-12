 Ізольовано 22 осіб, які контактували з інфікованою коронавірусом жінкою, - Радомишльська РДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомив глава Радомишльської райдержадміністрації Віктор Пулковський.

"Те коло осіб, які безпосередньо контактували - цих людей ізольовано і вони перебувають під наглядом лікарів вдома", - сказав він, уточнивши, що всі ці люди погодилися на самоізоляцію добровільно, а двоє з них - не місцеві, а жителі Києва, їх ізолювали там.

"Щодо киян - це опрацьована інформація, з ними проведена розмова, і далі їхні контакти опрацьовуються. Але я вже цього не знаю, я не в Києві, то вже відповідні служби працюють", - додав чиновник.

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Водночас Пулковський спростував інформацію про оголошення надзвичайного стану в районі, але допустив, що це може статися.

"Завтра (13 березня - ред.) о 9 ранку ще одне засідання - ми чекаємо вказівок із Житомира... Стан людей у Радомишлі спокійний, паніки немає. Ми досить швидко зреагували, відразу знайдено осіб, які контактували з інфікованою", - зазначив чиновник.

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Він також зазначив, що раніше озвучена інформація про те, що інфікована жінка була в церкві, не підтверджена, була вона там чи ні, встановлюється.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Радомишлі Житомирської області з коронавирусом госпіталізували 70-річну жінку, яка повернулася з Польщі.