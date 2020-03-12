 Ізольовано 22 осіб, які контактували з інфікованою коронавірусом жінкою, - Радомишльська РДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомив глава Радомишльської райдержадміністрації Віктор Пулковський.
"Те коло осіб, які безпосередньо контактували - цих людей ізольовано і вони перебувають під наглядом лікарів вдома", - сказав він, уточнивши, що всі ці люди погодилися на самоізоляцію добровільно, а двоє з них - не місцеві, а жителі Києва, їх ізолювали там.
"Щодо киян - це опрацьована інформація, з ними проведена розмова, і далі їхні контакти опрацьовуються. Але я вже цього не знаю, я не в Києві, то вже відповідні служби працюють", - додав чиновник.
Водночас Пулковський спростував інформацію про оголошення надзвичайного стану в районі, але допустив, що це може статися.
"Завтра (13 березня - ред.) о 9 ранку ще одне засідання - ми чекаємо вказівок із Житомира... Стан людей у Радомишлі спокійний, паніки немає. Ми досить швидко зреагували, відразу знайдено осіб, які контактували з інфікованою", - зазначив чиновник.
Він також зазначив, що раніше озвучена інформація про те, що інфікована жінка була в церкві, не підтверджена, була вона там чи ні, встановлюється.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Радомишлі Житомирської області з коронавирусом госпіталізували 70-річну жінку, яка повернулася з Польщі.
Щомісячна оплата праці директора Укрпошти Ігоря Смілянського у 2020 році становитиме 1 мільйон 866 тисяч 808 гривень і 33 копійки. - 1 866 808,33 грн = 70 214,02 евро. Ежемесячный доход Ангелы Меркель составляет €19 796, 68.
Виговський Іван@DEN04089
Израиль зафиксировал два новых случая коронавируса в стране, это туристы, прилетевшие из Москвы
А на рассєє коронавируса нету...
И ещё здесь парень постит стримы из самолёта с зараженными, людей контактировавших в этом самолёте отпустили домой.
Подозревает, что таких самолётов не один.
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РuŦyƛA-С
@PrytSLU
·15 мин
Літак МАУ З Мілану, Італія. На борту 190 пасажирів, більшість єгіптян, всі ковтають пігулки від температури, бо в них транзит в Каїр. Наши медики оглянули літак. Забирають декілька людей з підозрою, рашту відпускають з Пам'яткою. Повний ПЗДЦЬ !
Впертий оптиміст@ruslan_j5
Інсайд з Рівненської обласної лікарні.
За останні два дні там померли восьмеро людей.
Діагноз - вірусна пневмонія.
Звісно, вмирали і раніше, але не так інтенсивно.