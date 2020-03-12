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Матеріали за темою:
Все про:Житомирщина (510) ізоляція (31) COVID-19 (709) обсервація (11)

 Ізольовано 22 осіб, які контактували з інфікованою коронавірусом жінкою, - Радомишльська РДА

Через інфікування коронавірусом пенсіонерки з Радомишля в Житомирській області 22 осіб, які контактували з нею, ізолювали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомив глава Радомишльської райдержадміністрації Віктор Пулковський.

"Те коло осіб, які безпосередньо контактували - цих людей ізольовано і вони перебувають під наглядом лікарів вдома", - сказав він, уточнивши, що всі ці люди погодилися на самоізоляцію добровільно, а двоє з них - не місцеві, а жителі Києва, їх ізолювали там.

"Щодо киян - це опрацьована інформація, з ними проведена розмова, і далі їхні контакти опрацьовуються. Але я вже цього не знаю, я не в Києві, то вже відповідні служби працюють", - додав чиновник.

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Водночас Пулковський спростував інформацію про оголошення надзвичайного стану в районі, але допустив, що це може статися.

"Завтра (13 березня - ред.) о 9 ранку ще одне засідання - ми чекаємо вказівок із Житомира... Стан людей у Радомишлі спокійний, паніки немає. Ми досить швидко зреагували, відразу знайдено осіб, які контактували з інфікованою", - зазначив чиновник.

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Він також зазначив, що раніше озвучена інформація про те, що інфікована жінка була в церкві, не підтверджена, була вона там чи ні, встановлюється.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Радомишлі Житомирської області з коронавирусом госпіталізували 70-річну жінку, яка повернулася з Польщі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181143
 
 
 Топ коментарі
 


Виговський Іван@DEN04089





Израиль зафиксировал два новых случая коронавируса в стране, это туристы, прилетевшие из Москвы
А на рассєє коронавируса нету...
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Как бабка со Львова домой добиралась? если автобусом, там ведь будет больше 22 человека.
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РuŦyƛA-С

@PrytSLU

·15 мин

Літак МАУ З Мілану, Італія. На борту 190 пасажирів, більшість єгіптян, всі ковтають пігулки від температури, бо в них транзит в Каїр. Наши медики оглянули літак. Забирають декілька людей з підозрою, рашту відпускають з Пам'яткою. Повний ПЗДЦЬ !
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краще балаклаву- від вірусу колаборантства, і АК прихопити
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а собі на зарплати ні

Щомісячна оплата праці директора Укрпошти Ігоря Смілянського у 2020 році становитиме 1 мільйон 866 тисяч 808 гривень і 33 копійки. - 1 866 808,33 грн = 70 214,02 евро. Ежемесячный доход Ангелы Меркель составляет €19 796, 68.
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Виговський Іван@DEN04089





Израиль зафиксировал два новых случая коронавируса в стране, это туристы, прилетевшие из Москвы
А на рассєє коронавируса нету...
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Как бабка со Львова домой добиралась? если автобусом, там ведь будет больше 22 человека.
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Она даже не в самом Житомире, ей до вокзала нужно было доехать тоже...
И ещё здесь парень постит стримы из самолёта с зараженными, людей контактировавших в этом самолёте отпустили домой.

Подозревает, что таких самолётов не один.

https://m.facebook.com/anton.gura
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РuŦyƛA-С

@PrytSLU

·15 мин

Літак МАУ З Мілану, Італія. На борту 190 пасажирів, більшість єгіптян, всі ковтають пігулки від температури, бо в них транзит в Каїр. Наши медики оглянули літак. Забирають декілька людей з підозрою, рашту відпускають з Пам'яткою. Повний ПЗДЦЬ !
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я тоже смотрел скрин. это ...издец. из 190 человек 70 наши, все разъехались по домам. СМОТРИТЕ АНТОНА ГУРА. репортаж, полная жопа
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это не смешно, если собрался умирать то делай это молча без приколов
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Впертий оптиміст@ruslan_j5





Інсайд з Рівненської обласної лікарні.
За останні два дні там померли восьмеро людей.
Діагноз - вірусна пневмонія.
Звісно, вмирали і раніше, але не так інтенсивно.
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Сорри не за кликабельную ссылку.Завтра это будет везде.Все наши власти.Получите коронавирус по полной программе.Видео сегодняшнее.
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Одно радует что умершие от каронавируса не превращаются в зомби
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Бабка пенсионерка 70 лет решила попутешествовать по Европе? Да уж, это просто жесть!
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Подозреваю что зараженных уже очень много, разносят пока инкубационный период. Наверху просто неготовы и морозятся, тем более что больше мрут старики....это же пенсии можно не платить....
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ну тогда ждем вспышку.. это как айсберг который всплывает на поверхность океана
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Да, так и будет. Сначала накапливаются больные, потом начинается мор. Если заболел, то человек еще долго ходит, заражает окружающих. У нас привыкли на ходу болеть, ибо лечиться нет ни времени ни возможности, да и диагноз типа короновируса не поставят, мрут типа от ОРВИ
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если больной останется дома на самоизоляции и там умрет не дай бог, как в Италии показывали, то у нас его уже никто не станет тестировать и он пройдет мимо статистики, запишут в свидетельстве от смерти - осложнение от ОРВИ, пневмония причина смерти и все
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Тож прохання до владоможців терміново повідомити всій українській знервованій громаді щодо вжитих заходів стосовно карантинної ізоляції з приводу цього спалаху коронвірусу - як то буде на те ваша ласка, честь та правда свята. Будьмо здорові, браття-українці!
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