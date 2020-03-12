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 Політика України
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Все про:безпілотник (446) ОБСЄ (2448) Донбас (15525)

 Найманці РФ атакували медавтомобіль ЗСУ 9 березня, прикриваючись безпілотником СММ ОБСЄ

Під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у середу у Відні українська делегація привернула увагу іноземних партнерів до грубого порушення російськими окупаційними військами на Донбасі норм міжнародного гуманітарного права, продемонструвавши фотодоказ атаки на медичний автомобіль ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"9 березня російські окупаційні війська атакували поблизу Талаківки військово-медичний автомобіль Збройних Сил України, на якому було чітко видно маркування емблеми Червоного хреста. Ця атака була здійснена з використанням комерційного квадрокоптера (переробленого для бойових дій), який скинув 2 заряди ВОГ (ВОГ-25 або ВОГ-17) на дах автомобіля", - заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання цього одного з двох директивних органів ОБСЄ.

Український дипломат звернув увагу присутніх на те, що цей БПЛА був запущений в той час, коли в цьому ж районі здійснював політ безпілотник СММ ОБСЄ. При цьому, обоє БПЛА за типом були квадрокоптери.

"Стає очевидним, що російські окупаційні війська були в курсі точного часу та місця роботи безпілотного літального апарату СММ та використали цю інформацію для прикриття своєї атаки на позиції Збройних Сил України", - наголосив Лоссовський.

"Такі дії яскраво свідчать про зухвале нехтування російськими окупаційними силами норм міжнародного гуманітарного права", - додав він.

Делегаціям країн-учасниць ОБСЄ було продемонстровано фотографії пошкоджень військово-медичного автомобіля ЗСУ, завданих під час атаки з дрона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181141
 
 
 Топ коментарі
 
Обісцяного посадити в машину і пустити нехай катається там під кулями, гнида зелена
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скільки ще українців має загинути поки до осла дійде що кацапам мир в Україні не потрібен і вони просто так не збираються йти з Донбасу? Наемники РФ атаковали медавтомобиль ВСУ 9 марта, прикрываясь беспилотником СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 239
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Обявите наконец что Хуйло сорвало нормандский договоренности и требуйте наложение на Пидорашку новых санкций. Иначе етот беспредел будет длиться вечно
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Обісцяного посадити в машину і пустити нехай катається там під кулями, гнида зелена
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скільки ще українців має загинути поки до осла дійде що кацапам мир в Україні не потрібен і вони просто так не збираються йти з Донбасу? Наемники РФ атаковали медавтомобиль ВСУ 9 марта, прикрываясь беспилотником СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 239
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Пока вы не поймете что осел засланный казачок
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Так ето может и было ОБСЕ, Предьявите им возмущение, а они пускай оправдываются и ищут виновных
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не факт. просто дамбасня эту обсе из шахт выкопала.
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Обявите наконец что ***** сорвало нормандский договоренности и требуйте наложение на ********* новых санкций. Иначе етот беспредел будет длиться вечно
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Так у зебіла в голові війна уже того закінчилась ...
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А как вначале боев за Донецкий аэропорт, русскомирцы прятали пулеметчика в скорой помощи. Это бесчестные скоты, которые используют все спосоы чтобы добится своего. А у нас у некоторых "толерантность" "окончание войны в голове" "вода в Крым" и прочий вздор.
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Просто комику пора возвращаться в КВН,тут война это не смешно
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А вот за это зацепится надо! Козырь выпал! Чуть конечно прямолинейно. Но такого не было. Красный крест на крыше! МИД вперёд и все! Просрёте как летом 12 года протараненых в Азове насмерть 4 рыбаков----всех в отставку и дипломы порвать! В ЕС и в остальных крепких странах это святое. Тут надо бить в точку. Сволота борзеет на глазах, скоро подсохнет, с такими что мы выбрали получим опять 14 год! Выходим все на площадя свои---пора кончать! Тем более к этому всё шло. Рубикон для того чтобы его переходить! Пора к арсеналам! Кто не с нами---тот против нас!
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Турки як з свинособаками обходяться, навіщо закуплені Bayraktar ?
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НУ И.... Заява Какой разницы будет? Ермак только вот только привез ему предложения от *********** ... О дааа рышисты в тот день не стреляли,кода эти два упыря встречались в Минске
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