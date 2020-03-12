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 У Радомишлі на Житомирщині, де у жінки виявили коронавірусну інфекцію, оголосять надзвичайний стан, - ОДА

У місті Радомишль Житомирської обл., де у 70-річної жінки виявили перший в області випадок захворювання коронавірусом, оголосять надзвичайну ситуацію.

Про це під час брифінгу повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від завтра буде оголошено надзвичайний стан природного характеру об'єктового рівня, під час якого буде рекомендовано закрити всі розважальні заклади в місті Радомишль", - підкреслив Бунечко.

За його словами, така ситуація вводиться тільки в Радомишлі для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Радомишлі Житомирської області з коронавирусом госпіталізували 70-річну жінку, яка повернулася з Польщі.

Відомо, що з симптомами хвороби вона відвідувала церкву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОЗ підтвердив два нові випадки зараження коронавірусом - у Чернівецькій і Житомирській областях

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181140
 
 
 Топ коментарі
 
Не подобається мені це все. - Вибірковий карантин він зелених; - Єрмак підписав невідомо що; - Сівоха носиться зі своїм примиренням; - Разумков заявив, що журналістів в раду не пускатимуть (вірус).... Ці зелені під@ри таки щось грандіозно-антиукраїнське утнутьВ Радомышле на Житомирщине, где у женщины выявили коронавирусную инфекцию, объявят чрезвычайное положение, - ОГА - Цензор.НЕТ 5787
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Зыбили , с какой целю ваша власть везёт иностранцев с Италии в Украину?

https://korrespondent.net/ukraine/4203772-v-kyev-pryletel-samolet-yz-ytalyy-s-bolnymy-passazhyramy-sotssety
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2 години тому - В Израиле у двоих туристов, прилетевших из Москвы 3 марта, диагностирован коронавирус...
а в россии коронавируса нет...
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то шо, радомишлянське пиво - не пити?
песец...
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пей, но только спиртом его дезинфицируй а не мылом ...
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тыц бздыц приехали ,небылонебыло и вдругпривалило......
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та до нашого берега завжди, як не гімно, так тріска...
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Зыбили , с какой целю ваша власть везёт иностранцев с Италии в Украину?

https://korrespondent.net/ukraine/4203772-v-kyev-pryletel-samolet-yz-ytalyy-s-bolnymy-passazhyramy-sotssety
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Сергій Таран / Sergiy Taran

Якщо влада вважає, що обмеження масових зборів не стосується «заходів державного значення»(напр,засідання ВР)- то це також означає, що чимало громадян може вирішити, що протест проти рішень влади які підривають суверенітет країни теж можуть вважатися заходами державного значення

«Заходами державного значення», на які не розповсюджується заборона масових зборів можуть бути, наприклад, протести проти «особливого статусу» чи вибори в ОРДЛО, або рішення про постачання води до Криму.
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Не подобається мені це все. - Вибірковий карантин він зелених; - Єрмак підписав невідомо що; - Сівоха носиться зі своїм примиренням; - Разумков заявив, що журналістів в раду не пускатимуть (вірус).... Ці зелені під@ри таки щось грандіозно-антиукраїнське утнутьВ Радомышле на Житомирщине, где у женщины выявили коронавирусную инфекцию, объявят чрезвычайное положение, - ОГА - Цензор.НЕТ 5787
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Выборочный карантин - это когда порохоботы одновременно паникуют, голосят о сотнях жертв и обвиняют власть в не сдерживании эпидемии - а потом выйдут на массовый марш в центре Киева.
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ты бы лучше следил,чего тебе ***** в новейшую конституцию вписывает...а то за вирусом в чужой стране опять все прощелкаешь.
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Где это ты увидел что порохоботы паникуют и голосят о сотнях жертв ?
Отсыпь что ты там куришь.
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Ра́домишль (прибл. до XV ст. - Мичеськ) - старовинне місто на лівому березі річки Тетерів, районний центр Житомирської області. Населення - 14,7 тис. осіб (2017).

В райцентрі Радомишль, в якому у жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, вводять надзвичайний стан.
Про це повідомили 12 березня на брифінгу в Житомирській облдержадміністрації. Пряму трансляцію брифінгу з ОДА дивіться тут
«Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема - закриття розважальних закладів та місця знаходження великої кількості людей», - уточнив голова ОДА Віталій Бунечко.
Він зауважив, що вводити надзвичайні заходи у всій області чи навіть в межах району на даний час не планують.
Жінка погано себе почувала з 3 березня, але не зверталася до лікарів, вона була госпіталізована до районної лікарні у Радомишлі 12 березня о 10-й ранку, перевозити її у Житомир не планують. Також під наглядом лікарів знаходиться шестеро людей - її близькі родичі, з якими вона проживала. На даний час симптомів корона вірусу у них не виявлено.
Директор державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» Зіновій Парамонов зауважив, що епідеміологів найбільше турбує те, що хвора жінка 8 березня відвідала церкву і треба провести «роботу зі священниками», щоб виявити людей, які були в церкві.
8 березня 2020 року з'явилася інформація, що в інфекційне відділення міської лікарні поступила пацієнтка, жителька міста Овруч Житомирської області, з підозрою на коронавірус. Наступного дня заступниця мера Житомира поінформувала, що підозра на коронавірус не підтвердилися, у жінки виявили грип A (H1N1), який у народі називають «свинячим». На засіданні 11 березня 2020 року Уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції строком на три тижні - з 12 березня по 3 квітня. Пізно ввечері 11 березня Житомирська ОДА поінформувала про розпорядження голови, яким у всіх навчальних закладах області з 12 березня по 3 квітня 2020 року призупиняється навчальний процес.
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Надо быть атеистом и не посещать публичные места, жить в пещере и мечтать о поимке чего-то наподобие по размерам мамонта, чтобы подольше из пещеры не вылазить.
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2 години тому - В Израиле у двоих туристов, прилетевших из Москвы 3 марта, диагностирован коронавирус...
а в россии коронавируса нет...
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В Крыму 58 человек находятся на карантине из-за подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией
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Сихівсята

між італійцями ходять розмови шо то русня привезла вірус в Італію, туристи які приїхали на лижні курорти в Альпи
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Акции похоронных контор и юристов взлетели до небес
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Хворі з пневмонією в важкому стані навряд чи здатні не те що підписувати а навіть думати про заповіт нездатні!
І до речі, там такий їб... довбонутий закон про спадщину, що навіть при наявності заповіту, якщо серед претендентів є непрацездатна особа, то вона автоматом отримує свою долю ,навіть всупереч волі заповідача !
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завещания, переоформление недвижимости, споры за наследство и все такое
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Хотел бы я увидеть больного с интубацией, согласного и готового подписывать завещание! У Радомишлі на Житомирщині, де у жінки виявили коронавірусну інфекцію, оголосять надзвичайний стан, - ОДА - Цензор.НЕТ 8881
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недавно Киву интрубирующего в Раде показывали. Лысый такой, лицом на опзж похож, а сам шота там в смартфоне смотрит и интрубацией занимается... может, болен?
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Это нужно консилиум собрать из таких специалистов по мастурбации интубации Скалецкой куем как Радуцкий, знатока анала как Яременко, и надувателя резиновых баб как Тищенко.
Только эти Трускавевецкие светила могут повести для вас тест на теребеньковирус Кивы.. У Радомишлі на Житомирщині, де у жінки виявили коронавірусну інфекцію, оголосять надзвичайний стан, - ОДА - Цензор.НЕТ 3766
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Всех "возвращающихся", коих сейчас будет немало, нужно проверять сразу, а не когда петух в одно место клюнет. А то чуть ли не на майданы выходили против эвакуации на карантин 20 здоровых человек из Китая, а теперь из стран с эпидемией едут сотнями непроверенные люди - и все сидят тихо, авось пронесет.
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У Римі затримали сімох осіб, які грали в карти на вулиці. Загалом за день склали 43 протоколи у зв'язку з невиконанням урядового декрету щодо протидії розповсюдженню коронавірусу.
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Все никого не выпускайте из города! А больных в городе изолируют пусть от здоровых!
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Беня бабки не хочет терять завтра в Рим и Милан МАУ вылет по расписанию чего они там оменили я не знаю а сегодня в Киев прилетел самолет из Италии с больными пассажирами-С подозрением на коронавирус забрали троих пассажиров. Всех остальных просто отпустили, сообщил активист.
В Киев из Милана прилетел самолет МАУ, в пассажиров которого подозревают коронавирус. Позже стало известно, что врачи забрали троих человек. Прямую трансляцию с места событий в Facebook ведет активист Антон Гура.
По его словам, "половина самолета кашляет, многие с температурой".
По прилету в Киев, рассказыват Антон, в Борисполе врачи всех осмотрели и не обнаружили симптомов коронавируса. Но после того, как "поднялся кипиш", врачи все же забрали в больницу троих человек. Все они - инострацы. Всех остальных пассажиров просто отпустили.
По словам Гуры, в целом на борту было около 186 человек, из них приблизительно 90 - иностранцев (египтяне, индусы и др.). Многие пили жаропонижающие препараты.
Также активист добавил, что при посадке никому не проводили скрининг - всех просто пригласили на свои места в самолет. При этом, по его словам, у многих заходивших в салон, были красные глаза и сильное потоотделение.
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А кожа у них шерстью не покрывалась, икла не росли?
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Человек часть Природы и естественный отбор должен быть иначе вырождается популяция. Так что все к этому шло. Доспасались самых слабых при рождении, а теперь половина человечества за короткое время может умереть.
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так подумать - это же сколько бабла можно было заработать на хайпе при четком управлении, закрытых границах,карантине и т.п. туризм в европейскую страну с отсутствием коронавируса с карантином на 3 месяца (за счет пока еще здоровых туристов). гарантия незаболеваемости! трехразовое питание! чистый воздух! (уже, конечно, не очень) людям до 30 лет - цена на 20% ниже! тем кто старше 60и - бесплатный крематорий! (если что пойдет не так) и т.п. бабло можно было грести реально лопатой, имхо. но конечно быстрее было продать маски и средства индивидуальной защиты забугор сейчас (во время войны со страной которая не парясь официально использует хим оружие в европейских странах) и получить свои 30 серебрянников. если все пойдет "не так" народ попрется в Северную Корею, к Ыну на поклон.
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это ж жидовский менталитет - продать чужое.
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В Киеве полгорода кашляют, они в Радомышле, у 70-летних старушек вирус ищут. Это что за странная тактика?
Может у Зеленского уже коронавирус - подцепил от какого-то посла.
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А во Львове, где бабка "гостила у родни", не объявят?
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Невероятно, но факт:

В мережу виклали фото статті із газети із заголовком "Корана-вірус".
Газета датована ще за 2003 рік. Отже з коронавірусом людство зустрічається вже не вперше?!

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SARS 2003 года был коронавирусом. Многие животные часто болеют разными коронавирусами.
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Их под сотню разновидностей.Самые известные: SARS (2002), MERS (2015),nCoV -2020
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больше беспокоит кого она уже заразила, по любому со Львова через Житомир ехала. Так что через 2-3 недели будет весело.
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