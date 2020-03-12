 За два місяці "Газпром" на 53% скоротив обсяг транзиту газу через Україну, - оператор ГТС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оператора ГТС України.
У лютому 2020 року через газотранспортну систему України транзитом пройшло 3,9 млрд кубометрів природного газу. Це на 47% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року і на 56% більше показника січня місяця 2020 року.
Водночас, від початку 2020 року потужності для транзиту газу з РФ повністю оплачені ВАТ "Газпром" відповідно до нової транзитної угоди з розрахунку 65 млрд кубометрів на рік або 178 млн кубометрів на добу.
у украины тоже был он... и газпром проиграл..
выигрыш по суду маловероятен. только после самогона можно надеяться на победу, до трезвяка...
Саудівська Аравія запропонувала Європі нафту по $25 за барель
Про це повідомляє Bloomberg, передає УНІАН.
Дана пропозиція Саудівської Аравії є частиною цінової війни з Росією, що почалася після її відмови додатково скоротити видобуток нафти в рамках угоди країн ОПЕК+.
У повідомленні агентства йдеться, що європейським нафтопереробним заводам (НПЗ), серед яких Royal Dutch Shell Plc, BP, Total SA, OMV AG, Repsol SA та Cepsa SA, запропоновано обсяг додаткових поставок від саудівської нафтової держкомпанії Saudi Aramco, який становить від 25 до 200% їх звичайного обороту.
Наголошується, що для Росії нафтовий ринок Європи, попри зростання поставок до країн АТР, залишається основним. Якісні характеристики марки Arab Light схожі з російською сумішшю Urals. Варто зазначити, що запропонована ціна 25 доларів за барель за нинішніх котирувань - це майже на 20% дешевше російської нафти.
в этот день слоган "можем повторить" будет иметь несколько другое значение, а именно: "В 1986 году Саудовская Аравия, решив наказать другие страны ОПЕК за превышение квот, резко нарастила добычу. США перед этим тоже ее увеличили. И к середине года баррель столи 12 долларов. Экономика СССР стала разваливаться, и некоторое удорожание нефти (15-23 долларов в 1987-1991 годах) ее не спасло" https://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/01/14/521358/
Неплохо новость озаглавить так:
Бензоколонка гонит порожняк.
Плести лапти и пытаться впаривать их всему миру, а больше ничего и не умеют.