 За два місяці "Газпром" на 53% скоротив обсяг транзиту газу через Україну, - оператор ГТС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оператора ГТС України.

У лютому 2020 року через газотранспортну систему України транзитом пройшло 3,9 млрд кубометрів природного газу. Це на 47% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року і на 56% більше показника січня місяця 2020 року.

Водночас, від початку 2020 року потужності для транзиту газу з РФ повністю оплачені ВАТ "Газпром" відповідно до нової транзитної угоди з розрахунку 65 млрд кубометрів на рік або 178 млн кубометрів на добу.

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