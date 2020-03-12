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Все про:Бразилія (70) Трамп (2578) Пенс (80) COVID-19 (709)

 Трампа і Пенса не перевірятимуть на коронавірус, незважаючи на контакт із зараженим бразильцем, - Білий дім

Президента США Дональда Трампа і віцепрезидента Майка Пенса не тестуватимуть на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у четвер прессекретар президента Стефані Грішем.

"Обоє - і президент, і віцепрезидент - майже не контактували з людиною, у якої виявили коронавірус, і тому обстеження їм зараз не потрібне", - сказано в його заяві.

Раніше повідомлялося, що зараження коронавірусом виявили у співробітника президента Бразилії Жаіра Болсонару, який супроводжував його на переговорах у Вашингтоні з президентом США.

За станом здоров'я Болсонару також спостерігають медики. При цьому Трамп заявив, що його не турбує ця інформація.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181138
 
   
 Топ коментарі
 
Настало время для чудодейственных пирамидок?.... Трампа и Пенса не будут проверять на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным бразильцем, - Белый дом - Цензор.НЕТ 6525
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Правильно...чеснока, лука и сала им, а Данилова лечащим доктором... Трампа и Пенса не будут проверять на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным бразильцем, - Белый дом - Цензор.НЕТ 321
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Отак воно й виходить.Ви маски купляєте,руки миєте та дезенфікуєтеся коньяком.А приїжджає тєло з Польщі,знає про епідемію,їй херово,а вона йде до церкви,де цілує ікони,за нею ці ікони цілує усе селище по кругу,а потім це селище їде у Житомир молоко і сир продавати.Resident Evil 2
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Настало время для чудодейственных пирамидок?....
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макаренко юра В Ухані є біологічна лабораторія високого рівня.Так що цей вірус могли придумати китайці і по халатності,він міг вирватися.
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Так.Є така версія.Ще минулорічна.Але з "умними большимі дядямі" вона не пов'язана.
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макаренко юра Ну так вже чутка ходить,що це злі американці зробили.
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Кстати, на Западе эту версию не исключают! Думаю, её даже прорабатывают.
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От тупак...За його логікою іспанський грип придумали іспанці щоб винищити населення планети? Трампа і Пенса не перевірятимуть на коронавірус, незважаючи на контакт із зараженим бразильцем, - Білий дім - Цензор.НЕТ 7023
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Правильно...чеснока, лука и сала им, а Данилова лечащим доктором... Трампа и Пенса не будут проверять на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным бразильцем, - Белый дом - Цензор.НЕТ 321
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Прожившие 60 лет вместе супруги из Италии умерли от коронавируса SARS-CoV-2 в один день с разницей в два часа. Об этом рассказал их сын.
82-летняя Севера Белотти и ее супруг - Луиджи Каррара 86 лет жили в городе Альбино, северной провинции Бергамо. Более недели они находились дома с высокой температурой, затем пожилую пару доставили в больницу. Супруги умерли во вторник, 10 марта, жена - в 9:15, а муж - в 11:00.
Их сын по имени Лука не смог увидеть родителей перед смертью из-за карантина. «Твои близкие остаются одни, и ты даже не можешь попрощаться, обнять их, попытаться утешить», - рассказал он. Сейчас он помещен в карантин с женой и двумя детьми.
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Твої молитви тобі за пазуху,придурку порхоботний!Копай могилу і вниз головою!
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Ти дебіл? )) Чи у тебе проблеми з сприйняттям? Тільки кацапня не розрізнить Сподіваються і Сподіваюся. Ти кацап?))
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ну может они и правы...это устроило бы всех.и республиканцев, и демократов,и весь мир...ну,кроме наших соседей по глобусу
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ЕзЬІг -у гЬІг поросенка-в Україні -мова!
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езыг-это ботало...а мова-то мова.мову не сломаешь.а ботало вывихнешь Трампа і Пенса не перевірятимуть на коронавірус, незважаючи на контакт із зараженим бразильцем, - Білий дім - Цензор.НЕТ 7018
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засунь своє ботало в гЬІ1ало та вчи українську мову,а не виглядай дурником,мов езЬІкове патякало-мішик поросенка перед ГБР.
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У тебе стать мозку? Бо якийсь ти занадто агресивний, хоч і думаєш, що влучно мовиш, наче Робін Гуд з цибулі.
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Отак воно й виходить.Ви маски купляєте,руки миєте та дезенфікуєтеся коньяком.А приїжджає тєло з Польщі,знає про епідемію,їй херово,а вона йде до церкви,де цілує ікони,за нею ці ікони цілує усе селище по кругу,а потім це селище їде у Житомир молоко і сир продавати.Resident Evil 2
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китайці вирішили провести пенсійну реформу по всьому світі,нажаль саме більше постраждають демократичні і мало розвинуті країни ми відносимся до других Трампа и Пенса не будут проверять на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным бразильцем, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3685
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На месте Трампа сам бы прошёл тест- мало ли. Лучше выявить вначале, чем потом сдохнуть в муках.
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мягко говоря - странные рассуждения. И не только в отношении рыжего
Ну, прошел тест - вирус, дальше что?? Лекарств - нет
Единственный смысл теста - изолировать в случае чего, не разносить дальше
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Звичайно, що нарцис Трамп тест зробить, тІльки нікому про не скаже.
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смєлава пуля баїтса, смєлава штик нє берьот ? Трампа і Пенса не перевірятимуть на коронавірус, незважаючи на контакт із зараженим бразильцем, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9166

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Уже давно проверили.Дипломатично навесили лапшу.
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Меланья, мне тут из Бразилии привезли подарок : клей и ласты.
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