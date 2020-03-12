 Трампа і Пенса не перевірятимуть на коронавірус, незважаючи на контакт із зараженим бразильцем, - Білий дім

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у четвер прессекретар президента Стефані Грішем.
"Обоє - і президент, і віцепрезидент - майже не контактували з людиною, у якої виявили коронавірус, і тому обстеження їм зараз не потрібне", - сказано в його заяві.
Раніше повідомлялося, що зараження коронавірусом виявили у співробітника президента Бразилії Жаіра Болсонару, який супроводжував його на переговорах у Вашингтоні з президентом США.
За станом здоров'я Болсонару також спостерігають медики. При цьому Трамп заявив, що його не турбує ця інформація.
82-летняя Севера Белотти и ее супруг - Луиджи Каррара 86 лет жили в городе Альбино, северной провинции Бергамо. Более недели они находились дома с высокой температурой, затем пожилую пару доставили в больницу. Супруги умерли во вторник, 10 марта, жена - в 9:15, а муж - в 11:00.
Их сын по имени Лука не смог увидеть родителей перед смертью из-за карантина. «Твои близкие остаются одни, и ты даже не можешь попрощаться, обнять их, попытаться утешить», - рассказал он. Сейчас он помещен в карантин с женой и двумя детьми.
Ну, прошел тест - вирус, дальше что?? Лекарств - нет
Единственный смысл теста - изолировать в случае чего, не разносить дальше