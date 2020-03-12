 Трампа і Пенса не перевірятимуть на коронавірус, незважаючи на контакт із зараженим бразильцем, - Білий дім

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у четвер прессекретар президента Стефані Грішем.

"Обоє - і президент, і віцепрезидент - майже не контактували з людиною, у якої виявили коронавірус, і тому обстеження їм зараз не потрібне", - сказано в його заяві.

Раніше повідомлялося, що зараження коронавірусом виявили у співробітника президента Бразилії Жаіра Болсонару, який супроводжував його на переговорах у Вашингтоні з президентом США.

За станом здоров'я Болсонару також спостерігають медики. При цьому Трамп заявив, що його не турбує ця інформація.

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