EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  633  12
Матеріали за темою:
Все про:Іран (538) Канада (785) чорна скринька (39)

 Іран пояснює затримку з передачею чорних скриньок літака МАУ спалахом коронавірусу

Іран не передавав "чорні скриньки" збитого літака МАУ на розшифровку за кордон через складнощі із транспортуванням, пов’язані зі спалахом коронавірусу Covid-19.

Про це розповіла очільниця Управління з безпеки транспорту Канади Кеті Фокс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Був план передати "чорні скриньки" Україні раніше, однак це довелося відкласти через спалах Covid-19 в Ірані, який обмежує їхню спроможність подорожувати", - сказала Фокс.

Вона додала, що Іран повідомив Управління ще 5 березня про скасування плану передати записувальні пристрої на розшифровку через те, що "міждержавні проблеми із коронавірусом" перешкоджали іранським посадовцям подорожувати за межі країни.

"Це ще одне нікому не потрібне ускладнення", - зазначила Фокс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС і РНБО працюють над тим, щоб забрати в Ірану чорні скриньки збитого літака МАУ, - Пристайко

Нагадаємо, 11 березня в ході сесії Ради ІКАО в Монреалі представник Ірану Фархад Парвареш пообіцяв невдовзі передати "чорні скриньки" збитого літака МАУ Україні.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нас дуже бентежить, що друга ракета була випущена пізніше, "ніж мала бути", - Данілов про розслідування трагедії Boeing 737 МАУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181137
 
 
 Топ коментарі
 
Жесть. В Борисполь прилетел самолёт из Италии полный больных коронвирусом!!!

https://twitter.com/sergonaumovich/status/1238179098641534976

https://www.facebook.com/anton.gura/videos/4538856299488812/?d=n
 показати весь коментар
 
Кацапы наверное еще не все подчистили в ящиках
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
да им пофигу. Никто не в ответе за действие твоего оружия, которое законно купила суверенная страна.
"Если я с Сельпо куплю топор и жену зарубаю, директора Сельпо в тюрьму сажать?" (к/ф "Визит к Минотавру")
 показати весь коментар
 
Фраза неповна. "...щоб Порошенко не організував путч, придуманий Богуцькою."
 показати весь коментар
 
 
Кацапы наверное еще не все подчистили в ящиках
 показати весь коментар
 
 
ну да...отбрешка оригинальная...не придолбаться!
 показати весь коментар
 
Іранці ноги витирають об нашу владу вже скільки часу?
 показати весь коментар
 
 
Який кАрАнАвірус, мля?! Не віддавали тому що кацапи в них ковирялсь, ссуки! Іран пояснює затримку з передачею чорних скриньок літака МАУ спалахом коронавірусу - Цензор.НЕТ 4536
 показати весь коментар
 
 
Все вірно!!! Дивіться що рбить "коронавірус" з технікою! Неможна допустити в Україну!!
Іран пояснює затримку з передачею чорних скриньок літака МАУ спалахом коронавірусу - Цензор.НЕТ 2049
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору