 Іран пояснює затримку з передачею чорних скриньок літака МАУ спалахом коронавірусу

Про це розповіла очільниця Управління з безпеки транспорту Канади Кеті Фокс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Був план передати "чорні скриньки" Україні раніше, однак це довелося відкласти через спалах Covid-19 в Ірані, який обмежує їхню спроможність подорожувати", - сказала Фокс.
Вона додала, що Іран повідомив Управління ще 5 березня про скасування плану передати записувальні пристрої на розшифровку через те, що "міждержавні проблеми із коронавірусом" перешкоджали іранським посадовцям подорожувати за межі країни.
"Це ще одне нікому не потрібне ускладнення", - зазначила Фокс.
Нагадаємо, 11 березня в ході сесії Ради ІКАО в Монреалі представник Ірану Фархад Парвареш пообіцяв невдовзі передати "чорні скриньки" збитого літака МАУ Україні.
Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
https://twitter.com/sergonaumovich/status/1238179098641534976
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"Если я с Сельпо куплю топор и жену зарубаю, директора Сельпо в тюрьму сажать?" (к/ф "Визит к Минотавру")