 У Раду внесли заяву про спроби відновлення постачання води в Крим (оновлено)

Проєкт постанови №3207 зареєстровано на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Документ називається "Про Заяву Верховної Ради України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення".

Його авторами значаться 28 нардепів від різних політичних сил.

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На сайті Ради текст проєкту заяви відсутній. Його опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці колишній уповноважений представник президента в Криму Борис Бабін.

"Заява Верховної Ради України

щодо спроб відновлення масштабного водопостачання до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення

Зважаючи на триваючу збройну агресію Російської Федерації проти України, тимчасову окупацію Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької і Луганської областей, спробу анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,

зазначаючи, що відсіч збройній агресії Російської Федерації проти України та ліквідація її наслідків, деокупація тимчасово окупованих територій є ключовими пріоритетами і визначальними завданнями Української держави,

підтверджуючи відданість України принципам Загальної декларації прав людини 1949 року, вимогам Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, інших універсальних та регіональних міжнародних договорів України з прав людини,

констатуючи водночас неможливість виконання Україною власних договірних зобов’язань, встановлених універсальними та регіональними міжнародними договорами України з прав людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької і Луганської областей, відзначаючи положення Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, за якими держава-окупант зобов’язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичним матеріалами, постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, якщо ресурсів окупованої території виявиться недостатньо,

підкреслюючи масштабне та систематичне порушення Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях України основних принципів і загальновизнаних норм міжнародного права, а також прав людини, корінних народів та національних меншин,

погоджуючись із позицією Меджлісу кримськотатарського народу, за якою єдиним практичним шляхом припинення утисків прав кримськотатарського народу та припинення расової дискримінації корінного народу Криму Російською Федерацією є деокупація Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,

відзначаючи мілітаризацію Російською Федерацією усіх сфер життя на тимчасово окупованих територіях України, включаючи освіту та культуру, постійне нарощування на таких територіях кількості та матеріального забезпечення військового контингенту та персоналу каральних органів Російської Федерації,

вказуючи на регіональну та глобальну загрозу миру та безпеці від мілітаризації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, що вже знаходить свій прояв в рамках ескалації збройних конфліктів у Азії та Африці та у прямо пов’язаних із цим процесах масової міграції, торгівлі людьми, наркотиками та зброєю, нагадуючи про спроби Російської Федерації в рамках збройної агресії проти України та з використанням тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя поширити свій ефективний контроль на усі морські простори Азовського та Чорного морів та Керченської протоки, на які Україна поширює свій суверенітет або особливі права,

посилаючись на резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року, 71/205 від 19 грудня 2016 року, 72/190 від 19 грудня 2017 року, 73/194 від 17 грудня 2018 року, 73/263 від 22 грудня 2018 року, 74/17 від 9 грудня 2019 року та 74/168 від 18 грудня 2019 року, схвалені з питань тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,

відзначаючи, що населення Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є повністю забезпеченим водою для питних, побутових та інших гуманітарних потреб,

констатуючи хижацьке, неефективне та безконтрольне використання підконтрольними Російській Федерації військовими, каральними та господарськими структурами поверхневих та підземних вод Кримського півострову для потреб збройних сил, каральних органів та підприємств, які випускають продукцію військового, подвійного призначення або продукцію, призначену для підтримки окупаційної влади Російської Федерації,

відзначаючи обмеженість водних ресурсів річки Дніпро, потребу їх максимального використання для зрошування в рамках підтримки народного господарства Херсонської області як регіону, що перебуває під постійною загрозою подальшої ескалації збройної агресії Російської Федерації з тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,

констатуючи відсутність природних водотоків між Херсонською областю та тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим, повернення екосистем Кримського півострову до їх природного стану після припинення масштабного водопостачання до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Верховна Рада України:

- заявляє, що будь-які спроби відновлення масштабного водопостачання на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя шляхом використання Північно-Кримського каналу чи іншим подібним шляхом, або заклики щодо нібито потреб такого відновлення є діяннями, що не відповідають міжнародним зобов’язанням України, не спрямовані на захист прав людини, меншин чи корінних народів, та водночас суперечать державним інтересам України, несуть пряму шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України;

- закликає Президента України, Раду національної безпеки та оборони України, Службу безпеки України та інші правоохоронні органи України невідкладно реагувати з метою захисту державних інтересів України на будь-які спроби відновлення масштабного водопостачання на тимчасово окуповані території та на заклики щодо нібито потреб такого відновлення;

- пропонує Президенту України та Кабінету Міністрів України вжити невідкладних заходів з посилення охорони та оборони об’єктів Північно-Кримського каналу, посилити протидію підривній, пропагандистській та розвідувально-диверсійній діяльності Російської Федерації на території Херсонської області;

- наголошує, що питання масштабного водопостачання до окремих районів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя може розглядатися виключно за умов початку процесу деокупації тимчасово окупованої території України, встановлення на відповідних територіях ефективного контролю державної влади України та з урахуванням відповідних економічних, екологічних та соціальних факторів".

Нагадаємо, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.