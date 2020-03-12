 "Слуга народу" Чернєв засудив Сивохо за "внутрішній конфлікт"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Чернєв зазначив: "Та ні, Сергей Сивохо, я війни не хочу, і на ній не заробляв, пішовши в АТО добровольцем. Крім крові, горя і сліз на тій війні я не бачив нічого іншого. Я хочу миру.
Але миру не хоче наш ворог. Тому я готовий у разі необхідності знову взяти до рук зброю. Бо, як і тисячі моїх побратимів, чітко бачив, з ким ми воюємо. Це були не "шахтарі і трактористи", а кадрові російські військові та добровольці і найсучасніше російське озброєння".
Він продовжив: "Я не підтримую радикальний випад Нацкорпусу. Але ще менше я підтримую вас, людей з гнучкими спинами, які бояться власної тіні і готові плазувати перед ворогом, аби не накликати на себе його гнів.
На щастя, не всі бояться. І ми не дозволимо публічно зраджувати принципи та цінності, заради яких гинули наші друзі".
"Навіть не думайте про те, щоб підмінити поняття та назвати агресію Росії проти України нашим внутрішнім конфліктом. Доля боягузів, зазвичай, дуже ганебна", - резюмував Чернєв.
Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Разом із тим, поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.
А в Києві, тоді донецькі попідсцикали всі під'їзди.
Помєтілі.
Ролик "янукевич и яйцо" видели?
Так вот сегодняшний ролик с сивухой - один в один.
Испугался, схватился за сердце, упал мешком говна, охрана подняла\увела.
В сухом остатке.
1. Сивуха остался непизженым.
2. Раиса 24 и вся остальная ******** захлебываются от ненависти к "националистам которые не жеалют мира".
3. Не очень умные сограждане захлебываются от восторгом - "Ах ккакие мальчики из Азова молодцы!".
Постановщик один.
що там з патрушевим ?
Alexandr Normal@Alex009P 27 мин
Зе разом з єрмаком здають Україну.
Мертвечук з іншими рашистами готують законодавчу базу для капітуляції.
Поговорили - і затихли.
А тут всі "націоналістично-радикальні" сили впустили алкаша на підлогу - Україна полає синім революційним вогнем цілий день.
Пастка маніпуляторів
Он реально штаны намочил ?
На всє случаі служби народу...
Период озабоченности прошёл
Можлива або перемога, або поразка й знов поневолення...
Забийте вже собі це в мозок...
Они эти слуги олигархов, а на самом деле это всё люди медведчука - рабиновича, недавно демократов США попросили сделать заявление по Азову.
Мол мешают слиться нам с россией, помогите, назовите их радикальными террористами, да и вообще все патриоты, это радикалы.
Бояться эти слуги олигархов, патриотического народа.
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
12 Марта 21:09 50
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Путінська секта за дорученням Зеленського втілює у життя проєкт на чолі з Сивохо - факти
Цікаві факти оприлюднила журналіст Ольга Лень по гарячих слідах сьогоднішній події у головному залі партії Зеленського КВЦ Парковий. Виявляється, що за доручення Зеленського так звану "платформу національної єдності" Сівохо просуває секта, що була створена путінськими спецслужбами. Секретар РНБО Данилов розповідав нам сьогодні з піною у рота, що Сивохо "ніхто", просто позаштатний радник та не представляє позиції РНБО. Але ніхто не дає відповіді на які кошти в принципі існує цей проєкт з Сивохо на чолі? Хто платить за коштовну оренду, дорогу поліграфію, за численну команду, охорону, піар матеріали та рекламу?? Гадаю, що після фактів від Ольги Лень ви зрозумієте. Додам, що помічниця Сивохо, що давала коментар Громадському Марина Черенкова голосувала за окупаційний референдум в Донецьку, коли була депутатом в міській раді м.Донецька у 2014.
А тепер, друзі, дещо прекрасне про «команду Сивохо». Вмощуйтеся зручніше,бо такого ви точно не чекали.
На презентації «платформи примирення і бла-бла» Сергій Сивохо наступне слово після себе дав такій собі Марині Хацаюк (на фото). Зазначив, що в його команді саме вона «відвовідає за коммунікативні технології».
І вже ця Марина далі понесла маячню, що всі війни від поганої комунікації. А рецептом до зупинення війни запропонувала відновлення довіри і зменшення страху між українцями і українцями. Що там десь ще є російська армія Маринка не помітила.
І не помітила Марина Хацаюк російську армію не випадково. Справа в тому, що до того, як почала допомагати Сивохо з комунікаціями, як сам він висловився, «на виконання доручення Володимира Зеленського», Марина Хацаюк разом з чоловіком «відповідала за коммунікаційні технології» в такій собі мутній секті АллатРа. (Уважно дивимося на значок канала на другому фото.)
Секта утворила в Україні кілька років назад. І відома, зокрема, тим, що однією з центральних фігур у міфології секти є такий собі персонаж «Номо», який повинен врятувати всіх слов'ян, і в образі якого кидається в очі ідентичність з чинним президентом РФ.
«На шевронах бійців Нацгвардії, які воюють на сході, члени "АллатРи" вгледіли фашистську свастику", - розказує блогер Валентина Добронравова. Влітку 2014-го незмінний з 1998-го року міський голова Коростеня, комуніст Володимир Москаленко прийняв "Глобальну партнерську угоду АллатРа" у статут міста. А на чолі секти у місті Кропивницькому стоїть Віталій Останній, керівник управління Кіровоградської ОДА, який під час Революції гідності був одним з організаторів місцевого Антимайдану.
Сектанти вірять, що світом правлять архонти, які нав'язують людству життя за "тваринним началом". Осередком архонтів є США - країна, що живе бездуховно, через що у підсумку розпадеться на шість частин. А ще, архонти дико бояться слов'ян, хоч і нав'язують їм свою ідеологію. У секті вважають, що архонти втягнули у війну Російську імперію у війну, організували кризу в країні, привели до влади Тимчасовий уряд, а потім - більшовиків і зокрема Сталіна.
Наразі ж архонти планують почати нову світову війну, і єдиним можливим супротивником, а значить - рятівником людства - стане РФ. На той момент керуватиме країною Номо - месія-благодійник. Сектанти всіляко натякають, що за цим образом ховається Володимира Путіна.
Революція Гідності позиціонується сектантами як "світове зло", влаштоване архонтами. Зокрема, про все це можна почути у ролику, який активно поширювався у Мережі з одного боку - сектантами "АллатРи", з іншого - антимайданівцями. "Коли Ви почуєте набат Михаїла, що піднімає народ проти свого народу, ви зрозумієте, що це - правда. Але це вже здійсниться (…) Проллється кров, загинуть люди, але все це буде даремно", - цитують у відео одне з "пророцтв Нових".
«Мы вне политики и вне религии», - пишуть на сайті секти. Це ж треба! І ці «внє палітікі». Яке співпадіння!
І от цих сектантів зібрав навколо себе Сергій Сивохо, щоб вони розказували про «порозуміння і примирення».
А може Сивохо зібрав їх, щоб розказували про месію-Номо-Путіна? Може і сам Сивохо член секти АллатРа?
І якщо Сивохо все це робить за «дорученням Зеленського», то може сектант Аллатри сам Володимир Зеленський?