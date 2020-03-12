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Все про:Чернєв (11) Сивохо (27)

 "Слуга народу" Чернєв засудив Сивохо за "внутрішній конфлікт"

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв розкритикував слова радника секретаря РНБО Сергія Сивохо про те, що війна "це великі гроші".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Чернєв зазначив: "Та ні, Сергей Сивохо, я війни не хочу, і на ній не заробляв, пішовши в АТО добровольцем. Крім крові, горя і сліз на тій війні я не бачив нічого іншого. Я хочу миру.

Але миру не хоче наш ворог. Тому я готовий у разі необхідності знову взяти до рук зброю. Бо, як і тисячі моїх побратимів, чітко бачив, з ким ми воюємо. Це були не "шахтарі і трактористи", а кадрові російські військові та добровольці і найсучасніше російське озброєння".

Він продовжив: "Я не підтримую радикальний випад Нацкорпусу. Але ще менше я підтримую вас, людей з гнучкими спинами, які бояться власної тіні і готові плазувати перед ворогом, аби не накликати на себе його гнів.

На щастя, не всі бояться. І ми не дозволимо публічно зраджувати принципи та цінності, заради яких гинули наші друзі".

"Навіть не думайте про те, щоб підмінити поняття та назвати агресію Росії проти України нашим внутрішнім конфліктом. Доля боягузів, зазвичай, дуже ганебна", - резюмував Чернєв. 

Дивіться також: Сивохо і примирення: За що радник секретаря РНБО дістав по шиї. ВIДЕО

Слуга народу Чернєв засудив Сивохо за внутрішній конфлікт 01

Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Разом із тим, поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181135
 
   
 Топ коментарі
 
Член РНБО...теє...нічого не тримає.(І ноги теж).
"Слуга народу" Чернєв засудив Сивохо за "внутрішній конфлікт" - Цензор.НЕТ 4410
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Вот так мордой в асфальт должен лижать ,каждый предатель -медведчук зеленский портной Рабинович шуфрич Каломой и ………
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БАРЫГА Зэленьскый!!!! Хватэ робыты бизнэс на крови!!!
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Тоді Донєцьк святкував перемогу Януковича, над «бєндєрамі»...
А в Києві, тоді донецькі попідсцикали всі під'їзди.
Помєтілі.
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Вассерман Железный@VasserIronnn

Ролик "янукевич и яйцо" видели?
Так вот сегодняшний ролик с сивухой - один в один.
Испугался, схватился за сердце, упал мешком говна, охрана подняла\увела.

В сухом остатке.
1. Сивуха остался непизженым.
2. Раиса 24 и вся остальная ******** захлебываются от ненависти к "националистам которые не жеалют мира".
3. Не очень умные сограждане захлебываются от восторгом - "Ах ккакие мальчики из Азова молодцы!".

Постановщик один.
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Обычное шоу от Арсена. Мы с таким уже третий год живем, раньше он делал шоу как он ловит террористов и отпускает их, а теперь борется с сепарами.
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а що таки сталося в омані ?
що там з патрушевим ?
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Alexandr Normal@Alex009P 27 мин

Зе разом з єрмаком здають Україну.
Мертвечук з іншими рашистами готують законодавчу базу для капітуляції.
Поговорили - і затихли.
А тут всі "націоналістично-радикальні" сили впустили алкаша на підлогу - Україна полає синім революційним вогнем цілий день.
Пастка маніпуляторів
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Ех, от хто міг би президентські аналізи здати...
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Это внутренний конфликт у него произошёл
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Член РНБО...теє...нічого не тримає.(І ноги теж).
"Слуга народу" Чернєв засудив Сивохо за "внутрішній конфлікт" - Цензор.НЕТ 4410
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Тобто, там ролі поділені...сєпар, патріот ідіот, і т.д.
На всє случаі служби народу...
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Именно так. Это называется управляемый протест. Главное не допустить голос народа. Вместо народа и его представителей фрики.
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Надо таких как сивохо выдворять в лугандон.
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Глупость от этого слуги нарида, Сивый мерин уже неоднократно это говорил, только после "контактного" обращения внимания не это он вдруг осудил? Ну ну.
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Цілком погоджуюсь. Слуга Черньов сів у шпагат - позицію Нацкорпусу не підтримує, позицію Сивохо не підтри ує ще більше. А яка пощицґґюя у нього самого? І вашим, і нашим? Це не позиція - це мімікрія. Для тих, хто був на війні, настав час водорозділ. Саме їм має бути гидко від зелених капітулянтів.
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Надо не озабоченность проявлять - а морду бить
Период озабоченности прошёл
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Я не припомню случая, что бы советник отгребал так за свои советы)))
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Ага, Егорушка, а как тебе с бужанским и дубинским в одном горшке ночном плавать каждый день в стиле трепещите бандерлоги?Вообще отпад, в сепара на Донбассе ты типа не ссал выстрелить при его ответке а в мертвечука который твоих побратимов павших своей силиконовой жене утром на тосты намазывает ты даже по скулам не ушатаешь при иммунитете своём? Как то стремно пахнет твоя партия , совсем как русский мир , т. е. дерьмом и мертвечиной. Ты наш новый козак Гаврилюк.
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Так можно и коронавирусом заразиться.
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мир з цапостаном НЕ МОЖЛИВИЙ ніколи!!!
Можлива або перемога, або поразка й знов поневолення...
Забийте вже собі це в мозок...
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Они, сивохи, ермаки, кремлёвцам при встрече говорят, мы бы уже давно порешали с вами, прогнулись, предоставили боевикам ордло автономию, но нам мешают украинские патриоты.
Они эти слуги олигархов, а на самом деле это всё люди медведчука - рабиновича, недавно демократов США попросили сделать заявление по Азову.
Мол мешают слиться нам с россией, помогите, назовите их радикальными террористами, да и вообще все патриоты, это радикалы.
Бояться эти слуги олигархов, патриотического народа.
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Уже,наверное.только глупый не видит,что роль Сивохи-продолжить роль "засланной казачки" Нади Савченко.Не получилось тот медведчукский проект дальше рады пропихнуть и вовлечь легковеров,то теперь другой персонаж из того же проекта через фейк-"народную дипломатию" пытается продолжить втюрить пропутинские хотелки .Но уже масштаб внедрения другой-аж из президентских кругов..настораживает.Думают,если сменили Кобылу на Жабу,то народ "не расшифрует" этих агентов коллаборационистов ? Ожидаем реакции ЗЕро...
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Ну Вы даёте ! Да этот мерзский евнух ,ляпает , что ему 🤡🤢💩шутяра гавномойского велел ! А вы ещё ,чего-то ждёте Смешно и все эти уроды на четвереньках у путлера …
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Мир "поза раком" - всегда капитуляция! - запомни это Сивуха!
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И как это среди слуг ***** затесался нормальный человек?
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Чернев в СН единственный порядочный человек?
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, сивохи, партнови, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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не осуждать ,а пи..ть его надо на каждом углу!
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Надо же... У "Слуг народа" ни разу не было залета, а тут Сивохо подгадил. Ну, как же так-то?
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І коли вж Зеля прибере цього придурка, щоб не баламутив дніпровську воду.
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Ото ти дурне, не для того це все організовувалося, щоб його прибирати, зебіли такі зебіли.
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Слуги российского народа скоро будут по тюрьмам сидеть сволочи.
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Молодец , еще бы ультиматум такие ребята Зеленскому помтавили что бы он убрал всех ватников типа Сивохи из своего окружения иначе пусть сам убирается.
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Правы оба: одни воюют за Украину, другие на войне наживаются.
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одни воюют за Украину, а другие поедают халявную пиццу. Так что сивоха про себя сказал.
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все по делу Чернев сказал. Мне только слабо понятно, что такой человек делает в сн.
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"Слуга народу" Чернєв засудив Сивохо за "внутрішній конфлікт" - Цензор.НЕТ 7854

Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

12 Марта 21:09 50

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Путінська секта за дорученням Зеленського втілює у життя проєкт на чолі з Сивохо - факти

Цікаві факти оприлюднила журналіст Ольга Лень по гарячих слідах сьогоднішній події у головному залі партії Зеленського КВЦ Парковий. Виявляється, що за доручення Зеленського так звану "платформу національної єдності" Сівохо просуває секта, що була створена путінськими спецслужбами. Секретар РНБО Данилов розповідав нам сьогодні з піною у рота, що Сивохо "ніхто", просто позаштатний радник та не представляє позиції РНБО. Але ніхто не дає відповіді на які кошти в принципі існує цей проєкт з Сивохо на чолі? Хто платить за коштовну оренду, дорогу поліграфію, за численну команду, охорону, піар матеріали та рекламу?? Гадаю, що після фактів від Ольги Лень ви зрозумієте. Додам, що помічниця Сивохо, що давала коментар Громадському Марина Черенкова голосувала за окупаційний референдум в Донецьку, коли була депутатом в міській раді м.Донецька у 2014.
А тепер, друзі, дещо прекрасне про «команду Сивохо». Вмощуйтеся зручніше,бо такого ви точно не чекали.
На презентації «платформи примирення і бла-бла» Сергій Сивохо наступне слово після себе дав такій собі Марині Хацаюк (на фото). Зазначив, що в його команді саме вона «відвовідає за коммунікативні технології».
І вже ця Марина далі понесла маячню, що всі війни від поганої комунікації. А рецептом до зупинення війни запропонувала відновлення довіри і зменшення страху між українцями і українцями. Що там десь ще є російська армія Маринка не помітила.
І не помітила Марина Хацаюк російську армію не випадково. Справа в тому, що до того, як почала допомагати Сивохо з комунікаціями, як сам він висловився, «на виконання доручення Володимира Зеленського», Марина Хацаюк разом з чоловіком «відповідала за коммунікаційні технології» в такій собі мутній секті АллатРа. (Уважно дивимося на значок канала на другому фото.)

Секта утворила в Україні кілька років назад. І відома, зокрема, тим, що однією з центральних фігур у міфології секти є такий собі персонаж «Номо», який повинен врятувати всіх слов'ян, і в образі якого кидається в очі ідентичність з чинним президентом РФ.

«На шевронах бійців Нацгвардії, які воюють на сході, члени "АллатРи" вгледіли фашистську свастику", - розказує блогер Валентина Добронравова. Влітку 2014-го незмінний з 1998-го року міський голова Коростеня, комуніст Володимир Москаленко прийняв "Глобальну партнерську угоду АллатРа" у статут міста. А на чолі секти у місті Кропивницькому стоїть Віталій Останній, керівник управління Кіровоградської ОДА, який під час Революції гідності був одним з організаторів місцевого Антимайдану.
Сектанти вірять, що світом правлять архонти, які нав'язують людству життя за "тваринним началом". Осередком архонтів є США - країна, що живе бездуховно, через що у підсумку розпадеться на шість частин. А ще, архонти дико бояться слов'ян, хоч і нав'язують їм свою ідеологію. У секті вважають, що архонти втягнули у війну Російську імперію у війну, організували кризу в країні, привели до влади Тимчасовий уряд, а потім - більшовиків і зокрема Сталіна.
Наразі ж архонти планують почати нову світову війну, і єдиним можливим супротивником, а значить - рятівником людства - стане РФ. На той момент керуватиме країною Номо - месія-благодійник. Сектанти всіляко натякають, що за цим образом ховається Володимира Путіна.

Революція Гідності позиціонується сектантами як "світове зло", влаштоване архонтами. Зокрема, про все це можна почути у ролику, який активно поширювався у Мережі з одного боку - сектантами "АллатРи", з іншого - антимайданівцями. "Коли Ви почуєте набат Михаїла, що піднімає народ проти свого народу, ви зрозумієте, що це - правда. Але це вже здійсниться (…) Проллється кров, загинуть люди, але все це буде даремно", - цитують у відео одне з "пророцтв Нових".
«Мы вне политики и вне религии», - пишуть на сайті секти. Це ж треба! І ці «внє палітікі». Яке співпадіння!
І от цих сектантів зібрав навколо себе Сергій Сивохо, щоб вони розказували про «порозуміння і примирення».
А може Сивохо зібрав їх, щоб розказували про месію-Номо-Путіна? Може і сам Сивохо член секти АллатРа?
І якщо Сивохо все це робить за «дорученням Зеленського», то може сектант Аллатри сам Володимир Зеленський?
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Если война большие деньги то кто сейчас эти деньги получает?
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Без победы над внутренним врагом и его физической ликвидации, внешнего не победить. Не победить - значит потерять государство. Через это прошли все государства.
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Аплодирую стоя!Молодцы ребята, наказали хотя бы морально,Сивоху ****** -за слова о "внутреннем конфликте" !😉
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