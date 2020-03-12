 Новий уряд України підтвердив прихильність реформам і новій програмі з МВФ, - представник Фонду

"Влада підкреслила, зокрема останнім часом, що вона має намір продовжувати розумну макроекономічну політику для забезпечення стабільності і просувати реформи для досягнення більш сильного і стійкого зростання", - сказав він на традиційному брифінгу у Вашингтоні в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Райс зазначив, що МВФ готовий до такої співпраці і повністю залучений в продовження підтримки зусиль України щодо проведення реформ і політики, спрямованої на досягнення цієї мети.

Як повідомлялося, президент, Нацбанк і попередній уряд України на початку грудня 2019 року домовилися з менеджментом МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування EFF на $ 5,5 млрд. Відкриття нової програми МВФ дозволить уряду отримати макрофінансову допомогу від ЄС (EUR500 млн) і кредит Світового банку (до $ 1,0 млрд).

Новий міністр фінансів України Ігор Уманський повідомив, що 10 березня з його участю відбувся конференц-колл глави нового уряду Дениса Шмигаля з керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом, на якій обговорювалися питання, які необхідно доопрацювати для винесення програми на засідання ради директорів Фонду.

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За словами міністра, новий уряд підтвердив основні параметри нової програми EFF, зафіксовані в грудні минулого року, і сподівається на її відкриття до травня цього року. Двома основними попередніми заходами є прийняття закону про ринок землі і правок до закону про банки, "який унеможливлює нанесення шкоди публічним фінансам від колишніх власників банків, свого часу виведених Національним банком (з ринку)".

Попередня програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 18 грудня 2018 року і завершилася 17 лютого цього року. Її обсяг - SDR2,8 млрд, або близько $ 3,9 млрд. Перший транш SDR1 млрд (близько $ 1,4 млрд) було надано відразу, потім планувалися ще два транші за підсумками піврічних переглядів. Однак у зв'язку зі зміною президента і уряду країни після виборів було вирішено почати розробку нової програми співпраці. В результаті в 2019 році фінансування з боку Фонду було відсутнє, тоді як Київ заплатив майже SDR1,4 млрд.

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