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 Політика України, Економіка
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 Новий уряд України підтвердив прихильність реформам і новій програмі з МВФ, - представник Фонду

Новопризначений уряд України поінформував Міжнародний валютний фонд (МВФ) про бажання продовжувати тісну співпрацю з МВФ, зокрема в рамках підтриманої Фондом програми, повідомив представник МВФ Джеррі Райс (Gerry Rice).

"Влада підкреслила, зокрема останнім часом, що вона має намір продовжувати розумну макроекономічну політику для забезпечення стабільності і просувати реформи для досягнення більш сильного і стійкого зростання", - сказав він на традиційному брифінгу у Вашингтоні в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Райс зазначив, що МВФ готовий до такої співпраці і повністю залучений в продовження підтримки зусиль України щодо проведення реформ і політики, спрямованої на досягнення цієї мети.

Як повідомлялося, президент, Нацбанк і попередній уряд України на початку грудня 2019 року домовилися з менеджментом МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування EFF на $ 5,5 млрд. Відкриття нової програми МВФ дозволить уряду отримати макрофінансову допомогу від ЄС (EUR500 млн) і кредит Світового банку (до $ 1,0 млрд).

Новий міністр фінансів України Ігор Уманський повідомив, що 10 березня з його участю відбувся конференц-колл глави нового уряду Дениса Шмигаля з керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом, на якій обговорювалися питання, які необхідно доопрацювати для винесення програми на засідання ради директорів Фонду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решту дві умови для співпраці з МВФ виконаємо впродовж 2-3 тижнів, - Шмигаль

За словами міністра, новий уряд підтвердив основні параметри нової програми EFF, зафіксовані в грудні минулого року, і сподівається на її відкриття до травня цього року. Двома основними попередніми заходами є прийняття закону про ринок землі і правок до закону про банки, "який унеможливлює нанесення шкоди публічним фінансам від колишніх власників банків, свого часу виведених Національним банком (з ринку)".

Попередня програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 18 грудня 2018 року і завершилася 17 лютого цього року. Її обсяг - SDR2,8 млрд, або близько $ 3,9 млрд. Перший транш SDR1 млрд (близько $ 1,4 млрд) було надано відразу, потім планувалися ще два транші за підсумками піврічних переглядів. Однак у зв'язку зі зміною президента і уряду країни після виборів було вирішено почати розробку нової програми співпраці. В результаті в 2019 році фінансування з боку Фонду було відсутнє, тоді як Київ заплатив майже SDR1,4 млрд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Мінфіну України очікує відкриття нової програми з МВФ до травня: "Ми сподіваємося, що динаміка зі зміною уряду не зміниться"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181134
 
 
 Топ коментарі
 
У мене є знайомий психіатр - кілька разів спілкувався у судах, коли він проводив експертні дослідження по справах, у яких я приймав участь у якості представника потерпілого... Можу скласти "протекцію... Може, він тобі допоможе, щоб у вашій сім"ї, що складається з двох чоловіків, відновився лад...
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"я почав помічати у нього якусь дивну поведінку"
спамер-гомосєк, чи шо? Новий уряд України підтвердив прихильність реформам і новій програмі з МВФ, - представник Фонду - Цензор.НЕТ 6311 Новий уряд України підтвердив прихильність реформам і новій програмі з МВФ, - представник Фонду - Цензор.НЕТ 6311
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ты не председатель. вы все из сн предатели и подтверждаете сказанное меой своими действиями
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МВФ, вы у них спросите, когда этому жидяре бене будут приватбанк возвращать..!?
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а вот і сивий алкаш про якого всі 5 років кричалиНовое правительство Украины подтвердило приверженность реформам и новой программе с МВФ, - представитель Фонда - Цензор.НЕТ 2266
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Так значит это МВФ управляет Украиной ...а хорошо ли это ???
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Если МВФ управлял бы Украиной, мы были бы в ЕС и нагибали бы там всех темпами роста. МВФ это структура Мирового банка, основной инвестор этой организации США, конкретно налогоплательщики, США не ангелы, но они уже подняли Южную Корею, Израиль, Малазию, Швейцарию, Германию, Польшу, а если кто-то против и рассказывает тебе не о устройстве МВФ а орет Сорос - бей в направлении звука, это кацапское дрочило-конспиролог, опрпавляй его к анунакам и рептилоидам.
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Рашистский подонок ,все хорошо ,что не заСраха !
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коментар відмічено як спам  
 
Ми з чоловіком одружені вже близько 7 років. Ми були щасливо одружені з двома дітьми, ось уже останній місяць я почав помічати у нього якусь дивну поведінку, а через кілька тижнів я дізнався, що мій чоловік бачить когось. Він почав приходити додому пізно з роботи, він ледве не переймається мною чи дітьми. Іноді він виходить і навіть не повертається додому близько 2-3 днів. Я зробив усе, що міг, щоб виправити цю проблему, але все було марно, я дуже хвилювався і потребував допомоги. Одного разу я переглянув Інтернет, який припустив, що доктор Ігбіновія може допомогти вирішити подружні проблеми, відновити порушені стосунки та так далі Так я відчув, що я повинен спробувати його, тому я зв'язався з ним, і він зробив заклинання для мене всього два дні, коли мій чоловік прийшов до мене і вибачився за ті злочини, які він зробив, і обіцяю ніколи більше цього не робити з тих пір, як усе повернувся до нормального. Я та моя сім'я знову щасливо живемо разом. Все завдяки доктору Ігбіновії. Якщо вам потрібен заклинатель, який може заклинання справді працює, пропоную вам зв'язатися з ним. Він вас не розчарує. Це його електронна пошта: doctorigbinovia93@gmail.com або WhatsApp / viber +2348144480786, приймайте речі як належне, і це буде взяте у вас
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"я почав помічати у нього якусь дивну поведінку"
спамер-гомосєк, чи шо? Новий уряд України підтвердив прихильність реформам і новій програмі з МВФ, - представник Фонду - Цензор.НЕТ 6311 Новий уряд України підтвердив прихильність реформам і новій програмі з МВФ, - представник Фонду - Цензор.НЕТ 6311
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)))))) нормально так, о нетрадиционной семейке.
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У мене є знайомий психіатр - кілька разів спілкувався у судах, коли він проводив експертні дослідження по справах, у яких я приймав участь у якості представника потерпілого... Можу скласти "протекцію... Може, він тобі допоможе, щоб у вашій сім"ї, що складається з двох чоловіків, відновився лад...
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А у мене э давній приятель уролог. У ті часи, коли урологи ще працювали "пальцем", він міг чітко розпізнати хто є його пацієнтів є явним або латентним пасивним геєм. Може його послуги запропонувати автору поста?
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Лошара ))) написал если вчитаться что гей, висит с ниггейским флагом АйПи, это настолько прекрасно, что я даже лайк пставлю. Тут такое дело, у меня есть знакомый принц писал с нигерии с 50 миллионами наследства, предлагает пенис на 10 см увеличить, дать контакты?
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А що про це каже МВФ? Ви вже репетували, що новий транш буде в грудні 2019-го... Потім "зуб давали", що транш буде до березня 2020-го, тепер згодовуєте інформацію про новий договір з МВФ і транш у травні? Ви хоч самі собі вірите?
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МВФ говорит "Приват мне запили!", они будут сколько угодно красивых дипломатических писем писать, но Приват это индикатор намерения дефолта, а налогоплательщики США - основного спонсора, не очень любят когда пархатые в банановых писпубликах киздят из деньги.
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Новое правительство Украины подтвердило приверженность реформам и новой программе с МВФ, - представитель Фонда

Та приверженность - не"ер делать. 6 лет аж вода кипит, реформы бьют фонтаном. На что ни глянь - залюбуешься: суды, мусора, медицина всем, ****, европам на зависть.
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ДЕЛО ПО ПРИВАТУ ЗАКРОЙТЕ, УРОДЫ! Тогда вам будет не сраная бумажка от МВФ а займы под 1-3%
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Самое, бляха, уродское это то что за эти пол года иза ублюдка Бени инвесторы держали средства, потому что Приват - это не только для МВФ индикатор, а и для любого крупного бизнеса, за это время вложенные деньги работали бы и создавали рабочие места и налоги, а иза одного свино+ба 42 миллиона стоят раком. С таким "гражданским обществом" наверное так и нужно. Нужно было в госаппарат идти, это даже не смешно так подсасывать у пары олигархов.
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