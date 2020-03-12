 Новий уряд України підтвердив прихильність реформам і новій програмі з МВФ, - представник Фонду

"Влада підкреслила, зокрема останнім часом, що вона має намір продовжувати розумну макроекономічну політику для забезпечення стабільності і просувати реформи для досягнення більш сильного і стійкого зростання", - сказав він на традиційному брифінгу у Вашингтоні в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Райс зазначив, що МВФ готовий до такої співпраці і повністю залучений в продовження підтримки зусиль України щодо проведення реформ і політики, спрямованої на досягнення цієї мети.
Як повідомлялося, президент, Нацбанк і попередній уряд України на початку грудня 2019 року домовилися з менеджментом МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування EFF на $ 5,5 млрд. Відкриття нової програми МВФ дозволить уряду отримати макрофінансову допомогу від ЄС (EUR500 млн) і кредит Світового банку (до $ 1,0 млрд).
Новий міністр фінансів України Ігор Уманський повідомив, що 10 березня з його участю відбувся конференц-колл глави нового уряду Дениса Шмигаля з керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом, на якій обговорювалися питання, які необхідно доопрацювати для винесення програми на засідання ради директорів Фонду.
За словами міністра, новий уряд підтвердив основні параметри нової програми EFF, зафіксовані в грудні минулого року, і сподівається на її відкриття до травня цього року. Двома основними попередніми заходами є прийняття закону про ринок землі і правок до закону про банки, "який унеможливлює нанесення шкоди публічним фінансам від колишніх власників банків, свого часу виведених Національним банком (з ринку)".
Попередня програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 18 грудня 2018 року і завершилася 17 лютого цього року. Її обсяг - SDR2,8 млрд, або близько $ 3,9 млрд. Перший транш SDR1 млрд (близько $ 1,4 млрд) було надано відразу, потім планувалися ще два транші за підсумками піврічних переглядів. Однак у зв'язку зі зміною президента і уряду країни після виборів було вирішено почати розробку нової програми співпраці. В результаті в 2019 році фінансування з боку Фонду було відсутнє, тоді як Київ заплатив майже SDR1,4 млрд.
спамер-гомосєк, чи шо?
Та приверженность - не"ер делать. 6 лет аж вода кипит, реформы бьют фонтаном. На что ни глянь - залюбуешься: суды, мусора, медицина всем, ****, европам на зависть.