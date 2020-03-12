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 Другий хворий на коронавірус у Чернівецькій області - 64-річний чоловік, чия дружина нещодавно повернулася з Італії, - МОЗ

Інфікований коронавірусом COVID-19 другий житель Чернівецької області, перебуває в стабільному стані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"Чоловікові з Чернівецької області 64 роки, зараз його стан стабільний. Його дружина, яка повернулася з Італії впродовж останніх 14 днів, була єдиною людиною, з якою інфікований пацієнт тісно контактував", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що жінка, яка повернулася з Італії, почувається добре, у неї немає ознак гострих вірусних захворювань, їй проводять лабораторні тести і дослідження.

Нагадуємо, 12 березня в Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції - у жінки з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181129
 
 
 Топ коментарі
 
Началась цепная реакция ,,,,,,,
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Хорошая, кстати аналогия! Именно цепная реакция.
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Отмечается, что вернувшаяся из Италии женщина чувствует себя хорошо, у нее нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования. - цитата
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Ну если жена не инфицирована , то с ней прилетела подружка - любовница , которая больна , но он о ней ни когда не расскажет )
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экак Вы закрутили Санта-Барбару))))
а может жена на чемодане чьи-то чужие сопли приперла? ))))
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Можно предположить что есть носители вируса без симптомов, или как их называют бацилоносители, то есть люди у которых нет клинических проявлений но которые способны заражать других.
Если это так, то в Ухани, после окончания карантина, должна пойти вторая волна заболевших.
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Доречі, перший померлий від коронавірусу італієць не був у Китаї, не контактував з хворими, ніде не подорожував.
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Нет признаков,это не значит,что нет вируса.На карантин ее срочно,и не забыть провести тест на вирус.Дятлы,не сделать простых вещей.Учились бы у евреев,или Трампа.
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Бедные Черновцы , и только Тернополь на картинке человек Второй заболевший коронавирусом в Черновицкой области - 64-летний мужчина, чья жена недавно вернулась из Италии, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7141пусть дбр разберётся
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Пан Буддист@sranysovok 6 ч

О так китайцы на самолете кровь выписанных пациентов повезли в Италию
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Отмечается, что вернувшаяся из Италии женщина чувствует себя хорошо, у нее нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования. Источник: https://censor.net.ua/n3181129

Це тіко я читав, що людина може бути носієм нового віруса строком близько одного місяця? В нашому МОЗ читати не вміють чи читають тіко те, що їм до вподоби?
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А ты хочешь чтобы сказали правду и завтра все на работу не вышли и побежали в магазины скупать все от туалетной бумаги до вазелина?
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Будеш про ваЗЕлин, пойдёшь третьим к Звиробий и Федыне!

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Брехня завжди є брехня. І люди, що прийшли до влади на брехні, не брехати не можуть... Маленька брехня може накрутити сніговий ком великої брехні. А от що накоїть той великий ком - можна тіко уявити. Чи не простіше зара сказати правду і все пояснити, щоб наслідки були не такі катастрофічні, чим потім розгрібати наслідки великої паніки?
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Ну как минимум , половина самолета летевшая рядом с ней , тоже инфицированы .
Всех с того самолета как минимум нужно проверить и поместить в карантин .
Списки пассажиров есть - пусть действуют .
Дальше она ехала маршруткой или автобусом , там тоже будут зараженные - проверить , изолировать .
Иначе зараза расползется и будет эпидемия .
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Знаешь что такое геометрическая прогрессия? Ето то что в течении только 1 дня один человек заражает 10тыс
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А на второй день 10 тыс заражают 100 млн, а на третий день 100 млн заражают 1000 млрд.
Учи математику, Алекс, и будет тебе счастье.
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Министерство здравоохранения, как бы намекает, что она летела рядом с самолётом...
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Тогда нужно срочно метлу продезинфицировать!

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У меня есть смутное подозрение, что дядя скрывает некоторые контакты... Пока жена была в отлучке... Второй заболевший коронавирусом в Черновицкой области - 64-летний мужчина, чья жена недавно вернулась из Италии, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2295
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Просто с ней прилетела подружка , о которой он не скажет )
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Сейчас принять противовирусное на людях сродни вынюхиванию дорожки кокса на глазах патрульной полиции.
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Боюсь кашлянуть на людях, а у меня хронический бронхит курильщика. Могут в ответ "кашлянуть" из огнемёта.
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Ничего не поможет. Все эти маски, мытьё рук - это просто затягивание времени в надежде на создание вакцины. Если вы не верите мне, то прислушайтесь к Меркель.
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Спочатку яму викопай, а тоді лягай в яму і помирай.
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Сейчас важно замедлить распространение вируса, дабы избежать коллапса от одномоментно большого количества больных, превышающего возможности больниц в оказании медпомощи.
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Є малесенький нюанс - я чомусь думаю що у нас більшість народу і не зрозуміє що перехворіли "страшним смертельним вірусом і біли на волосинці від смерті" в принципі як і у світі ...
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Ще би я слухав прокремлівську марамойну кобилу - *****, воно піздануло ***** бо економіка Німечини падає вже пару місяців підряд і то не "мудра Меркель" то "фсьо довгоносик вірус сжер" ...
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Меркель заявила, что переболеет 70% населения и объяснила почему. Можете запустить у себя американский Origin и поупражняться в "почему", если образования хватит. Правда те, кому образования хватает, вопросов не задают.
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Меркельше есть что затягивать, но в Италии рекомендуют то же самое. И ещё хорошо проваривать мясо, рыбу и яйца.
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Слухав брифінг голови Житомирської ОДА з приводу жінки у якої виявили коронавірус. Коротше пздц натуральний: з Польщі приїхала, з 3 березня були симптоми з якими ходила скрізь відповідно, навіть в церкву ікони цілувала. Виявили і підтвердити тільки ось коли жінці стало злеДругий хворий на коронавірус у Чернівецькій області - 64-річний чоловік, чия дружина нещодавно повернулася з Італії, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6943
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В Киев прилетел самолет из Милана.

2020-03-12 20:38:00
В Киев из Милана прилетел самолет МАУ PS 312.

Прямую трансляцию с места событий в Facebook ведет активист Антон Гура. По его словам, "половина самолета кашляет, многие с температурой".
По прилету в Киев, рассказыват Антон, в Борисполе врачи всех осмотрели и не обнаружили симптомов коронавируса. Но только после того, как бортпроводницы "подняли кипиш" потенциально инфицирванных забрали в больницу. Всех остальных просто отпустили врачи все же забрали в больницу троих человек. Все они - инострацы. Всех остальных пассажиров просто отпустили.
По словам Гуры, в целом на борту было около 186 человек, из них приблизительно 90 - иностранцев (египтяне, индусы и др.). Многие пили пачками жиропонижающие препараты.
Также активист добавил, что при посадке никому не проводили скрининг - всех просто пригласили на свои места в самолет. При этом, по его словам, у многих заходивших в салон, были красные глаза и сильное потоотделение. Половина из них кашляла и чихала....
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КАКОГО ХРЕНА ВЫ ПУСКАЕТЕ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ ЭТИХ ГАСТРАБАЙТЕРОВ
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треба було не школи закривати а кордон ще місяць тому,час втрачено,зараз вже пізно,як я два тижні тому прогнозував заробітчані та туристи обов'язково привезуть заразу,але кому це казати у нас влада некомпетентна в будь якому питанні.
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А чмо зеленое хочет еще из Китая людей эвакуировать. Видимо там все затевается ради той суки с собачкой, ну может еще кого-то прихватят... Ну дали бы им денег и пускай на паровозе едут. Зачем вдруг самолет за народные деньги?
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Sergey Naumovich
1 ч. ·

Что-то мне это не нравится... Итальянская полиция запихнула больных иностранцев в украинский самолёт, который был единственным в аэропорту Милана, готовым к вылету, как сообщает Anton Gura. Все остальные страны отказались принимать рейсы. Послушайте, какой ****€ts:https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/1450981045081593/
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K0५EGAR

@Rage4oK

·1 ч

Час назад итальяшки подогнали целый борт коронавируса, который на радостях разбежался по всему Киеву. Там и египтяне были с какими-то циганами с температурой под 50.. #МыСтранаFake по-ходу. Молитесь, б....ять! Это единственное, что нам осталось.
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