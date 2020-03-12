 Другий хворий на коронавірус у Чернівецькій області - 64-річний чоловік, чия дружина нещодавно повернулася з Італії, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.
"Чоловікові з Чернівецької області 64 роки, зараз його стан стабільний. Його дружина, яка повернулася з Італії впродовж останніх 14 днів, була єдиною людиною, з якою інфікований пацієнт тісно контактував", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що жінка, яка повернулася з Італії, почувається добре, у неї немає ознак гострих вірусних захворювань, їй проводять лабораторні тести і дослідження.
Нагадуємо, 12 березня в Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції - у жінки з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області.
а может жена на чемодане чьи-то чужие сопли приперла? ))))
Если это так, то в Ухани, после окончания карантина, должна пойти вторая волна заболевших.
О так китайцы на самолете кровь выписанных пациентов повезли в Италию
Це тіко я читав, що людина може бути носієм нового віруса строком близько одного місяця? В нашому МОЗ читати не вміють чи читають тіко те, що їм до вподоби?
Всех с того самолета как минимум нужно проверить и поместить в карантин .
Списки пассажиров есть - пусть действуют .
Дальше она ехала маршруткой или автобусом , там тоже будут зараженные - проверить , изолировать .
Иначе зараза расползется и будет эпидемия .
Учи математику, Алекс, и будет тебе счастье.
довгоносиквірус сжер" ...
В Киев прилетел самолет из Милана.
2020-03-12 20:38:00
В Киев из Милана прилетел самолет МАУ PS 312.
Прямую трансляцию с места событий в Facebook ведет активист Антон Гура. По его словам, "половина самолета кашляет, многие с температурой".
По прилету в Киев, рассказыват Антон, в Борисполе врачи всех осмотрели и не обнаружили симптомов коронавируса. Но только после того, как бортпроводницы "подняли кипиш" потенциально инфицирванных забрали в больницу. Всех остальных просто отпустили врачи все же забрали в больницу троих человек. Все они - инострацы. Всех остальных пассажиров просто отпустили.
По словам Гуры, в целом на борту было около 186 человек, из них приблизительно 90 - иностранцев (египтяне, индусы и др.). Многие пили пачками жиропонижающие препараты.
Также активист добавил, что при посадке никому не проводили скрининг - всех просто пригласили на свои места в самолет. При этом, по его словам, у многих заходивших в салон, были красные глаза и сильное потоотделение. Половина из них кашляла и чихала....
Sergey Naumovich
1 ч. ·
Что-то мне это не нравится... Итальянская полиция запихнула больных иностранцев в украинский самолёт, который был единственным в аэропорту Милана, готовым к вылету, как сообщает Anton Gura. Все остальные страны отказались принимать рейсы. Послушайте, какой ****€ts:https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/1450981045081593/
K0५EGAR
@Rage4oK
·1 ч
Час назад итальяшки подогнали целый борт коронавируса, который на радостях разбежался по всему Киеву. Там и египтяне были с какими-то циганами с температурой под 50.. #МыСтранаFake по-ходу. Молитесь, б....ять! Это единственное, что нам осталось.