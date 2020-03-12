 Другий хворий на коронавірус у Чернівецькій області - 64-річний чоловік, чия дружина нещодавно повернулася з Італії, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"Чоловікові з Чернівецької області 64 роки, зараз його стан стабільний. Його дружина, яка повернулася з Італії впродовж останніх 14 днів, була єдиною людиною, з якою інфікований пацієнт тісно контактував", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що жінка, яка повернулася з Італії, почувається добре, у неї немає ознак гострих вірусних захворювань, їй проводять лабораторні тести і дослідження.

Нагадуємо, 12 березня в Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції - у жінки з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області.