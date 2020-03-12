 Всі пропускні пункти митниці працюють у штатному режимі, - Нефьодов

Про це повідомив у Фейсбуці глава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Пункти пропуску, через які проходять найбільші потоки товарів, працюватимуть і далі. Вже зараз Держмитслужба радить перевізникам вибирати для перетину кордону ті пункти пропуску, які є основними пунктами сполучення України з іншими державами", - зазначив він.

Нефьодов нагадав, що закривати пункти пропуску може не тільки українська сторона. І порадив транспортним операторам відстежувати заходи, які інші країни роблять для запобігання поширенню інфекції.

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"Перевізникам вантажів, які вже перебувають у дорозі, важливо відстежувати ситуацію на пунктах пропуску і свідомо спрямовуватися на головні ПП (пункти пропуску. - Ред.) в межах однієї митниці", - додав він.

Нагадаємо, напередодні, 11 березня уряд заявив про намір закрити частину пунктів пропуску на кордоні для запобігання поширенню коронавірусу.

12 березня пресслужба Кабміну уточнила, що закрити можуть до 70% пунктів пропуску.



