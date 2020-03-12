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Все про:митниця (681) Нефьодов (156) COVID-19 (709)

 Всі пропускні пункти митниці працюють у штатному режимі, - Нефьодов

Державна митна служба та Державна прикордонна служба передали уряду список пунктів пропуску, робота яких критично важлива для економіки.

Про це повідомив у Фейсбуці глава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Пункти пропуску, через які проходять найбільші потоки товарів, працюватимуть і далі. Вже зараз Держмитслужба радить перевізникам вибирати для перетину кордону ті пункти пропуску, які є основними пунктами сполучення України з іншими державами", - зазначив він.

Нефьодов нагадав, що закривати пункти пропуску може не тільки українська сторона. І порадив транспортним операторам відстежувати заходи, які інші країни роблять для запобігання поширенню інфекції.

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"Перевізникам вантажів, які вже перебувають у дорозі, важливо відстежувати ситуацію на пунктах пропуску і свідомо спрямовуватися на головні ПП (пункти пропуску. - Ред.) в межах однієї митниці", - додав він.

Нагадаємо, напередодні, 11 березня уряд заявив про намір закрити частину пунктів пропуску на кордоні для запобігання поширенню коронавірусу.

12 березня пресслужба Кабміну уточнила, що закрити можуть до 70% пунктів пропуску.

Всі пропускні пункти митниці працюють у штатному режимі, - Нефьодов 01
Всі пропускні пункти митниці працюють у штатному режимі, - Нефьодов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181128
 
 
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Прально. Даешь все 5 миллионов гастарбайтеров со всей Европы в Украину. Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1680
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Морячок@akvevitt 7 ч

Україна закриває всі автомобільні і пішохідні переходи на кордонах з ЄС
А с Рф нет, чтоб Путина не провоцировать?
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А з ОРДЛО? Наче теж ні... Хоча після загибелі трьох наших вояків то було б логічно. І привід є - коронавірус Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2684
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Из моих наблюдений за последние 30 лет власти Украины делают все чтобы уничтожить Украину и украинцев. Но каким то чудом вопреки всему Украина и народ еще продолжают существовать. На коленях правда уже но еще существуют и даже песни поют про свободу и демократию
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Государственная таможенная служба и Госпогранслужба передали правительству список пунктов пропуска, работа которых критически важна для экономикиИсточник: https://censor.net.ua/n3181128.............. ну наконец то , вот именно то где персонал надо почистить на 100 % ,вот имена тех кто тырит нашу денюшку Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7317
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12.03.20 21:13 Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме,...........
Взятки и левые таможенные ,пожалуйста обрабатывайте хлоркой ,нам Ваше здоровье важнее Ваших денег Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1392 Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 968 Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1392
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Khatsanovsky@khatsanovsky 12 ч

Українці непереможні!
В бусах які возять додому заробітчан з Італії водії перед проходженням митниці роздають пасажирам жаропонижуючі таблетки (входить в вартість поїздки), щоб точно всі пройшли температурний контроль на кордоні.
********, вони цим ще й хвастаються
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а это не тот нефедов который просрал 100 миллиардов на таможне?
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