 Коронавірус виявлено у 71-річної жінки, яка нещодавно повернулася з Польщі, - Житомирська ОДА

Про це повідомив під час брифінгу голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
"Проінформували, що жінка спочатку гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Зараз 71-річну пенсіонерку терміново госпіталізовано й ізольован", - повідомили в ОДА.
В управлінні охорони здоров'я повідомили, що жінка перебуває на лікуванні: "Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення - запалення легень. Проводиться необхідне симптоматичне лікування".
В ОДА підкреслили, що за станом здоров'я всіх контактних осіб з інфікованою жінкою стежать медики.
Нагадуємо, 12 березня в Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції - у жінки з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області
Коментар головного лікаря лікарні: "Сьогодні
пасажирами автобусу, який їхав маршрутом ст. м. Лісова - ринок Троєщина в нашу лікарню був доправлений громадянин К. з діагнозом грип. На даний момент стан хворого стабільний. Найбільше занепокоєння лікарів викликають незвичні симптоми, що не властиві цьому захворюванню: черепно-мозкова травма, гематома в ділянці правого ока, множинні забої і садна на тілі і обличчі. Перелом верхньої лівої кінцівки, множинні тілесні ушкодження і проступаючий червоний напис в області лопаток: "Маску треба одягати, козел, коли пчихаєш!" Не дивлячись на відсутність у хворого типових ознак грипу, на вимогу пасажирів маршрутки, його помістили у інфекційне відділення лікарні. Основним фактором у прийнятті такого рішення стали висловлювання громадянина П.: "А хай відчує, с..ка те, що ми відчували!"
Зі слів госпіталізованого громадянина К.:
- Я зайшов до маршутки та запитав, як проїхати на ринок, бо я не місцевий, з Чернівців приїхав.... Далі здається я чихнув.... потім темрява... Нічого не пам"ятаю.... прийшов до тями лише тут, у лікарні. Дуже дякую киянам що доправили мене до лікарні, а не кинули помирати на вулиці…
Из глупого анекдота это завтра может стать страшной действительностью, нет?!
Но ( даже если это так) мне это не кажется поводом для подобных шуток. Учитывая Санжары ваш анекдот - почти правда жизни при том уровне подготовленности страны к пандемии((((
ИМХО
А дальше мы получим то, что получим
А масочки почему-то уже тоже не в Украине. Так что бабло УЖЕ ушло
Вам - здоровья
По поводу мата в маршрутке ( и то только подросткам) я позволяю себе лишь один вопрос :" Ты этими губами потом и маму целуешь?" Кто-то извиняется...
А рядом стоят (СИДЯТ!) мужики и делают вид, что все норм
Так что, извините, это просто культура поведения, которой, увы, нет.......
пусть с заболевшими людьми проводит примирительные платформы.. а мы по ТВ посмотрим..
Виявили тільки тепер, бо стало вже зовсім зле.
Ви ж розумієте, що це пздц, повний пздц...
І в цьому пздці однаковою мірою винні як бдлонаселення, так і влада, яка досі по телевізору крутить рекламу, що це не страшно, замість того, щоб розказати людям про справжню загрозу." Mason Lemberg
Пан Буддист@sranysovok 6 ч
О так китайцы на самолете кровь выписанных пациентов повезли в Италию