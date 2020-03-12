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 Коронавірус виявлено у 71-річної жінки, яка нещодавно повернулася з Польщі. 8 березня вона відвідала церкву, - Житомирська ОДА

У Житомирській області виявили випадок захворювання коронавірусом COVID-19 у 71-річної жінки, яка, за попередньою інформацією, нещодавно повернулася з Польщі.

Про це повідомив під час брифінгу голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Проінформували, що жінка спочатку гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Зараз 71-річну пенсіонерку терміново госпіталізовано й ізольовано", - повідомили в ОДА.

В управлінні охорони здоров'я повідомили, що жінка перебуває на лікуванні: "Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення - запалення легень. Проводиться необхідне симптоматичне лікування".

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В ОДА підкреслили, що за станом здоров'я всіх контактних осіб з інфікованою жінкою стежать медики.

Директор Житомирського обласного лабораторного центру Зіновій Парамонов, якого цитує "Укрінформ" зазначив: "8 березня ця жінка відвідала церкву. Ви всі знаєте, як люди похилого віку йдуть до церкви, йдуть до ікони, а потім до неї підходять всі присутні. Це нас непокоїть" .

Парамонов повідомив, що зараз іде робота зі священиками, щоб виявити людей, які того дня перебували в храмі.

Як додав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, на обсервації перебувають 6 родичів хворої та 4 її гостей із Радомишля. Ще 2 гостей із Києва також будуть на обсервації.

Поки у родичів жінки коронавірус не розпізнано.

Нагадуємо, 12 березня в Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції - у жінки з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181127
 
 
 Топ коментарі
 
Київ. Перший випадок коронавірусу!

Коментар головного лікаря лікарні: "Сьогодні
пасажирами автобусу, який їхав маршрутом ст. м. Лісова - ринок Троєщина в нашу лікарню був доправлений громадянин К. з діагнозом грип. На даний момент стан хворого стабільний. Найбільше занепокоєння лікарів викликають незвичні симптоми, що не властиві цьому захворюванню: черепно-мозкова травма, гематома в ділянці правого ока, множинні забої і садна на тілі і обличчі. Перелом верхньої лівої кінцівки, множинні тілесні ушкодження і проступаючий червоний напис в області лопаток: "Маску треба одягати, козел, коли пчихаєш!" Не дивлячись на відсутність у хворого типових ознак грипу, на вимогу пасажирів маршрутки, його помістили у інфекційне відділення лікарні. Основним фактором у прийнятті такого рішення стали висловлювання громадянина П.: "А хай відчує, с..ка те, що ми відчували!"

Зі слів госпіталізованого громадянина К.:
- Я зайшов до маршутки та запитав, як проїхати на ринок, бо я не місцевий, з Чернівців приїхав.... Далі здається я чихнув.... потім темрява... Нічого не пам"ятаю.... прийшов до тями лише тут, у лікарні. Дуже дякую киянам що доправили мене до лікарні, а не кинули помирати на вулиці…
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а давайте сделаем Сивохо уполномоченным по примирению с короновирусом..
пусть с заболевшими людьми проводит примирительные платформы.. а мы по ТВ посмотрим..
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Израиль зафиксировал два новых случая коронавируса в стране, это туристы, прилетевшие из Москвы А на рассєє коронавируса нету... Думаю, наші владні припіздні так само брешуть
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Київ. Перший випадок коронавірусу!

Коментар головного лікаря лікарні: "Сьогодні
пасажирами автобусу, який їхав маршрутом ст. м. Лісова - ринок Троєщина в нашу лікарню був доправлений громадянин К. з діагнозом грип. На даний момент стан хворого стабільний. Найбільше занепокоєння лікарів викликають незвичні симптоми, що не властиві цьому захворюванню: черепно-мозкова травма, гематома в ділянці правого ока, множинні забої і садна на тілі і обличчі. Перелом верхньої лівої кінцівки, множинні тілесні ушкодження і проступаючий червоний напис в області лопаток: "Маску треба одягати, козел, коли пчихаєш!" Не дивлячись на відсутність у хворого типових ознак грипу, на вимогу пасажирів маршрутки, його помістили у інфекційне відділення лікарні. Основним фактором у прийнятті такого рішення стали висловлювання громадянина П.: "А хай відчує, с..ка те, що ми відчували!"

Зі слів госпіталізованого громадянина К.:
- Я зайшов до маршутки та запитав, як проїхати на ринок, бо я не місцевий, з Чернівців приїхав.... Далі здається я чихнув.... потім темрява... Нічого не пам"ятаю.... прийшов до тями лише тут, у лікарні. Дуже дякую киянам що доправили мене до лікарні, а не кинули помирати на вулиці…
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Лестор Нетописец, вам кажется подобная ситуация смешной?
Из глупого анекдота это завтра может стать страшной действительностью, нет?!
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Любезная, я просто пережил уже времена подобной идиотской паники 2009-го года с "неизлечимым и с большим процентом смертности свинным гриппом", переходящим в пневмонию. И что, кто то ныне о том вспоминает в СМИ? Нет. Как и то, что этот самый свинной грипп и в сию минуту гуляет по Украине и ныне и смертность от его осложнений в районе 10% от числа заболевших, в отличие от 4% при "короно-вирусе".
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Вы реально считаете, что наше внимание стараются отвлечь от чего-то более важного?
Но ( даже если это так) мне это не кажется поводом для подобных шуток. Учитывая Санжары ваш анекдот - почти правда жизни при том уровне подготовленности страны к пандемии((((
ИМХО
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Я не сторонник теории заговоров. Но я реально считаю, что нагнетаемая истерия связана с желанием фармацевтов урвать бабла.
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Уже урвали. Но не фармацевты - лекарства-то нет(
А дальше мы получим то, что получим
А масочки почему-то уже тоже не в Украине. Так что бабло УЖЕ ушло
Вам - здоровья
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Лучше бы это стало действительностью. Некоторые мрази чихают и кашляют в транспорте, даже не утруждаясь прикрыть при этом рот хотя бы ладонью. Просто размазывают сопли по лицу и едут дальше под толерантное молчание окружающих...
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Мы много лет уже в транспорте более, чем толерантны(
По поводу мата в маршрутке ( и то только подросткам) я позволяю себе лишь один вопрос :" Ты этими губами потом и маму целуешь?" Кто-то извиняется...
А рядом стоят (СИДЯТ!) мужики и делают вид, что все норм
Так что, извините, это просто культура поведения, которой, увы, нет.......
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От того, что он едет без маски, будучи больным кто-то на секундочку может УМЕРЕТЬ!!! (а возможно и не один человек) это долг любого человека не распространять инфекцию, поэтому в Китае казнь и били людей без маски.

Но почему-то у нас защищают людей сознательно подвергающих опасности жизни других, когда чьи-то права не защищены, то начинается произвол.
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А на Дамбазскам направлении на КПП измеряют температуру ?
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а давайте сделаем Сивохо уполномоченным по примирению с короновирусом..
пусть с заболевшими людьми проводит примирительные платформы.. а мы по ТВ посмотрим..
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не,не надо...зачем вам рискованный контакт? Коронавирус выявлен у 71-летней женщины, которая недавно вернулась из Польши, - Житомирская ОГА - Цензор.НЕТ 51
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за ним нужен контроль, чтоб потом он лично в ухо об успехах зеленскому докладывал.
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"Жінка з Житомирщини, яку сьогодні госпіталізували з коронавірусом, приїхала з Польщі 3 березня, в неї з того часу були симптоми, але вона на це не зважала, ходила навіть в церкву, цілувала ікони.
Виявили тільки тепер, бо стало вже зовсім зле.
Ви ж розумієте, що це пздц, повний пздц...
І в цьому пздці однаковою мірою винні як бдлонаселення, так і влада, яка досі по телевізору крутить рекламу, що це не страшно, замість того, щоб розказати людям про справжню загрозу." Mason Lemberg
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Одна знайома з Італії пригнала хвора, ледве дихає, і плювати їй на свою сім'ю яку вона заразить- бидло воно не уміє думати.
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А цей масон противсіх ****** чесно кажучи - він так топив за зелених так топив, а тут **** по губах поводили і вже все
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Ніт цей - цей Пороха дружно поливав і тд: по типу партії Обожеслава тіпа я не за ЗЕ я проти Пороха ... Гандон він штопаний ...
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Радомишль заслужив...(
\карантину як в Ухані..
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Израиль зафиксировал два новых случая коронавируса в стране, это туристы, прилетевшие из Москвы А на рассєє коронавируса нету... Думаю, наші владні припіздні так само брешуть
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є різниця...
косяпен замовчують\
наші просто не виявляють
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На Арсенальной душегубки стоят((( Или что это вообще? Зеля готовится завтра защищать украинцев от короновируса ? Коронавирус выявлен у 71-летней женщины, которая недавно вернулась из Польши, - Житомирская ОГА - Цензор.НЕТ 4655
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А говорят денег нету для закупки транспорта для фронта. На автозаки и мусоров денег всегда хватает
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Паковать кого - то будут? И в больших объемах.
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А Львів це що Польща, цензор взагалі вже кацапів статті бере писати???
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Дядьку не придирайся. Один ти щось не так зрозумів. Їхала з Польщі - заїхала трохи у Львів, а потім додому на Житомирщину відправилася.
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Пан Буддист@sranysovok 6 ч

О так китайцы на самолете кровь выписанных пациентов повезли в Италию
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Как она добралась из Львова в Житомирскую область? Попутчиков по транспорту на корона вирус проверять, естественно, не будут, так как на ней не написано кто она и откуда и они просто могут не знать о контакте с лицом, побывавшим за границей.

И ещё, говорят смертность 3%, но если как говорит меркель заболеют корона вирусом более 60% населения, то смертность намного выше чем у тубика и в авариях.
Власть и журналисты охамели, которые говорят, что это ничего страшного.
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За свои слова Мерхель уже поплатилась запретом на въезд в США не только для немцев, но и для всего ЕС. Коронавірус виявлено у 71-річної жінки, яка нещодавно повернулася з Польщі, - Житомирська ОДА - Цензор.НЕТ 6875 Тупорылая фаталистка из Штази не только запрудила Европу эмигрантами, не закрыла границы с тем же Китаем и до сих пор продолжает беспрепятственно пускать всех отовсюду, так ещё и чешет страшилки в стиле "мы все умрем, сопротивление бессмысленно". Вот и получила от Трампушки по щам. Коронавірус виявлено у 71-річної жінки, яка нещодавно повернулася з Польщі, - Житомирська ОДА - Цензор.НЕТ 6875
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Попутчики? та там всего то три автобуса и электричка.
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Точно.
Здесь парень постит стримы из Борисполя, сейчас на плюсах показывают.

Самолёт в Борисполе, с кучей больных, пассажиров кто был в самолёте отпустили домой.
https://m.facebook.com/anton.gura
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Надо было не карантин обьявлять, а оставить в Украине все 998 тон масок и обьязать всех украинцев при выходе из дому их носить. . Тогда не важно было бы какой человек с тобой контактирует в общественных местах здоровый или больной.
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На восьмом десятке шастать по Польшам, а потом ещё львовскую родню поперезаражать... Треш.... Коронавірус виявлено у 71-річної жінки, яка нещодавно повернулася з Польщі, - Житомирська ОДА - Цензор.НЕТ 5179
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Простий народ (тм) "а шо такага" - буде вам відповіддю на ВСІ ваші запитання Хочете вгадаю за кого вона голосувала ?
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В Минске вчера в пятом часу вечера Лукашенко почувствовал недомогание и потерял сознание. Все мероприятия с его участием отменены.
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Пока у родственников женщины коронавирус не обнаружен.
Перевірили 'українськими' тестами? Коронавірус виявлено у 71-річної жінки, яка нещодавно повернулася з Польщі. 8 березня вона відвідала церкву, - Житомирська ОДА - Цензор.НЕТ 4081
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сейчас идет работа со священниками, чтобы выявить людей, которые в тот день находились в храме.

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якби це було село-це би щось дало...
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пока подорожувала автобусом , залізницею могла заразити сотню людей.
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Прастий но мудрий украінскій нарід "а шо такага" буде відповідь цієї кобили і її родичів ...
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