 Коронавірус виявлено у 71-річної жінки, яка нещодавно повернулася з Польщі. 8 березня вона відвідала церкву, - Житомирська ОДА

Про це повідомив під час брифінгу голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Проінформували, що жінка спочатку гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Зараз 71-річну пенсіонерку терміново госпіталізовано й ізольовано", - повідомили в ОДА.

В управлінні охорони здоров'я повідомили, що жінка перебуває на лікуванні: "Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення - запалення легень. Проводиться необхідне симптоматичне лікування".

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В ОДА підкреслили, що за станом здоров'я всіх контактних осіб з інфікованою жінкою стежать медики.

Директор Житомирського обласного лабораторного центру Зіновій Парамонов, якого цитує "Укрінформ" зазначив: "8 березня ця жінка відвідала церкву. Ви всі знаєте, як люди похилого віку йдуть до церкви, йдуть до ікони, а потім до неї підходять всі присутні. Це нас непокоїть" .

Парамонов повідомив, що зараз іде робота зі священиками, щоб виявити людей, які того дня перебували в храмі.

Як додав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, на обсервації перебувають 6 родичів хворої та 4 її гостей із Радомишля. Ще 2 гостей із Києва також будуть на обсервації.

Поки у родичів жінки коронавірус не розпізнано.

Нагадуємо, 12 березня в Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції - у жінки з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області