 Українка в Італії заразилася коронавірусом, вона у важкому стані, - соцмережі

Про це повідомила у Фейсбуці українка Оксана Федків, яка живе в Італії, інформує Цензор.НЕТ.
" Наша українка, Раїса Малишева (07.08.1954 р. народження). Яка працювала на законних підставах та з усіма документами у м.Ровато провінції Брешія. Чотири дні тому була госпіталізована до однієї з лікарень м. К'ярі з підозрою на COVID-19 (коронавірус) . Сьогодні діагноз було підтверджено. Жінка перебуває в реанімації, інтубована, у дуже тяжкому стані", - написала вона.
За словами Федків, вона пише про це, щоб попередити людей, які могли контактувати із зараженою українкою.
"Не займайтеся самолікуванням, ваше звернення до лікарів вбереже вас і Ваших близьких від поганих наслідків", - додала вона.
Уляна Супрун@usuprun
Завтра прийду на засідання комітету ВРУ з питань здоров'я нації.
Хочу послухати про плани МОЗУ та бути свідком обговорення пропозиції регіоналів воскресити Семашка.
якщо до посольства, то хай сами ходят!
поки добровольці не рушать до ОП, я на такі заходи не ходок !
нам не страшні московські воші, нам страшны малоросські гніди
У Армянского радио спросили:
- почему одни люди худые, а другие тонкие, хотя едят одни и те же макароны?
- потому что одни едят их вдоль, а другие - поперек.
источник белка?
Источник: https://censor.net.ua/n3181125
Коронавирус: почему надо действовать прямо сейчас.
О так китайцы на самолете кровь выписанных пациентов повезли в Италию