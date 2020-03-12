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Матеріали за темою:
Все про:діаспора (154) Італія (404) українці (1753) заробітчани (279) COVID-19 (709)

 Українка в Італії заразилася коронавірусом, вона у важкому стані, - соцмережі

65-річна жінка працювала в м. Ровато у провінції Брешія. 4 дні тому її госпіталізували з підозрою на коронавірус, сьогодні діагноз підтвердився.

Про це повідомила у Фейсбуці українка Оксана Федків, яка живе в Італії, інформує Цензор.НЕТ.

" Наша українка, Раїса Малишева (07.08.1954 р. народження). Яка працювала на законних підставах та з усіма документами у м.Ровато провінції Брешія. Чотири дні тому була госпіталізована до однієї з лікарень м. К'ярі з підозрою на COVID-19 (коронавірус) . Сьогодні діагноз було підтверджено. Жінка перебуває в реанімації, інтубована, у дуже тяжкому стані", - написала вона.

За словами Федків, вона пише про це, щоб попередити людей, які могли контактувати із зараженою українкою.

Дивіться також: Чи є життя на карантині? Досвід українців в Італії. ВIДЕО

"Не займайтеся самолікуванням, ваше звернення до лікарів вбереже вас і Ваших близьких від поганих наслідків", - додала вона.

Українка в Італії заразилася коронавірусом, вона у важкому стані, - соцмережі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181125
 
 
 Топ коментарі
 
Я бачу, ти із тєх, кто "відіт мір в глазах Путіна".
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Уляна Супрун@usuprun





Завтра прийду на засідання комітету ВРУ з питань здоров'я нації.
Хочу послухати про плани МОЗУ та бути свідком обговорення пропозиції регіоналів воскресити Семашка.
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Уляна Супрун@usuprun





Завтра прийду на засідання комітету ВРУ з питань здоров'я нації.
Хочу послухати про плани МОЗУ та бути свідком обговорення пропозиції регіоналів воскресити Семашка.
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Ще не всіх українців добила? Апєтіт пріходіт ва врємя єди
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Я бачу, ти із тєх, кто "відіт мір в глазах Путіна".
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более того! в его голове завершилась не только война, но и мозги!
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КОЛИ ВІДЧУВ СЕБЕ МОЙСЕЄМ(НЕХАЙ ЖІНОЧОЇ СТАТІ І УРВАНИХ ДЖИНСАХ З РЮКЗАЧКОМ ЧЕРЕЗ ПЛЕЧЕ) Украинка в Италии заразилась коронавирусом, она в тяжелом состоянии, - соцсети - Цензор.НЕТ 6934
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та да...шесть люксовских швейцарских хронометров на одну руку не цепляет.и майбах 2019 года не купила.и на джинсах не заморачивается...
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І український запас масок у Китай не продала.
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"бути свідком обговорення пропозиції" Украинка в Италии заразилась коронавирусом, она в тяжелом состоянии, - соцсети - Цензор.НЕТ 7390
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шо конкретно тебя рассмешило в этой фразе ?
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День добровольця: у Києві 14 березня плануються акція, молебень та хода до посольства РФ.
якщо до посольства, то хай сами ходят!

поки добровольці не рушать до ОП, я на такі заходи не ходок !
нам не страшні московські воші, нам страшны малоросські гніди
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сегодня говорил с друзьями из Варшавы , там уже то же предмандражноеполкиопустошающиенастроение
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да разное ,и вирус и возможное закрытие работы ,продукты есть но берут больше чем обычно , народ озабочен но паники нет
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Ну і що вони закупляють, туалетний папір на 10 років?
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Хз, як для мене це не основне, та й взагалі, що дасть 10-20 днів в ізоляції, а більше хіба що в селі можна прожити автономно, в місті ніяк.
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не нужна Варшава. я сегодня рядом с домом видел. тёти примерно раз в 5 шире меня с видом, что они выполняют космическую миссию, тащили здоровенные кульки с гречкой, сахаром и т.п.
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Це вже рефлекс, люди які їдять по 2 кг гречки в рік, купляють по 20 кг.
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люди, которые в 5 раз шире, едят не по 2 кг гречки в год, а по 2 тонны
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А вот и неправда. Проблему уже давно исследовало Армянское радио.
У Армянского радио спросили:
- почему одни люди худые, а другие тонкие, хотя едят одни и те же макароны?
- потому что одни едят их вдоль, а другие - поперек.
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у меня соседка (86 лет ей) лет 5-7 назад (помните с солью были перебои...по-моему в начале войны, 2013-2014) так вот...нагребла пачками килограмм 50-60 )))) до сих пор через те кирпичи (а некоторые застыли в гранит) спотыкается )))) хорошо хоть знаем к кому за солью бежать))))
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Вот из-за таких и были перебои с солью
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кстати, гречка у бюргеров не в ходу. в чехах имя ей вообще - поганка. так шо гречку за бугром будут только "наши" разгребать.
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Хм.. но ведь так же говорили и про тех кто маски скупал. А где теперь те маски взять? В доме должен быть запас первой необходимости.
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на кой эти маски нужны! а запас круп моль жрёт.
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Мне "нравится", когда заявляют, что крупы пропадут (когда при очередной паники люди скупают их). Неужели не ясно, что в ближайшие месяцы этот запас будет съеден, ничего не пропадет? Никто ж в здравом уме не делает запас круп на 10 лет.
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Я не скупаю, потому что у меня всегда есть запас на ближайшие 2-3 месяца. И ничего никогда не пропадает. Так что люди, покупающие 5 кг гречки меня не удивляют.
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у тебя есть еды на 2 месяца? можешь прожить без покупок?
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вспомнился анекдот про "потенциально" и "реально"...
источник белка?
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Горох )) Я же не сказал, что не собираюсь ходить в маркет 2 месяца. Закупаться наперед удобнее, чем быть в квартире без продуктов и каждый день покупать чуть-чуть всего.
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горох - неважный источник... а я беру в основном на один раз. не готовлю.
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Лет сорок назад при раскопках в Египте нашли кувшин с зерном. Зерну 4000 лет. Зерно посеяли - оно взошло.
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Вот именно. Оптом закупаться удобнее, а не покупать по пол-кило сахара,300 грамм риса и пакетик соли ежедневно.
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Тетки от упражнений с тяжестями нагуляют аппетит и когда придут домой сожрут всю гречку, что купили и еще столько же.
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Колись це мало статись, при тій кількості українок в Італії і тому жаху, що там робиться. Одужання!
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Ця якраз, судячи з віку, одна з перших відправитися на нєбєсі...
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Безвиз наше все. Даёшь безвиз. И коронавирус в придачу
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Вважаєте, візи зупинять коронавірус?
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Ну ти і дурень, а не лічишся, при чому тут безвіз, чи навіть закордонний паспорт нема ща що зробити? Для тупих ж написано: "которая работала на законных основаниях и со всеми документами"
Источник: https://censor.net.ua/n3181125
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Її можуть допомогти лише хороші лікарі і власний організм.
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Або ж авторка того посту... якщо напише, що то був жарт..
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Ну да, грошей нема, а де не зупинять лайнер на карантин, там українці.
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Зато у нас есть заробитчане. И как только они массово попрут из Европы - начнется то же самое, что у них. А впереди Пасха, и попрут непременно.
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Пан Буддист@sranysovok 6 ч

О так китайцы на самолете кровь выписанных пациентов повезли в Италию
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все ближе к Киеву подбирается... ждать осталось недолго
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