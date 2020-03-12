 Мінфін США ввів санкції проти дочірньої компанії Роснафти у Швейцарії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться на сайті відомства.
"Департамент з контролю за іноземними активами Казначейства США (OFAC) сьогодні ввів санкції проти TNK Trading International SA (TTI) за роботу в нафтовій галузі венесуельської економіки. Компанія TTI, зареєстрована у Швейцарії, є дочірньою компанією російської державної нафтової компанії Роснафта", - сказано в повідомленні.
У повідомленні Міністерства сказано, що компанія виступала як посередник в операціях з продажу і транспортування венесуельської нафти.
"TNK Trading International S.A. - ще одне дочірнє підприємство Роснафти, яке займається продажем і транспортом венесуельської сирої нафти, проти якої застосовуються санкції", - заявив міністр фінансів Стівен Т. Мнучін. "Адміністрація президента Трампа продовжить запроваджувати санкції проти тих, хто підтримує експлуатацію нафтових ресурсів Венесуели корумпованим режимом", - сказано в заяві відомства.
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