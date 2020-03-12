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 Мінфін США ввів санкції проти дочірньої компанії Роснафти у Швейцарії

Міністерство фінансів США ввело санкції проти швейцарської компанії TNK Trading International, що підконтрольна російській компанії "Роснафта".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться на сайті відомства.

"Департамент з контролю за іноземними активами Казначейства США (OFAC) сьогодні ввів санкції проти TNK Trading International SA (TTI) за роботу в нафтовій галузі венесуельської економіки. Компанія TTI, зареєстрована у Швейцарії, є дочірньою компанією російської державної нафтової компанії Роснафта", - сказано в повідомленні.

У повідомленні Міністерства сказано, що компанія виступала як посередник в операціях з продажу і транспортування венесуельської нафти.

"TNK Trading International S.A. - ще одне дочірнє підприємство Роснафти, яке займається продажем і транспортом венесуельської сирої нафти, проти якої застосовуються санкції", - заявив міністр фінансів Стівен Т. Мнучін. "Адміністрація президента Трампа продовжить запроваджувати санкції проти тих, хто підтримує експлуатацію нафтових ресурсів Венесуели корумпованим режимом", - сказано в заяві відомства.

Читайте також: Санкції проти Росії збережуться доти, поки РФ не відмовиться від Криму, - постпред США при ОБСЄ Гілмор

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181124
 
   
 Топ коментарі
 
Как пишет агентство со ссылкой на прайс-лист Кувейта, страна установила экспортную цену на нефть OSP для покупателей в Азии с дисконтом $4,65 за баррель к региональному эталону. Экспорт сырья из Кувейта в Северо-Западную Европу был установлен на рекордно низком уровне в $12,60. - рашке песту будет, вяликии стратег попёр бодаться с арабами, которым трудно най ти место где дерево посадить, как капнёт, опять нефть фантаном бьёт. Минфин США ввел санкции против дочерней компании Роснефти в Швейцарии - Цензор.НЕТ 2475
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Как пишет агентство со ссылкой на прайс-лист Кувейта, страна установила экспортную цену на нефть OSP для покупателей в Азии с дисконтом $4,65 за баррель к региональному эталону. Экспорт сырья из Кувейта в Северо-Западную Европу был установлен на рекордно низком уровне в $12,60. - рашке песту будет, вяликии стратег попёр бодаться с арабами, которым трудно най ти место где дерево посадить, как капнёт, опять нефть фантаном бьёт. Минфин США ввел санкции против дочерней компании Роснефти в Швейцарии - Цензор.НЕТ 2475
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а то у ***** спрашивай...он ща может их в новейшую конституцию ввести Минфин США ввел санкции против дочерней компании Роснефти в Швейцарии - Цензор.НЕТ 3978.не упусти момента.
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Нефть по $25 за бочку покажет насколько Путин эффективный менеджер.
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Хлебушко,не смешите мои драные таиландские тапочки , когда ******* был хоть каким -нибуудь менеджером ,это неуч малограмотный ,подонок и убийца !
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