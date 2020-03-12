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 Економіка, Суспільство
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Все про:податки (878) ДПСУ (32) Верланов Сергій (49)

 ДПС: За січень-лютий місцеві бюджети отримали на 250,1 млн грн більше плати за землю, ніж за аналогічний період минулого року

Упродовж січня-лютого 2020 платники податків направили до місцевих бюджетів 5 млрд 43 млн гривень плати за землю. Це на 5,2%, або на 250,1 млн гривень, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ДПС.

Повідомляється, що найбільшу суму плати за землю - 92,8%, або 4 млрд 680 млн 200 тис. гривень, сплатили юридичні особи. Зі свого боку, фізичні особи поповнили місцеві бюджети на 362, 8 млн грн.

У Державній податковій службі зазначили, що згідно з нормами Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності (державної реєстрації) або права користування земельною ділянкою.

ДПС: За січень-лютий місцеві бюджети отримали на 250,1 млн грн більше плати за землю, ніж за аналогічний період минулого року 01

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При цьому, підкреслили в податковій, від обов'язку сплачувати земельний податок звільняються фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку четвертої групи і використовують земельні ділянки для ведення сільськогосподарського товаровиробництва.

У свою чергу юридичні особи - платники земельного податку - самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і подають податкову декларацію на цей рік до податкових органів за місцем розташування земельних ділянок не пізніше 20 лютого цього року. Це, як запевняють у податковій, звільняє від обов'язку подавати таку звітність щомісяця.

Детальніше з нюансами сплати земельного податку можна ознайомитися в черговому випуску інформаційного листа від податкової за посиланням тут.

Нагадаємо, раніше глава ДПС Сергій Верланов повідомив, що в лютому надходження до зведеного бюджету України, за які відповідає ДПС, виросли до 62,6 млрд гривень. Це на 10,5 млрд гривень, або 20,1%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181122
 
 
 Топ коментарі
 
Когда мы услышим что Ахметов,Пинчук,Беня,Петя в этом году заплатили налогов больше чем в прошлом ?
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Он каждую неделю рассказывает, что по какому-то налогу получили больше.

Почему в итоге получается меньше ?
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ГНС: За январь-февраль местные бюджеты получили на 250,1 млн грн больше платы за землю, чем за аналогичный период в прошлом году - Цензор.НЕТ 4749 Вам би, пане, фантастичні оповідання писати!
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Он каждую неделю рассказывает, что по какому-то налогу получили больше.

Почему в итоге получается меньше ?
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На одній з гілок бачив таке:

ГНС: За январь-февраль местные бюджеты получили на 250,1 млн грн больше платы за землю, чем за аналогичный период в прошлом году - Цензор.НЕТ 5382


ГНС: За январь-февраль местные бюджеты получили на 250,1 млн грн больше платы за землю, чем за аналогичный период в прошлом году - Цензор.НЕТ 5382 Владимир Пономаренко 2f5552a6
Так Порошенко сейчас не грабит! Где деньги Зин???
12.03.2020 19:20
Олег Анатолиевич

В казне. Кстати и газ никто с хранилищ не разворовал.
12.03.2020 19:23




Як таке може бути - не знаю. Гроші в казні, а в бюджеті дірка... Якась "суха вода" чи "білий жовток" виходить


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Патамуша манипулируют цифрами и тупо врут. Забыли как Маркарова плюс с минусом "попутала" ? Или как Дубилет подхимичил статистику?
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тока он не говорит. шо плата была в конвертах ГНС: За январь-февраль местные бюджеты получили на 250,1 млн грн больше платы за землю, чем за аналогичный период в прошлом году - Цензор.НЕТ 5774
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Ща зеленая банда начнет доить местные бюджеты, чтобы снять новые серии "сватов" для своего стада.
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Когда мы услышим что Ахметов,Пинчук,Беня,Петя в этом году заплатили налогов больше чем в прошлом ?
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Вам би, пане, фантастичні оповідання писати!
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чем тогда Суки народа заниматься будут ?
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Тим, чим і зараз - дурь знищувати шляхом особистого споживання А може знов до "кварталу" повернуться... Там зараз рейтинги більші
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Радуйтесь, что в условиях 6-ти месячного падения производства и роста безработицы, вообще налоги платятся. 4 квартал 2019 года был просто "задница". Первый 2020 будет еще хуже.
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не надо мне про задницу рассказывать , не можешь не хер лезть во власть и искать оправдания , я со своими рабочими находил простое решение суть которого легко запомнить .... я не плачу тебе за работу фальшивыми деньгами и мне не надо фальшивой работы ,кроме того я требую работу как надо а не так как ты умеешь , хочешь тренироваться -тренируйся но за расценку тренировки а не работы
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А я об этом и говорю. Натренировались клоуны до самой задницы.
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Ну красавы,в беднеющей стране людишки должны платить налогов больше и больше,что бы свинячие рыла чинушек были довольны наполнением бюджетного корыта.
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так радісно рапортують як ті гроші "бюджетам" з "неба" впали а не наших з вами кишень ...витянули
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Молодці!! Здерли шкуру з баранів. І що витратили ці кошти на роздутий штат та на премії собі улюбленим по 300%. Оце успіх!
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Только в нем одном будет установлено семьсот сорок газовых плит, то есть в 740 раз больше, чем было их в нашем городе до 1913 года!
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