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 Політика України, За кордоном
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Все про:Литва (492) Науседа Гітанас (21) COVID-19 (709)

 Президент Литви Науседа через ситуацію з коронавірусом відклав візит в Україну

Президент Литви Гітанас Науседа через загрозу коронавірусу відкладає запланований на березень візит в Україну.

Про це повідомив прессекретар президента Литви Антанас Бубняліс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

За його словами, поїздка планувалася на 18-20 березня. Наприкінці березня Науседа також має намір брати участь у робочій сесії Європейської ради в Брюсселі, з приводу цього візиту очікується загальне рішення.

Раніше уряд Литви вирішив до 27 березня заборонити масові заходи, а в навчальних закладах оголосили карантин.

Читайте також: Уряд Литви оголосив режим екстремальної ситуації через коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181121
 
 
 Топ коментарі
 
Суета вокруг этого вируса всё больше напоминает отлично окестрируемую кампанию по запугиванию населения мира. Потому как это ни в малейшей степени не тянет на пандемию. Всех кто в этом сомневается, прошу обратить внимание на тот факт что карантины в масштабах всей страны вводятся там где правительства полностью находятся под властью ультралевых глобалистов (а в США, ЧП объявлено в основном в штатах где у власти находится демпартия).
Признаком того что это - кампания по запугиванию, является то что пресса держит население в полном неведении о точной клинической картине болезни. Утверждается что заболеют все (или почти все). Утверждается что симптомы могут быть от лёгкого насморка, а может быть и смертельный исход. Ау, на корабле ! ТАК НЕ БЫВАЕТ С ТЯЖёЛЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ. Корь, ветрянка, полиомиелит всегда протекают по одному сценарию. Умирают те у кого организм не имеет достаточно ресурсов чтобы справиться, но клиническая картина всегда одинакова.
Не верьте запугиваниям из прессы. Проверяйте всю информацию из нескольких источников. Вся эта история крайне погано воняет; опять население планеты дурят какие-то проходимцы.
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в Украине пока небыло чем проверить, вообще ни одного случия не устоновили, так что зависит от контроля.
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Президент Литвы Науседа из-за угрозы коронавируса отложил визит в Украину.

Зеленский уже стал разносчиком короновируса?
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Обережно, в нас падіння скота через клоуновірус!
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Суета вокруг этого вируса всё больше напоминает отлично окестрируемую кампанию по запугиванию населения мира. Потому как это ни в малейшей степени не тянет на пандемию. Всех кто в этом сомневается, прошу обратить внимание на тот факт что карантины в масштабах всей страны вводятся там где правительства полностью находятся под властью ультралевых глобалистов (а в США, ЧП объявлено в основном в штатах где у власти находится демпартия).
Признаком того что это - кампания по запугиванию, является то что пресса держит население в полном неведении о точной клинической картине болезни. Утверждается что заболеют все (или почти все). Утверждается что симптомы могут быть от лёгкого насморка, а может быть и смертельный исход. Ау, на корабле ! ТАК НЕ БЫВАЕТ С ТЯЖёЛЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ. Корь, ветрянка, полиомиелит всегда протекают по одному сценарию. Умирают те у кого организм не имеет достаточно ресурсов чтобы справиться, но клиническая картина всегда одинакова.
Не верьте запугиваниям из прессы. Проверяйте всю информацию из нескольких источников. Вся эта история крайне погано воняет; опять население планеты дурят какие-то проходимцы.
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Я сказал что кампанией оркестрируют ультралевые глобалисты.
Что происходит в Китае точно - вы никогда не узнаете, потому что там правит тоталитарный режим, дозирующий информацию так как ему нужно
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можешь думать что это мелочь, но более 200 новых больных в Норге за день - мне это на шутку не тянет.
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У вас сейчас зима.
Сколько новых больных корью за сутки ? Просто для сравнения. Или пресса вам об этом не сообщает ?
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1) Далеко не все. У вас там масса африканцев; чёрта лысого они привиты.
2) Повторю вопрос ещё раз: сколько народа за сутки у вас заболели корью, и почему до сих пор не объявлена пандемия кори ?
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а еще братом назывался. даля бы, несмотря на вирус, на хромой козе без приглашения прискакала бы
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a sto to a bratjev kitajcev vy v rosiji zabyli Президент Литви Науседа через ситуацію з коронавірусом відклав візит в Україну - Цензор.НЕТ 6765Pocemu ix neposkujate k sebe?
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шо, тебе любой китаец брат или любишь жареных летучих мышей?
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u nas kitajci ne druzja,po dalse ot nix derzimsia.Vot rosije eto druzja poskolko drugix kak bi i net.Net mysej ja neprobyval
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зря, глядишь иммунитет бы повысился
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Ne mozno ecio 100% skazat sto virus prinesli imeno letucaja mis.Indoneziji lopajet ix tolko podovaj
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Не трогай Далю своим грязным языком, козел беспутный.
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Гришка, иди соси ***** шишку.
Теперь тебе это вечно придется обнуленому делать.
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лешка - от зелиной ширинки застежка
леха - богатырь - держит ртом зелин штырь Президент Литви Науседа через ситуацію з коронавірусом відклав візит в Україну - Цензор.НЕТ 4154
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А частушку как безработная ватная *******,каждый день получает ссаной тряпкой,можешь?😂🌷××××
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Совсем глуп стал.Типа сам дурак?😂🌷×××
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а ты самокритичен. как никогда...гуд бай и гуд найт
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Опять сам дурак?Внизу я тебе хороших снов пожелал😂🌷×××
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Оно сейчас получит своей любимой ссаной тряпкой,по ватному иплу.И на время угомонится😂😂
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Сегодня ты у меня-уролагн.Кем ты еще не был?Про газы напиши😂🌷×××
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скучно с тобой, хромым и безногим. ариведерчи
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Вытри,если у тебя чет за плечами😂🌷××
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в Украине пока небыло чем проверить, вообще ни одного случия не устоновили, так что зависит от контроля.
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strani kto proveriajet kak sledujet naxodit gorazdo bolse.raska toze meloc piset 28 realno tam dolzno bit tysiaciami takix.
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Реально в світі карантин.
А ми не готові.
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А ми й не будемо готові, бо це вимагає і ресурси, й організації, які Україна не створила.
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І що робити ?
В інших країнах надзвичайні заходи безпеки.
А ми легковажимо.
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