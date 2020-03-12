 Президент Литви Науседа через ситуацію з коронавірусом відклав візит в Україну

Про це повідомив прессекретар президента Литви Антанас Бубняліс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

За його словами, поїздка планувалася на 18-20 березня. Наприкінці березня Науседа також має намір брати участь у робочій сесії Європейської ради в Брюсселі, з приводу цього візиту очікується загальне рішення.

Раніше уряд Литви вирішив до 27 березня заборонити масові заходи, а в навчальних закладах оголосили карантин.

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