 Президент Литви Науседа через ситуацію з коронавірусом відклав візит в Україну

Про це повідомив прессекретар президента Литви Антанас Бубняліс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
За його словами, поїздка планувалася на 18-20 березня. Наприкінці березня Науседа також має намір брати участь у робочій сесії Європейської ради в Брюсселі, з приводу цього візиту очікується загальне рішення.
Раніше уряд Литви вирішив до 27 березня заборонити масові заходи, а в навчальних закладах оголосили карантин.
Зеленский уже стал разносчиком короновируса?
Признаком того что это - кампания по запугиванию, является то что пресса держит население в полном неведении о точной клинической картине болезни. Утверждается что заболеют все (или почти все). Утверждается что симптомы могут быть от лёгкого насморка, а может быть и смертельный исход. Ау, на корабле ! ТАК НЕ БЫВАЕТ С ТЯЖёЛЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ. Корь, ветрянка, полиомиелит всегда протекают по одному сценарию. Умирают те у кого организм не имеет достаточно ресурсов чтобы справиться, но клиническая картина всегда одинакова.
Не верьте запугиваниям из прессы. Проверяйте всю информацию из нескольких источников. Вся эта история крайне погано воняет; опять население планеты дурят какие-то проходимцы.
Что происходит в Китае точно - вы никогда не узнаете, потому что там правит тоталитарный режим, дозирующий информацию так как ему нужно
Сколько новых больных корью за сутки ? Просто для сравнения. Или пресса вам об этом не сообщает ?
2) Повторю вопрос ещё раз: сколько народа за сутки у вас заболели корью, и почему до сих пор не объявлена пандемия кори ?
Теперь тебе это вечно придется обнуленому делать.
леха - богатырь - держит ртом зелин штырь
А ми не готові.
В інших країнах надзвичайні заходи безпеки.
А ми легковажимо.