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 МАУ скасовує через коронавірус близько 2000 рейсів

Компанія "Міжнародні авіалінії" через введення деякими країнами обмежень на в'їзд скасує близько 2000 запланованих на весну рейсів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу авіакомпанії.

"МАУ продовжувати забезпечувати повітряне сполучення між країнами і континентами і одночасно балансувати потреби пасажирів з експлуатаційними проблемами, які виникли через обмеження на в'їзд, введених низкою країн. Саме тому навесні 2020 року скасовано близько 2000 рейсів", - сказано в повідомленні.

Пасажирам рекомендують стежити за правилами в'їзду в країни, в які вони направляються, і за кілька днів до вильоту перевіряти статус своїх рейсів.

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"Будь ласка, зверніть увагу, що обмеження можуть вводитися і зніматися в стислі терміни", - зауважили в авіакомпанії.

У МАУ зазначили, що їхній контакт-центр зараз перевантажений, і пасажирам доводиться довго чекати відповіді оператора. Компанія обіцяє інформувати про будь-які зміни в розкладі та зв'язуватися з пасажирами, які залишили під час бронювання свої прямі контакти.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181120
 
 
 Топ коментарі
 
Хорошая новость - у президента коронавирус

Плохая - у президента бразилии
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уже работают над соответствующим документом
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надо бы из бюджета возместить убытки Игоря Валерьича.

Он же не виноват, если разобраться
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надо бы из бюджета возместить убытки Игоря Валерьича.

Он же не виноват, если разобраться
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уже работают над соответствующим документом
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Найкращий комент в темі. Аплодую стоячи!
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И будет просить требовать компенсацию у государства!
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Хорошая новость - у президента коронавирус

Плохая - у президента бразилии
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не у президента, а у его помощника молдаванина
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Президент Бразилии Жаир Болсонару @jairbolsonaro дал положительный тест на вирус COVID-19. (c)

Но пока официального подтверждения нет
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я бразильского не знаю и поэтому хочу сразу, а не шаг за шагом
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этак беня скоро по миру пойдет по нитке собирать
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ДА БЫЛО БЫ ТАК КАК ТЫ ГОВОРИШЬ, Я БЫ ТЕБЕ В ПРЕЗИДЕНТЫ ПОМОГ БЫ ВЫДВИГАТЬСЯ, принципиально писал с заглавных, что бы Грышкины мечты сбылись МАУ скасовує через коронавірус близько 2000 рейсів - Цензор.НЕТ 9133
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а ведь размовляют. шо мрии сбываются МАУ скасовує через коронавірус близько 2000 рейсів - Цензор.НЕТ 1603
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О! Напиши мне с заглавных, чтобы Гвинета Пелтровна ко мне на неделе заглянула...
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Слушай ,а чего он такой плохой, ну так как его спамят форумчане , ну я тут точно не причём, просто юмор и не больше МАУ скасовує через коронавірус близько 2000 рейсів - Цензор.НЕТ 9031
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