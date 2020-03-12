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Все про:Бразилія (70) Трамп (2578) COVID-19 (709)

 У співробітника адміністрації бразильського президента, що контактував з Трампом, виявлено коронавірус

Зараження коронавірусом виявили у співробітника президента Бразилії Жаіра Болсонару, який супроводжував його на переговорах у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в четвер сайт бразильської телерадіокорпорації "Глобу".

"У цей четвер уряд заявив, що глава секретаріату адміністрації президента Бразилії з питань комунікації Фабіу Вайнгартен заражений коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

В адміністрації заявили, що Вайнгартена відправили на карантин.

Інформація про те, що він заражений коронавірусом, з'явилася в бразильських ЗМІ напередодні після того, як його дружина Софі Вайнгартен написала про це в чаті WhatsApp для батьків учнів у школі разом з їхніми дітьми. Вона повідомила, що "підтверджує листа, поширеного школою про те, що її чоловік повернувся з робочої поїздки в Майамі і його тест на зараження коронавірусом показав позитивний результат".

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Газета "Фолья ді Сан-Паулу" зазначає, що під час поїздки Вайнгартен контактував з Болсонару і з самим Трампом в Мар-о-Лаго. За станом здоров'я Болсонару також спостерігають медики. При цьому Трамп, зазначає "Глобу", заявив, що його не турбує ця інформація.

У співробітника адміністрації бразильського президента, що контактував з Трампом, виявлено коронавірус 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181119
 
   
 Топ коментарі
 
Жду новости о вирусе у хуйла.
С нетерпением!
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не слыхал - у них там встреча не намечается...., еще бы кИм чЫн Ина северокорейского к себе пригласили
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Та срать на кима чина, оно и так на карантине и в нищете пожизненно, вот ***** бы издохло, вот это дело
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Нее, такого не будет, он там превращен в фараона. Кстати эти визги скорее всего из кремля и инициируются, там все ждут скорого краха Америки...
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хло скоріше від страху здохне ніж від вірусу.
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День добровольця: у Києві 14 березня плануються акція, молебень та хода до посольства РФ.
якщо до посольства, то хай сами ходят!


поки добровольці не рушать до ОП, я на такі заходи не ходок !
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Повторюю - зараза до зарази не пристає. Можете і не сподіватися. Тільки галстук.
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https://www.dialog.ua/russia/203037_1584035278
Диалог.UA (https://www.dialog.ua/russia/203037_1584035278)
Путина мог заразить коронавирусом депутат российской Думы: СМИ сообщили подробности
После посещения Франции депутат российской Думы Сергей Катасонов без соблюдения карантина пришел в Думу в день, У співробітника адміністрації бразильського президента, що контактував з Трампом, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 9098
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в обсервацию его вместе со скалецкой и физкультурником!
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на *****. по дембелю. хотя ***** тоже не жилец ))
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якщо )(уйло здохне від коронавірусу і прихопить з собою декілька десятків чинуш та генералів значить китайці жертвували життями не дарма. У співробітника адміністрації бразильського президента, що контактував з Трампом, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 460
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Так, він ризикнув ще тоді, коли вперше провів зустріч з Зеленським.
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Значит следующим президентом США будет не Трамп
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)) о щас там ***** сцится после нормандского формата. вспомнит всё. ))) "номен эст омен" - обнулила его валька терешкова. "мир символов немых...... "
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Трамп заразил сотрудника администрации бразильского президента. Передайте бабочке - Зелупу что встречаться с Трампом опасно.
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та не - его как раз туда на встречу нужно отправить
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Про це я не подумав...
І як же ходити за хлібом??? У співробітника адміністрації бразильського президента, що контактував з Трампом, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 8317
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Хто би відрядив до ***** зараженого чиновника або журналіста?
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щас самое время борцам за кремлёвскую власть, заразить ***** втихаря и схоронить с шумом и пылью. как папередники виссарионовича уделали )).
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К Трампушке тихо подкрался "вирус", а то импичмент, импичмент. Все может быть значительно проще. Вон член ОПЗЖопса Волошин пообщался с французом, тот в реанимацию с вирусом, Волошин в Раду пообщался с Медведчуком, а тот к Путину на свидание. А вдруг судьба решила вмешаться.. Ну не выдержит боженька аж до 2036 года терпеть , может решил ускорить вот таким образом процесс.
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А почему до 2036 года? Ты думаешь в 2036 не будет очередного обнуления истории на Рашке?
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Ну не берёт и не возьмёт и не дождётесь , так как я по ходу пью дорогие напитки и пользуюсь вентилятором У співробітника адміністрації бразильського президента, що контактував з Трампом, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 5182
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Наш молодий, це з трампів з фуйлами солома сиплеться.
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Новость о коронавирусе у сотрудника администрации бразильского президента, а порохоботы и тут умудрились что то насрать о Зеленском.
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никакой паники быть не должно, це просто наш дональд одаряет всякого премиальным коронавирусом, як шубой с царского плеча
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ПЗДЦ, если по всему миру уже столько заболевших высших руководителей стран, то что можно говорить о низших слоях населения. Как минимум ВОЗ занижает реальные цифры зараженных раз в 100
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12.03.20 20:11 У сотрудника администрации бразильского президента, контактировавшего с Трампом, обнаружен коронавирус
Вывод, Трампа а он походу оказался распространитель , надо срочно в Новые Санжары У співробітника адміністрації бразильського президента, що контактував з Трампом, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 8607 Но только без камней, а то джавилины не подарит У співробітника адміністрації бразильського президента, що контактував з Трампом, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 1832
Шутим что бы К вирус не брал У співробітника адміністрації бразильського президента, що контактував з Трампом, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 1832
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