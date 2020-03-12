 У співробітника адміністрації бразильського президента, що контактував з Трампом, виявлено коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в четвер сайт бразильської телерадіокорпорації "Глобу".

"У цей четвер уряд заявив, що глава секретаріату адміністрації президента Бразилії з питань комунікації Фабіу Вайнгартен заражений коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

В адміністрації заявили, що Вайнгартена відправили на карантин.

Інформація про те, що він заражений коронавірусом, з'явилася в бразильських ЗМІ напередодні після того, як його дружина Софі Вайнгартен написала про це в чаті WhatsApp для батьків учнів у школі разом з їхніми дітьми. Вона повідомила, що "підтверджує листа, поширеного школою про те, що її чоловік повернувся з робочої поїздки в Майамі і його тест на зараження коронавірусом показав позитивний результат".

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Газета "Фолья ді Сан-Паулу" зазначає, що під час поїздки Вайнгартен контактував з Болсонару і з самим Трампом в Мар-о-Лаго. За станом здоров'я Болсонару також спостерігають медики. При цьому Трамп, зазначає "Глобу", заявив, що його не турбує ця інформація.