 У співробітника адміністрації бразильського президента, що контактував з Трампом, виявлено коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в четвер сайт бразильської телерадіокорпорації "Глобу".
"У цей четвер уряд заявив, що глава секретаріату адміністрації президента Бразилії з питань комунікації Фабіу Вайнгартен заражений коронавірусом", - йдеться в повідомленні.
В адміністрації заявили, що Вайнгартена відправили на карантин.
Інформація про те, що він заражений коронавірусом, з'явилася в бразильських ЗМІ напередодні після того, як його дружина Софі Вайнгартен написала про це в чаті WhatsApp для батьків учнів у школі разом з їхніми дітьми. Вона повідомила, що "підтверджує листа, поширеного школою про те, що її чоловік повернувся з робочої поїздки в Майамі і його тест на зараження коронавірусом показав позитивний результат".
Газета "Фолья ді Сан-Паулу" зазначає, що під час поїздки Вайнгартен контактував з Болсонару і з самим Трампом в Мар-о-Лаго. За станом здоров'я Болсонару також спостерігають медики. При цьому Трамп, зазначає "Глобу", заявив, що його не турбує ця інформація.
С нетерпением!
якщо до посольства, то хай сами ходят!
поки добровольці не рушать до ОП, я на такі заходи не ходок !
Диалог.UA (https://www.dialog.ua/russia/203037_1584035278)
Путина мог заразить коронавирусом депутат российской Думы: СМИ сообщили подробности
После посещения Франции депутат российской Думы Сергей Катасонов без соблюдения карантина пришел в Думу в день,
І як же ходити за хлібом???
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Вывод, Трампа а он походу оказался распространитель , надо срочно в Новые Санжары Но только без камней, а то джавилины не подарит
Шутим что бы К вирус не брал