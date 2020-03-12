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Все про:Канада (780) Трюдо Джастін (115) COVID-19 (709)

 Прем'єр Канади Трюдо пообіцяв не виходити з дому, оскільки у його дружини - симптоми застуди

Глава уряду Канади Джастін Трюдо виконуватиме свої обов'язки з дому. Він вирішив піти на такий крок після того, як у його дружини з'явилися легкі симптоми ГРВІ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на BBC New Україна.

Дружина прем'єр-міністра, Софія Грегуар-Трюдо, нещодавно повернулася з поїздки в Лондон. Увечері в середу, 11 березня, у неї з'явилися симптоми застуди.

До отримання результатів на COVID-19 чоловік і жінка Трюдо зобов'язалися не виходити з дому.

У самого Джастіна Трюдо жодних симптомів хвороби немає, але зустрічі і заходи, в яких він мав узяти участь, відклали на невизначений термін.

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Станом на 12 березня в Канаді зафіксовано 130 підтверджених випадків захворювання коронавірусом, один із яких - смертельний.

У середу країна виділила $1 млрд на боротьбу з поширенням захворювання.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181118
 
   
 Топ коментарі
 
У Авакова планируют убить журналиста. Перехват разговора

https://youtube.com/watch?v=gmytIYMzkJU
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На ягеле долго не протянешь и вобще чем есть ягель лучше уж ласты склеить от короновируса!
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У Авакова планируют убить журналиста. Перехват разговора

https://youtube.com/watch?v=gmytIYMzkJU
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А до наших можновладців ця зараза чомусь ну ніяк не пристає! Може гидує? Але ж як було б добре, щоб і вони пішли на карантин, а не продовжили без нагляду, в турборежимі приймати закон про дерибан землі...
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зе-пошесть - то вже вірус сам по собі.
Той коронавірус сам од них тікає.
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Ну че смеялись, когда я говорил что нужно срочно брать пару мешков муки, хлебопечку, штук 100 циплят и рвать когти в самое глухое село на пол года ато и больше пока все не утихнет
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Езжай в лаптестан в Тайгу там правда зверья нет но рыбы много!
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брусника есть и ягель... правда, чуток севернее
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На ягеле долго не протянешь и вобще чем есть ягель лучше уж ласты склеить от короновируса!
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олени не жалуются. едят и во какие здоровые! Прем'єр Канади Трюдо пообіцяв не виходити з дому, оскільки у його дружини - симптоми застуди - Цензор.НЕТ 333
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Блин почему Бубочка не кашляет?! Или хотяб ЗеЛенка?!
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его мандель согревает теплом своей... души. Прем'єр Канади Трюдо пообіцяв не виходити з дому, оскільки у його дружини - симптоми застуди - Цензор.НЕТ 8743
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оденет свои любимые носки с черепашками ниндзя или чубаккой, и коронавирус будет побежден
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До получения результатов на COVID-19 супруги Трюдо обязались не выходить из дому.
Может вам в Канаду прислать украинских специалистов которые определяют вирус сразу на границе визуально или с помощью термометра чтобы вам долго дома не отсиживаться?
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Правильно, супруге требуетя внимание.
Пролечи её хорошоенько Джастин !
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