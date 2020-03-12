 Прем'єр Канади Трюдо пообіцяв не виходити з дому, оскільки у його дружини - симптоми застуди

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на BBC New Україна.

Дружина прем'єр-міністра, Софія Грегуар-Трюдо, нещодавно повернулася з поїздки в Лондон. Увечері в середу, 11 березня, у неї з'явилися симптоми застуди.

До отримання результатів на COVID-19 чоловік і жінка Трюдо зобов'язалися не виходити з дому.

У самого Джастіна Трюдо жодних симптомів хвороби немає, але зустрічі і заходи, в яких він мав узяти участь, відклали на невизначений термін.

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Станом на 12 березня в Канаді зафіксовано 130 підтверджених випадків захворювання коронавірусом, один із яких - смертельний.

У середу країна виділила $1 млрд на боротьбу з поширенням захворювання.

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