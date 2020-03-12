EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  2740  44
Матеріали за темою:
Все про:Латвія (272) надзвичайний стан (43) COVID-19 (709)

 Латвія ввела надзвичайний стан через коронавірус

Уряд Латвії оголосив 12 березня про введення в країні надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.

Про це прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив за підсумками екстреного засідання кризової ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"Ми вирішили оголосити в Латвії надзвичайну ситуацію, щоб усі могли зрозуміти свою роль і в усьому розібратися. Перші такі рішення - до 14 квітня ми закриваємо всі наші навчальні заклади, відвідувати дитсадки можуть тільки ті діти, батьки яких зможуть підтвердити, що ні вони, ні діти не були в країнах, де поширився коронавірус, або в контакті з зараженими персонами. Також ми до 14 квітня припиняємо всі тренування, змагання та навчання. Скасовуються всі публічні заходи, пікети, які передбачають участь понад 200 осіб", - повідомив Каріньш.

Також уряд Латвії закликав своїх громадян утриматися від поїздок в інші країни.

Станом на 12 березня в Латвії підтверджено 16 випадків коронавірусу.

Читайте також: Заражена коронавірусом людина може понад місяць залишатися носієм хвороби, - дослідження

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181115
 
 
 Топ коментарі
 
Дві новини про коронавірус. Погана, і хороша.
- «Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает Nexofin.»
- «Порносайт Pornhub ввел специальные привилегии для пользователей из Италии, которые находятся на карантине из-за коронавируса. Для них обеспечили бесплатный доступ к премиум-контенту. Об этом сообщает Daily Mail.»
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Блин в латвии тоже деребанят землю. Больше 200 не собираться. Режим!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Почему за Порошенко ничего не пишут. Что он смылся за границу, чтобі завтра не явится на допрос в ГБР.
Официально: Порошенко покинул Украину с огромными чемоданами на 2 самолетах
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты в курсе, где сейчас твой патриот Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
«Надежда Савченко заявила, что мировой кризис - искусственный»
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Коронавирус это искуственно созданное биологическое оружие, многие так считают.
 показати весь коментар
 
Ринат, от скажи, нащо офіційному міліардеру з рахунками за кордоном дві валізи готівки?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Потому что боится, что счета в банке могут заморозить после обвинения.
 показати весь коментар
 
 
А хто сказав що всі рахунки на ньому, чи вважаєш що Портнов Ротшильдам теж заморозить?
 показати весь коментар
 
Ви неуважні.
Там чєловєк нєсьот пургу не про 2 чемодани, а про 2 самолета.


 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Санитары с парашенкой полетели, супруниха там главная
 показати весь коментар
 
 
http://argumentua.com/stati/fabrika-feikov-saity-parazity-i-kakuyu-ugrozu-oni-nesut
 показати весь коментар
 
 
я знаю, что ты собираешь дерьмо на помойках. зачем лишний раз это подтверждать.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Простой вопрос к вам: Где сейчас находится Порошенко?
 показати весь коментар
 
 
А де там про чумудани на двох самольотах?
 показати весь коментар
 
с какой стати он простой. он передо мной не отчитывается.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Завтра все узнаете, как сегодня удирал Порошенко с Украины.
 показати весь коментар
 
 
Завтра "увидимся" и "посмотрим". Ты когда здесь будешь?
 показати весь коментар
 
 
«петро порошенко новини розбився
порошенко сьогодні
куди втік порошенко
петро порошенко розбився
куда сбежал порошенко
порошенко тікає з країни
петро порошенко розбився в автокатастрофі 2019
куди поїхав порошенко»
 показати весь коментар
 
я рано спать ложусь. впрочем, думаю, и послезавтра не поздно.
 показати весь коментар
 
Ну, чи не новина про Порошенка. Як полетів, так і прилетить.
 показати весь коментар
 
Я вот редко с этими общаюсь ....как бы их назвать?Да ладно.Просто в спам.Спам сейчас у многих не открывается.Так что их высеры в пустоту😄
 показати весь коментар
 
Дві новини про коронавірус. Погана, і хороша.
- «Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает Nexofin.»
- «Порносайт Pornhub ввел специальные привилегии для пользователей из Италии, которые находятся на карантине из-за коронавируса. Для них обеспечили бесплатный доступ к премиум-контенту. Об этом сообщает Daily Mail.»
 показати весь коментар
 
 
Норвегия тоже - закрывается все школы, спортзалы, собрания итд.
 показати весь коментар
 
 
в Норге за сутки 221 новых заболевших - это серьёзно.
 показати весь коментар
 
 
в ракоуско почти та же фигня. бюргеры пошли скупать магазины ))
 показати весь коментар
 
 
да, только что выступила премьерминитреиша и просила не делать так, это лишнее. Обсуждаеться вопрос - всем компенсировать зарплаты за те дни, кторые провели дома, если это в подозрение с вирусом - думаю все теперь разпалзёться по хитам (выходные домики на природе) и это точно поможет - не бу дет контакта с другими
 показати весь коментар
 
тут пока только начало жары. думаю на днях тоже подобное будет.
 показати весь коментар
 
я удивлён тупости людей, приехали некоторые из Италии где карантин и попёрли на концерты, театры спортсоревнование в место сидеть хоть дома в карантине - некоторым точно пустой чердак.
 показати весь коментар
 
есть такое. сёдня умер первый "итальянский турист". щас разбираются где успел после италии тут побывать.
 показати весь коментар
 
Дружно выпускаем весь пар в гудок... Охлократия... Латвія ввела надзвичайний стан через коронавірус - Цензор.НЕТ 4177
 показати весь коментар
 
Це коли пляшка пива в Москві, буде коштувати 6 гривень
 показати весь коментар
 
 
«Мировой кризис - искусственный.»
Надежда Савченко.
 показати весь коментар
 
 
что гордон что савченко - гиганты мыслей Латвія ввела надзвичайний стан через коронавірус - Цензор.НЕТ 7988
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору