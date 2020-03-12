 Латвія ввела надзвичайний стан через коронавірус

Про це прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив за підсумками екстреного засідання кризової ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
"Ми вирішили оголосити в Латвії надзвичайну ситуацію, щоб усі могли зрозуміти свою роль і в усьому розібратися. Перші такі рішення - до 14 квітня ми закриваємо всі наші навчальні заклади, відвідувати дитсадки можуть тільки ті діти, батьки яких зможуть підтвердити, що ні вони, ні діти не були в країнах, де поширився коронавірус, або в контакті з зараженими персонами. Також ми до 14 квітня припиняємо всі тренування, змагання та навчання. Скасовуються всі публічні заходи, пікети, які передбачають участь понад 200 осіб", - повідомив Каріньш.
Також уряд Латвії закликав своїх громадян утриматися від поїздок в інші країни.
Станом на 12 березня в Латвії підтверджено 16 випадків коронавірусу.
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