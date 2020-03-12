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 Політика України
  1998  26
Все про:Офіс Президента (273) Юлія Соколовська (24)

 Зеленський призначив ексміністра соціальної політики Соколовську заступницею голови Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив колишнього міністра соціальної політики Юлію Соколовську заступницею керівника Офісу президента.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №78/2020 було оприлюднено на сайті президента.

"Призначити Соколовську Юлію Сергіївну заступником керівника Офісу президента України", - сказано в тексті указу.

Як повідомлялося, Соколовська народилася 12 квітня 1985 року. У 2007 році закінчила Київський національний економічний університет, а в 2016 році - Національну академію державного управління при президенті України.

Раніше Соколовська була начальником відділу соціального сектора і фінансування охорони здоров'я Міністерства фінансів України, директором департаменту витрат бюджету соціальної сфери в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, начальник відділу стратегічного планування та координації державної політики в секретаріаті Кабміну. Була радником у Міністерстві фінансів України.

29 серпня Верховна Рада підтримала кандидатуру Соколовської на посаду міністра соціальної політики України.

4 березня Рада затвердила новий склад Кабміну.

Читайте також: Проблем із соцвиплатами точно немає, вони всі захищені, - Соколовська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181113
 
 
 Топ коментарі
 
Переставляє ліжка у борделі.
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Перестановка кроватей продолжается.
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Какой смысл в этих манипуляциях?Он создаёт вид,что что-то делает?У него дом горит,а он грядку поливает.
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Какой смысл в этих манипуляциях?Он создаёт вид,что что-то делает?У него дом горит,а он грядку поливает.
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о, напомнила... завтра буду грядку пленкой накрывать, прогрею землю и посажу перцы... и пшли они, Мария, нах все те зеленские, шифирские, баканские и даже мендель... у нас, селян, начинается полнокровная, насыщенная жизнь...
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Ковыряние в земле --это не насыщенная жизнь, а безнадёга! Не лучше ли было попутешествовать? Ан, нет, рабам не положено! Крепостное право никто не отменял!
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Петя, с меня еще февральский загар не сошел... мечтай о путешествиях в своем жоподрыщинске, критик мой румяный... или будку построй...
мы, которые селюки, мы просто наслаждаемся ковырянием в земле...
Да, и FYI: крепостное право было таки отменено еще в феврале 1861 года царским манифестом... хотя... кому это я рассказываю... от тебя, зебелоид, мои слова отлетают, как овечий помет от полкового барабана...
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У кого дом горит?..
Это у украинцев дом горит - а он раздувает...
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У Вовки є Мєндєль,а Єрмак шо,лисий ?Він теж хоче приємну.симпатичну,розумну дамочку.
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Тобто призначили молоду дівчину, яка по суті ще не вміє працювати.
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все она умеет. Просто "профессия" может быть разной.
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Все вона вміє? Так не буває, бо всього ніхто не вміє. Тобто ви брехун.
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все в своей "профессии", а не вообще все.
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Прилаштував на хлібне місце. Напрацьовувати зв'язки з потрібними людьми
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Ну и к чему твой кацапский высер? По Украине указана минимальная зарплата за позапрошлый год, а по россии средняя зп. Кстати, в Варшаве средняя зарплата выше чем в москве, но цены там в два раза ниже на все
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В Литве минимальная зарплата 607€.. Эта картинка с российской помойки
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шо юля хорошо еврейкой родится? а мне вот не повезло......
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Всю зелено-жидовскую погань на гиляки!
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