 Молода жінка померла від пневмонії в Миколаївській області, тест на COVID-19 не проводили

Про це у четвер під час засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту заявила заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Оксана Черненко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Так, у нас нещодавно померла жінка від важкого перебігу пневмонії. Але вона запізно звернулася до медиків за допомогою, їй було діагностовано пневмонію як ускладнення після грипу. Тестування на коронавірус їй не проводили, бо вона не контактувала ні з ким з групи ризику, нікуди не виїздила, за кордоном не була. Отож в цьому не було потреби", - сказала Черненко.

Вона також зазначила, що наразі в області на коронавірус перевірено лише одного хворого з відповідними симптомами, але діагноз не підтвердився.

У свою чергу в.о. директора обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова, зазначила, що відповідно до чинних досі інструкцій МОЗу, у людей, у яких діагностовано грип, перевірку на коронавірус не проводили. Але це не означає, що вони не можуть мати одразу два захворювання. Тому зараз інструкцію змінено і таке тестування буде проводитися. Адже симптоми дуже схожі.

Наразі тест-систем на визначення коронавірусу на Миколаївщині немає. Матеріал відбирають і направляють до Києва.

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