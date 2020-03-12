 Молода жінка померла від пневмонії в Миколаївській області, тест на COVID-19 не проводили

Про це у четвер під час засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту заявила заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Оксана Черненко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Так, у нас нещодавно померла жінка від важкого перебігу пневмонії. Але вона запізно звернулася до медиків за допомогою, їй було діагностовано пневмонію як ускладнення після грипу. Тестування на коронавірус їй не проводили, бо вона не контактувала ні з ким з групи ризику, нікуди не виїздила, за кордоном не була. Отож в цьому не було потреби", - сказала Черненко.
Вона також зазначила, що наразі в області на коронавірус перевірено лише одного хворого з відповідними симптомами, але діагноз не підтвердився.
У свою чергу в.о. директора обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова, зазначила, що відповідно до чинних досі інструкцій МОЗу, у людей, у яких діагностовано грип, перевірку на коронавірус не проводили. Але це не означає, що вони не можуть мати одразу два захворювання. Тому зараз інструкцію змінено і таке тестування буде проводитися. Адже симптоми дуже схожі.
Наразі тест-систем на визначення коронавірусу на Миколаївщині немає. Матеріал відбирають і направляють до Києва.
Олевск, Житомирская область.
Мужик, частный предприниматель, 40 с гаком - пневмония, развивалась стремительно, в острой форме - умер за не то 3, не то 4 дня, как говорят "сгорел".
Такая же хрень у его секретарши, но та, слава Богу, жива.
НИКТО НЕ ПРОВЕРЯЕТ НИ НА КАКОЙ КОРОНОВИРУС - хотя симптомы характернейшие.
1. нет тест-систем - у зележопых более важные дела (бене Приват вернуть, сепарам сраку вылизать и т.п.)
2. врачам тупо похер.
Готовтесь! С этими конченными зебуинами будет весело
Сделали себя разом
Уже есть новость о коронавирусе в Житомирской области, значит и в близлежащих областях он есть. Большая проблема то что люди в Украине обращаются к врачу когда уже поздно. Потому что все равно нету никагкого смысла к ним ходить. Никто особо никого не лечит. И это не заслуга только нынешней власти, это тянется еще с Совка.
При ній появились кардіоцентри та оплачені державою стенти. При ній появились перші безкоштовні ліки по електронному рецепті які ніхто розкрасти не може.
Это вилатеральная вирусная. На твоей - начальная стадия.
А это бактериальная правосторонняя - ясно выраженный очаг (плотный, белый).
https://nv.ua/world/countries/koronavirus-poyavilis-novye-simptomy-50074673.html
https://www.unian.net/health/worldnews/10907774-obnaruzheny-novye-simptomy-koronavirusa.html
Супрун до лабораторій була не дійшла. Вони це 3 рівень якщо не вище.
А тому вони у нас ніхера зробити не можуть. Їх рівень це імітація - совок.
Рейтинг ослика оберегать..
Ослик он такой ранимый...
фантастическая халатность!!! в объявленном карантине в Украине и при мировой пандемии даже не попытаться провериться на коронавирус....пипец! а ленивые медработники той больнички, где ее упокоили, очень спокойны за свое здоровье и жизни своих родителей????
а больные, там же, и их родственники, посещавшие это заведение????
А помрут...так и запишут...но статистику не испортят..
В мене тіко дву можливі відповіді на таке: або хтось десь бре-бре, або чорнобильська аварія зробила нас стійкішими до цього вірусу... В останнє мені шось важко повірити...
Генетически мы на 99% являемся микробами
«Если считать по массе, то в теле взрослого человека [микробов] в среднем около полутора килограммов. Это делает нашу микробиоту одним из самых крупных органов, который по весу соперничает с мозгом и лишь немногим уступает печени. Мы уже знаем, что по абсолютному числу клеток микроорганизмы выигрывают у человека в соотношении десять к одному. А что, если мы сравним наши ДНК? У каждого из нас примерно 20 тысяч человеческих генов. И в то же время мы несем от двух до 20 миллионов микробных генов. Это означает, увы, что с точки зрения генетики мы по крайней мере на 99% являемся микробами».
в чем проблема провести тест у неё на коронавирус даже сейчас??
вот что мешает? они или идиоты или саботажем занимаются.
даже если она не контактировала ни с кем из группы риска, она могла заразиться через тех Кто контактировал.
они боятся правды и паники. так же в китае было. там когда узнали просто расстреляли двоих кто скрывал правду.
https://censor.net.ua/news/3181105/za_nedelyu_ot_oslojneniyi_grippa_v_ukraine_umerli_9_chelovek_s_nachala_epidsezona_63_minzdrav/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73115150
вот статья. прочитай статистику. увеличение на 21% по сравнению с другими периодами.вот этот 21% от числа заболевших и есть этот вирус. если не больше.потом умнож на %/чел.
вот где будет такая правда.
они или саботируют проверки или просто дауны сидящие не на своих местах.
"В московской больнице умер приехавший из коронавирусной Италии анчурийский примат. домой умирать приехал."