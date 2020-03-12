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Все про:грип (213) Миколаївська область (462) смерть (3923) COVID-19 (709)

 Молода жінка померла від пневмонії в Миколаївській області, тест на COVID-19 не проводили

Жінка померла від важкого перебігу пневмонії. Дослідження на коронавірус не проводили, оскільки вона не виїжджала за кордон і не контактувала ні з ким із групи ризику.

Про це у четвер під час засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту заявила заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Оксана Черненко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Так, у нас нещодавно померла жінка від важкого перебігу пневмонії. Але вона запізно звернулася до медиків за допомогою, їй було діагностовано пневмонію як ускладнення після грипу. Тестування на коронавірус їй не проводили, бо вона не контактувала ні з ким з групи ризику, нікуди не виїздила, за кордоном не була. Отож в цьому не було потреби", - сказала Черненко.

Вона також зазначила, що наразі в області на коронавірус перевірено лише одного хворого з відповідними симптомами, але діагноз не підтвердився.

У свою чергу в.о. директора обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова, зазначила, що відповідно до чинних досі інструкцій МОЗу, у людей, у яких діагностовано грип, перевірку на коронавірус не проводили. Але це не означає, що вони не можуть мати одразу два захворювання. Тому зараз інструкцію змінено і таке тестування буде проводитися. Адже симптоми дуже схожі.

Наразі тест-систем на визначення коронавірусу на Миколаївщині немає. Матеріал відбирають і направляють до Києва.

Читайте також: МОЗ підтвердив два нові випадки зараження коронавірусом - у Чернівецькій і Житомирській областях

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181110
 
 
 Топ коментарі
 
Офигенная медицина, они даже тесты не проводят, а сколько еще таких может быть случаев.
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Никуда не ездила, значит и тест проводить не нужно
Готовтесь! С этими конченными зебуинами будет весело
Сделали себя разом
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ну и что что за кордоном не была? она могла быть в компании кого-то кто там был...
фантастическая халатность!!! в объявленном карантине в Украине и при мировой пандемии даже не попытаться провериться на коронавирус....пипец! а ленивые медработники той больнички, где ее упокоили, очень спокойны за свое здоровье и жизни своих родителей????
а больные, там же, и их родственники, посещавшие это заведение????
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Офигенная медицина, они даже тесты не проводят, а сколько еще таких может быть случаев.
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Это так были готовы, вот только Санжировка этому не поверила и правильно сделали , а только уроды при власти назвали свои промахи провокацией...
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Вдруг окажется короновирус тогда надо изолировать всех с кем она контактировала и искать от кого заразилась и тот крут тоже изолировать. Но тест не провели - умерла от обычного, им так много проще.
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не думаю,что намного проще...бумеранг вернется ,если это короновирус.просто еще не поняли,что пандемия
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Все логично в плане время потянуть. А вот что потом посмотрим, может спасать простых людей нет в плане ни сейчас ни потом.
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та вирус не будет разбираться,простой или сложный Молодая женщина умерла от пневмонии в Николаевской области, тест на COVID-19 не проводили - Цензор.НЕТ 2715.и лекарств от него все равно нет.бумеранг вернется.к кому заражением от собственного пациента,кому сроком за неприятие мер.а сроки будут,потому что зелебене надо будет спасать собственную шкуру.
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с нового года,после омана, ваще зелепатрушев.а до ***** не дорос...только в глаза заглядывает Молода жінка померла від пневмонії в Миколаївській області, тест на COVID-19 не проводили - Цензор.НЕТ 3330
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Не, уже с лета разворот пошел, с нового года когда Богдана ушли то связь обрубана конкретно.
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В Китае лечили именно и тяжелые формы заболевания короновирусом, правда писали что очень дорого до пары тысяч долларов в день но государство это оплачивало.
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Кстати китайцы писали один из пунктов что больным вливали кровь выздоровевших пациентов. Вот наверно такой кровью с Украиной никто не поделится, но если контролируемо допустить у себя часть заболевших и сделать выборку то можно создать фонд доноров! Тут я уже не в курсе и эту конспирологию просто придумал.
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буквально полчаса назад слышал от знакомых:
Олевск, Житомирская область.
Мужик, частный предприниматель, 40 с гаком - пневмония, развивалась стремительно, в острой форме - умер за не то 3, не то 4 дня, как говорят "сгорел".
Такая же хрень у его секретарши, но та, слава Богу, жива.
НИКТО НЕ ПРОВЕРЯЕТ НИ НА КАКОЙ КОРОНОВИРУС - хотя симптомы характернейшие.
1. нет тест-систем - у зележопых более важные дела (бене Приват вернуть, сепарам сраку вылизать и т.п.)
2. врачам тупо похер.
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У відповідь на запит переляканої Смаглюк, Держрезерв відповів, що Мінохорони здоров'я отримало з резерву в лютому 2020 року 9 млн. виробів в тому числі масок захисних. Цікаво, куди Скалецька-Радуцький діли ці маски? Свинарчуки Зе?Молодая женщина умерла от пневмонии в Николаевской области, тест на COVID-19 не проводили - Цензор.НЕТ 3876
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Очередь черных лебедей при Зе - президенте.
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Никуда не ездила, значит и тест проводить не нужно
Готовтесь! С этими конченными зебуинами будет весело
Сделали себя разом
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Можно подумать без Зе лучше было. Наша медицина и так держалась на волоске, а Супрун этот волосок оборвала. Теперь нужно начинать строить что-то новое. Но с нашими реалиями это дело даже не годов, а десятилетий.
Уже есть новость о коронавирусе в Житомирской области, значит и в близлежащих областях он есть. Большая проблема то что люди в Украине обращаются к врачу когда уже поздно. Потому что все равно нету никагкого смысла к ним ходить. Никто особо никого не лечит. И это не заслуга только нынешней власти, это тянется еще с Совка.
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Смысл обращаться, если лечить нечем, лечить будут не то, чем болен, и когда ноги протянешь -- диагноз напишут с потолка, чтобы статистику не портить. Хорошо, что органы короновирусных для трансплантации не годятся , а то потрошили бы еще под аппаратом вентиляции легких.
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С тяжелой пневмонией есть смысл обращаться в любой случае, ИВЛ может спасти жизнь.
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не о том речь...а о том,что с зелебеней стало гораздо хуже...по всем направлениям.и это факт.а твое предположительное суждение было бы ли лучше ниачом
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Убоге до Супрун медицини в нас не було. Це була імітація. Бо тільки при ній почало появлятися нове обладнання наприклад томографи, які років десять не могли встановити, ехо та інше. Без томографа лікування інсульту це імітація. Чому почали появлятись?) Бо без них НСЗУ відмовлявся підписувати договори на спеціалізоване лікування, а отже і грошей ніяких за імітацію. Тому місцева влада нарешті почала рухатись.
При ній появились кардіоцентри та оплачені державою стенти. При ній появились перші безкоштовні ліки по електронному рецепті які ніхто розкрасти не може.
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Рентгеновсий снимок при COVID19 ) (интерстициальная пневмония) - представляется как *отшлифованное стекло*. При альвеолярной пневмонии виден очаг. Можно запросто отличить .
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а врачи знают или еще бабки делят после продаж масок..
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Слава Богу ...зараз витягну з під столу свій ренгенаппарат і перевірюся ...
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Молодая женщина умерла от пневмонии в Николаевской области, тест на COVID-19 не проводили - Цензор.НЕТ 1891

Это вилатеральная вирусная. На твоей - начальная стадия.
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Молодая женщина умерла от пневмонии в Николаевской области, тест на COVID-19 не проводили - Цензор.НЕТ 9659

А это бактериальная правосторонняя - ясно выраженный очаг (плотный, белый).
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рентгена ребятенка оф диагноз гласит - острая правосторонняя бронхопневмония... до этого оф диагноз был ГРВИ... тестов никаких не делали... как-то так... пытаюсь для себя ничего не пропустить.... буду благодарна за пояснения Молодая женщина умерла от пневмонии в Николаевской области, тест на COVID-19 не проводили - Цензор.НЕТ 9129
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Если пневмония была в начале ОРВИ, скорей всего - вирусная. Если началась после ОРВИ - бактериальная, как осложнение.
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А им это надо они не чего не вредили...
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а прочитать статью религия не позволяет?
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...Она также отметила, что сейчас в области на коронавирус проверен только один больной с соответствующими симптомами, но диагноз не подтвердился... вже знають про специфічні симптоми "коронавірусу" ?Источник: https://censor.net.ua/n3181110
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Насчет симптомов. Сейчас появились мутации вируса при которых течение заболевения может напоминать не обычную простуду с насморком, кашлем, болями в горле , а схожие с симптомами лихорадки Денге с лихорадкой, кожной сыпью, болями в мышцах, тромбоцитопенией, поносом. Это может изрядно осложнять диагностику. Читал об этом несколько дней назад, кажется на ВВС, а сейчас подобные сообщения стали появляться и у нас
https://nv.ua/world/countries/koronavirus-poyavilis-novye-simptomy-50074673.html
https://www.unian.net/health/worldnews/10907774-obnaruzheny-novye-simptomy-koronavirusa.html
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мертвій вже не допоможе ...як гроші "відбити" ?
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Чим і де?
Супрун до лабораторій була не дійшла. Вони це 3 рівень якщо не вище.
А тому вони у нас ніхера зробити не можуть. Їх рівень це імітація - совок.
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Зеленое стадо до последнего бкдет скрывать...
Рейтинг ослика оберегать..
Ослик он такой ранимый...
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ну и что что за кордоном не была? она могла быть в компании кого-то кто там был...
фантастическая халатность!!! в объявленном карантине в Украине и при мировой пандемии даже не попытаться провериться на коронавирус....пипец! а ленивые медработники той больнички, где ее упокоили, очень спокойны за свое здоровье и жизни своих родителей????
а больные, там же, и их родственники, посещавшие это заведение????
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Волосы встают дыбом от мысли сколько сейчас людей может лежать с вирусом, а им тупо не делают тесты потому что они заразились например в автобусе.
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Их и лечить не будут...потому как это не короноаирус...а обычное орви...
А помрут...так и запишут...но статистику не испортят..
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А лечения нету. Все что делают в больнице ето поддерживают иммунитет и искуственное поддержание жизнеобеспечения уже лежачих. Так что нужно разьяснять людям чтобы сами начали вести ЗОЖ
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Зате від грипу померло вже 63 особи... Тести не проводились стопудово...
В мене тіко дву можливі відповіді на таке: або хтось десь бре-бре, або чорнобильська аварія зробила нас стійкішими до цього вірусу... В останнє мені шось важко повірити... Молодая женщина умерла от пневмонии в Николаевской области, тест на COVID-19 не проводили - Цензор.НЕТ 2399
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на всіх тестів не вистачить ...тольки для "партийных и "советских" "работников а также членов их семей ...
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А що ті тести дадуть? Ну визначать коронавірус, так ліків від нього ще немає, а якщо й будуть, то не в нашому Зімбабве..
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Україна закриває всі автомобільні і пішохідні переходи на кордонах з ЄС А с Рф нет, чтоб Путина не провоцировать?
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По пакту Путина-Зеленского Украина входит в состав России на правах области, население подлежит уничтожению.
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В Украине нет коронавируса но люди мрут и есть карантин. Как так?
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Итальянцы и испанцы первые случаи как раз взяли с проверки умерших.
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Кстати и поэтому в Италии больше якобы умерших от коронавируса - берут анализ у всех умерших. Правда не факт что человек умер именно от коронавируса,
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Коронавирус убивает иммунитет к определенным болезням, что понижает сопротивляемость организма. Без коронавируса ты с этой болячкой мог жить месяцы и годы, а с ним помрешь через неделю с большой вероятностью.
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Половина клеток нашего организма это микробы и вирусы, которые живут везде. От самого известного места - подмышки до рта, носа, глаз, живота - без них мы просто не сможем переваривать пищу. И мы все носители всяких разновидностей микробов и прочего с которыми мы живем в балансе с рождения. А все эти вирусы этот баланс нарушают. Этот вирус любит легкие.
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Даже не так:
Генетически мы на 99% являемся микробами
«Если считать по массе, то в теле взрослого человека [микробов] в среднем около полутора килограммов. Это делает нашу микробиоту одним из самых крупных органов, который по весу соперничает с мозгом и лишь немногим уступает печени. Мы уже знаем, что по абсолютному числу клеток микроорганизмы выигрывают у человека в соотношении десять к одному. А что, если мы сравним наши ДНК? У каждого из нас примерно 20 тысяч человеческих генов. И в то же время мы несем от двух до 20 миллионов микробных генов. Это означает, увы, что с точки зрения генетики мы по крайней мере на 99% являемся микробами».
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Врачи дальтоники они цвета не различают так что пробы не такие, а переворачивать нельзя... только одно положение и не трясти..Молодая женщина умерла от пневмонии в Николаевской области, тест на COVID-19 не проводили - Цензор.НЕТ 3982
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В СССР не було сексу, але народжувались діти. А в Україні не буде короновірусу, тільки цвинатрі від пневомнії та грипу.
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мне кажется в миндздраве собралась кучка ********* или делают это сознательно.
в чем проблема провести тест у неё на коронавирус даже сейчас??
вот что мешает? они или идиоты или саботажем занимаются.
даже если она не контактировала ни с кем из группы риска, она могла заразиться через тех Кто контактировал.
они боятся правды и паники. так же в китае было. там когда узнали просто расстреляли двоих кто скрывал правду.
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Кто-то ещё здесь. А кто-то там. Это как в боулинг - сколько шаров кто кому поболее закатит.
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В Мьянме и Бирме не обнаружены заражения. Медицина тоже не обнаружена.
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навіть в маленькій Молдові більше підтверджених випадків чим в нас...щось тут не те,в усіх країнах,що межують з нами набагато більше випадків...
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хочешь моё мнение?
https://censor.net.ua/news/3181105/za_nedelyu_ot_oslojneniyi_grippa_v_ukraine_umerli_9_chelovek_s_nachala_epidsezona_63_minzdrav/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73115150
вот статья. прочитай статистику. увеличение на 21% по сравнению с другими периодами.вот этот 21% от числа заболевших и есть этот вирус. если не больше.потом умнож на %/чел.
вот где будет такая правда.
они или саботируют проверки или просто дауны сидящие не на своих местах.
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Удивительно! Твои земляки обычно большие паникёры.
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нехилый такой високосный год. В Украине так вообще две пандемии - Зеленский и коронавирус , война и практически дефолт. И масса населения, у которых в голове пир во время чумы....
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В Беларуси 21 заражённый коронавирусом
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В Италии на 15.113 человек, которые дали положительный результат на вирус, 1.016 умерших. Уровень смертности повысился до 6.7%, вчера было 6.6%, позавчера 6.2%, 3 дня назад 5.0%.

"В московской больнице умер приехавший из коронавирусной Италии анчурийский примат. домой умирать приехал."
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Ну не так немного - просто в Италии всех умерших проверяют на коронавирус.
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Невозможно всем, кто чихнул или кашлянул, проводить тесты на коронавирус! А от пневмонии ежегодно во всех странах Мира умирает куча людей разного возраста.
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не неси чушь. в корее всем у кого есть признаки орви провели тесты. поэтому и них более менее точная статисктика и поэтому она выше чем в Италии. вникни в суть а потом пиши свои перлы.
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Ты снова показываешь, что напичканность информацией - не признак ума. По-любому, далеко не все корейцы с признаками простуды побежали проверяться на корону.
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что у нас пишут в свидетельствах о смерти одному Богу известно....
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Откуда вы знаете с кем она контактировала? Может кто-то на машине проезжал и спросил дорогу или ещё что-то в этом роде. Если уже умерда от пневмонии надо в обязательном порядке провести тесты людей, которые были с ней в контакте. Молода жінка померла від пневмонії в Миколаївській області, тест на COVID-19 не проводили - Цензор.НЕТ 2200
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