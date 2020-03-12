 Разумков підписав розпорядження про обмежувальні заходи в Раді у зв'язку з карантином

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВРУ.
"Тимчасово, до 3 квітня 2020 року, обмежити допуск до адміністративних будівель, споруди та службових приміщень Верховної Ради України всіх осіб, крім народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України, які працюють за строковим договором на постійній основі", - сказано в розпорядженні, оприлюдненому пресслужбою парламенту.
При цьому у вигляді часткового винятку з цього пункту Разумков розпорядився дозволити присутність у Раді по окремій акредитації журналістів і технічних працівників ЗМІ виключно в пресцентрі на третьому поверсі будівлі Верховної Ради.
Заплановані на період встановленого в Україні карантину міжнародні контакти посадових осіб Верховної Ради, її Апарату, народних депутатів Разумков розпорядився здійснювати за допомогою електронних засобів комунікації.
Також спікер парламенту скасував до 3 квітня службові відрядження в межах України посадових осіб Верховної Ради, її Апарату, народних депутатів України та їхніх помічників-консультантів.
Водночас, спікер парламенту рекомендував парламентарям обмежити кількість публічних зустрічей із великою кількістю громадян, а в разі необхідності проводити такі зустрічі за умови виконання протиепідемічних заходів, передбачених законодавством України.
"Продовжити опрацювання письмових або електронних звернень громадян, призупинивши на період до 3 квітня 2020 р. особистий прийом громадян народними депутатами України в адміністративних будівлях Верховної Ради України", - вказано в одному з пунктів розпорядження.
І якесь дивне співпадіння з завершенням розгляду поправок до закону про дерибан землі... Вони дійсно думають, що їх тією землею не нагодують? Народу буде до дупи заборона в 200 людей на зібрання... А якщо ще й зачеплять закон про державну мову, то не те, шо до Ростова, до вокзалу добігти не встигнуть. Дуже на це сподіваюсь і з радістю приму участь в таких перегонах
Стосовно аваківців - не знаю, але сивуху не заарештували за організацію масового зібрання під час карантину. Добре, що азовці там були, хоч поштовхали те лайно ватне...
Та й Рада продовжує свій турборежим по дерибану землі... Скоріш за все, це обмеження тіко для "черні", щоб не заважали слугам "дєрібаніть втіхаря"...
K0५EGAR
@Rage4oK
·1 ч
Под шумок коронавируса ублюдки зарегистрировали законопроект 3207 с дебильным названием и пустым телом документа. Инициаторы очередной ганьбы: Порошенки, Вакарчуки и Скоты Норота Пока вы на карантинах его проголосуют в пакете, допишут нужный текст и с апреля в Крым пойдет вода
K0५EGAR
@Rage4oK
·1 ч
Страшно представить, шо эти ****** за месяц карантина там напринимают. Вода в Крым уже понятно руцкий официальный Украина западный федеральный округ РФ Призыв осень 2020 в Сирию Нафтогаз и землю Кремлю в подарок Зрадойобов в ГУЛАГ? Сидимо не провокуємо, бо путін нападьот!