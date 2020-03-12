 Разумков підписав розпорядження про обмежувальні заходи в Раді у зв'язку з карантином

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВРУ.

"Тимчасово, до 3 квітня 2020 року, обмежити допуск до адміністративних будівель, споруди та службових приміщень Верховної Ради України всіх осіб, крім народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України, які працюють за строковим договором на постійній основі", - сказано в розпорядженні, оприлюдненому пресслужбою парламенту.

При цьому у вигляді часткового винятку з цього пункту Разумков розпорядився дозволити присутність у Раді по окремій акредитації журналістів і технічних працівників ЗМІ виключно в пресцентрі на третьому поверсі будівлі Верховної Ради.

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Заплановані на період встановленого в Україні карантину міжнародні контакти посадових осіб Верховної Ради, її Апарату, народних депутатів Разумков розпорядився здійснювати за допомогою електронних засобів комунікації.

Також спікер парламенту скасував до 3 квітня службові відрядження в межах України посадових осіб Верховної Ради, її Апарату, народних депутатів України та їхніх помічників-консультантів.

Водночас, спікер парламенту рекомендував парламентарям обмежити кількість публічних зустрічей із великою кількістю громадян, а в разі необхідності проводити такі зустрічі за умови виконання протиепідемічних заходів, передбачених законодавством України.

"Продовжити опрацювання письмових або електронних звернень громадян, призупинивши на період до 3 квітня 2020 р. особистий прийом громадян народними депутатами України в адміністративних будівлях Верховної Ради України", - вказано в одному з пунктів розпорядження.

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