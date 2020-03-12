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 Політика України
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Все про:ВР (7226) карантин (147) Разумков Дмитро (411)

 Разумков підписав розпорядження про обмежувальні заходи в Раді у зв'язку з карантином

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження, спрямоване на обмеження поширення гострих респіраторних захворювань, викликаних новим коронавірусом Covid-19 "Про додаткові заходи з попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВРУ.

"Тимчасово, до 3 квітня 2020 року, обмежити допуск до адміністративних будівель, споруди та службових приміщень Верховної Ради України всіх осіб, крім народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України, які працюють за строковим договором на постійній основі", - сказано в розпорядженні, оприлюдненому пресслужбою парламенту.

При цьому у вигляді часткового винятку з цього пункту Разумков розпорядився дозволити присутність у Раді по окремій акредитації журналістів і технічних працівників ЗМІ виключно в пресцентрі на третьому поверсі будівлі Верховної Ради.

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Заплановані на період встановленого в Україні карантину міжнародні контакти посадових осіб Верховної Ради, її Апарату, народних депутатів Разумков розпорядився здійснювати за допомогою електронних засобів комунікації.

Також спікер парламенту скасував до 3 квітня службові відрядження в межах України посадових осіб Верховної Ради, її Апарату, народних депутатів України та їхніх помічників-консультантів.

Водночас, спікер парламенту рекомендував парламентарям обмежити кількість публічних зустрічей із великою кількістю громадян, а в разі необхідності проводити такі зустрічі за умови виконання протиепідемічних заходів, передбачених законодавством України.

"Продовжити опрацювання письмових або електронних звернень громадян, призупинивши на період до 3 квітня 2020 р. особистий прийом громадян народними депутатами України в адміністративних будівлях Верховної Ради України", - вказано в одному з пунктів розпорядження.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181109
 
 
 Топ коментарі
 
Оце буде щастя Ківі, Яременку - ніяких журналюг за спиною... Дрочи з ранку до вечора собі на здоровья.
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А краще закрити би усю ВР України на карантин.
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закрити нах...цей гадюшник і не відкривати ...від їх "турбо3,14здеца" шкоди більше ніж від "еболи" ...
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Оце буде щастя Ківі, Яременку - ніяких журналюг за спиною... Дрочи з ранку до вечора собі на здоровья.
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неужели фракцию "слуг урода" продезенфицируют? Не верю!
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А краще закрити би усю ВР України на карантин.
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Все на ГАВАИ тама нет вируса. Шоб вы ЗДОХЛИ ГАНДОНЫ
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Гаваї американський штат ...Трамп "вчора" запровадив карантин на в"їзд папуасів і "гейців" на свою територію
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клоунам коронавирус не страшен, потеша других они повышают свой иммунитет от всякой подозрительной заразы
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Як там у Філатова було: "Дєйствуй строго по закону! То єсть дєйствуй втіхаря!"
І якесь дивне співпадіння з завершенням розгляду поправок до закону про дерибан землі... Вони дійсно думають, що їх тією землею не нагодують? Народу буде до дупи заборона в 200 людей на зібрання... А якщо ще й зачеплять закон про державну мову, то не те, шо до Ростова, до вокзалу добігти не встигнуть. Дуже на це сподіваюсь і з радістю приму участь в таких перегонах Разумков подписал распоряжение об ограничительных мерах в Раде в связи с карантином - Цензор.НЕТ 7057
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люди будуть збиратися по 199 чоловік ...доречі вертухаям аваксова теж заборонили збиратися по 200 "членов" ?
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Наче в Києві обмеження зменшили до 60 осіб, але я не впевнений в цій інформації...
Стосовно аваківців - не знаю, але сивуху не заарештували за організацію масового зібрання під час карантину. Добре, що азовці там були, хоч поштовхали те лайно ватне...
Та й Рада продовжує свій турборежим по дерибану землі... Скоріш за все, це обмеження тіко для "черні", щоб не заважали слугам "дєрібаніть втіхаря"...
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ага ...таки "вирахували" що вірус не зачіпає тих хто меньше 60ти збираються ...ці зебіли явно не в лодах з головою ...а щодо землі то люди й поодному зійдуться ...якщо звісно їм дорога своя ЗЕМЛЯ ...
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закрити нах...цей гадюшник і не відкривати ...від їх "турбо3,14здеца" шкоди більше ніж від "*****" ...
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..ну вот..всех на море Лаптевых на курорт, от плесени избавляться... Разумков підписав розпорядження про обмежувальні заходи в Раді у зв'язку з карантином - Цензор.НЕТ 8675...и за свой счет только..
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Все це робиться, щоб без свідків, з порушенням регламенту проштовхнути антинародні закони. Це грубе порушення Конституції та законів України. Це узурпація влади.
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Заборона демонстрацій як каратинний захід у Києві та у містах, де є метро - ахінея. Пасажирообіг метро у Києві 1,36 мільйонів пасажирів у день (джерело: http://www.metro.kiev.ua/node/90). Здогадайтеся, наскільки вище вірогідність поширення коронавірусу через метро (де люди притиснуті один до одного), ніж через демонстрацію у 1000 чоловік (де відстань поміж лдьми більша та повітря вільно ціркулює)?
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От через що уся ця операція "Карантин" - щоб тишком-нишком без протестів і журналістів землю дозволити продавати і лугандон втюхати як федеративний округ...
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K0५EGAR

@Rage4oK

·1 ч

Под шумок коронавируса ублюдки зарегистрировали законопроект 3207 с дебильным названием и пустым телом документа. Инициаторы очередной ганьбы: Порошенки, Вакарчуки и Скоты Норота Пока вы на карантинах его проголосуют в пакете, допишут нужный текст и с апреля в Крым пойдет вода
Разумков підписав розпорядження про обмежувальні заходи в Раді у зв'язку з карантином - Цензор.НЕТ 8289
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K0५EGAR

@Rage4oK

·1 ч

Страшно представить, шо эти ****** за месяц карантина там напринимают. Вода в Крым уже понятно руцкий официальный Украина западный федеральный округ РФ Призыв осень 2020 в Сирию Нафтогаз и землю Кремлю в подарок Зрадойобов в ГУЛАГ? Сидимо не провокуємо, бо путін нападьот!
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Вот бы это пучеглазое земудило зажмурилось от коронавируса!
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