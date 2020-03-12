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 За тиждень від ускладнень грипу в Україні померло 9 осіб, від початку епідсезону - 63, - МОЗ

За минулий тиждень (02-08.03.2020) від ускладнень грипу в Україні померло 9 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За минулий тиждень на ГРВІ захворіла 213 531 особа, з них 64,4% - діти. За тиждень отримано повідомлення про 9 летальних випадків унаслідок ускладнень грипу (від початку епідемічного сезону - 63), жоден померлий не був щеплений проти грипу.

Інтенсивний показник захворюваності становив 577,8 на 100 тис. населення, що на 21,2% більше за епідемічний поріг по Україні.

У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Закарпатській областях та м. Київ зберігається неепідемічний рівень активності грипу та ГРВІ. У всіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У мешканця Запорізької області діагностували не коронавірус, а грип

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181105
 
 
 Топ коментарі
 
За пару недель нужно проголосовать за рынок земли, и подписать с кацапами документ о совместном гос органе с ОРДЛО по присоединению Украины к луганде, оформить новые зоны разведения. И что бы нарид под ногами не крутился. Что тут не понятно?
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походу цей грипп сильно руйнує мозок...

За неделю от осложнений гриппа в Украине умерли 9 человек, с начала эпидсезона - 63, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2542
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А с гриппом наша медицина когда начнет непримеримую борьбу?
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"смерті" від грипу - це ціна за Житття Людства - така "природа" цього питання, наш організм - імунна, теж завжди "мутуе" , та бореться із новими штаммами За тиждень від ускладнень грипу в Україні померло 9 осіб, від початку епідсезону - 63, - МОЗ - Цензор.НЕТ 30
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Вирус он такой, причем удобно в нужный момент создать грандиозный шухер, хотя средств диагностики и лечения нет, а все маски успели продать в Казахстан. Остается только громко вопить, и ждать иммунитета...
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Человечество миллионы лет платит смертями за Жизнь ...- этот Аксиома...
А вопят параноики, слабые духом, и всякие разные онные - как будто их Жизнь есть что нечто для Человечества и его Развития.... За тиждень від ускладнень грипу в Україні померло 9 осіб, від початку епідсезону - 63, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6917
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Параноиков используют там где можно заработать. Это как многолетние давние, при Кучме, визги про холеру в Николаеве, которой никто не видел, но "борьба" с которой обильно финансировалась...
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Не стареет только черный юмор и дети антипрививочников (с)
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походу цей грипп сильно руйнує мозок...

За неделю от осложнений гриппа в Украине умерли 9 человек, с начала эпидсезона - 63, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2542
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Им нужно много успеть, первым делом продать Украину врагу.
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можеш точніше виражатись? Хто продає Україну? Софія Федина чи добровольці?
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За пару недель нужно проголосовать за рынок земли, и подписать с кацапами документ о совместном гос органе с ОРДЛО по присоединению Украины к луганде, оформить новые зоны разведения. И что бы нарид под ногами не крутился. Что тут не понятно?
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ну, рінок земли єт требование МФВ, есси кто из неграмотніх не в курсе
надо послать нах МВФ?
а идею совместного патрулирование с лухандонцами активно толкал еще Петр Пятій будучи на троне, забьіл?
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Не не забыл, но "внутренний конфликт" оформят при віслюке оманськом, всем понравится...
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Я это от Скабеевой каждый день могу слушать, и от ЗЕленых братьев, а тут еще ты. Расскажи еще про копанные из шахт танки и летчика Волошина с диспетчером Маркусом.
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Вот только тут на три Гааги, но это же нужно желание, а откуда оно у капитулянтов и предателей?
https://censor.net.ua/photo_news/331280/5aya_tankovaya_brigada_vs_rf_v_boyah_za_debaltsevo_fotoreportaj
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Zmiya Fregydna
Так розумію з її шизофренією взагалі ніхто не бореться
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CORON)-19...- обломайся За неделю от осложнений гриппа в Украине умерли 9 человек, с начала эпидсезона - 63, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3489, и как говорят поляки - спадай ...
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А все ли они умерли от гриппа и к ним еще нужно прибавить умерших от пневмонии, симптомы схожие а тесты только появились.
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Может из за этой эпидемии что то дойдёт руковАдителям в реформе медицины! Не в каждой районной больнице есть аппарат ИВЛ и если будет как в Италии , смертность превысит итальянский показатель в разы!
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прививки не помогают, вирус каждый год мутирует)) что-то подозрительно много просто от гриппа мрут
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Интересно , сколько людей за неделю в Украине умерло от рака , - об этом есть статистика ? За тиждень від ускладнень грипу в Україні померло 9 осіб, від початку епідсезону - 63, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4257
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вот этот излишек в 21% и есть коронавирус. поцы. они до сих пор не поняли этого.
я могу поспорить что никому из них ни делали тестов.
посчитайте сколько это человек 21%
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Щось велика смертність від грипу, вірніше від ускладнень, бо такі захворювання самі по собі не смертельні. Помирають швидше за все з вадами в різних органах і слабким імунітетом.
Отже, спідоноси перші клієнти у "косатої" на той світ!
якщо людина із сильним імунітетом і здоровими іншими органами то вірогідність смерті низька, або й зовсім відсутня. Можна вважати такі захворювання як вовків у лісі - санітарними.
Коронавірус Covid-19 і вірус грипу мають подібні риси, як-от клінічна картина захворювання та спосіб передачі, проте між ними є і важливі відмінності, зокрема швидкість передачі.

За тиждень від ускладнень грипу в Україні померло 9 осіб, від початку епідсезону - 63, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4426
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