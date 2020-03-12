 За тиждень від ускладнень грипу в Україні померло 9 осіб, від початку епідсезону - 63, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За минулий тиждень на ГРВІ захворіла 213 531 особа, з них 64,4% - діти. За тиждень отримано повідомлення про 9 летальних випадків унаслідок ускладнень грипу (від початку епідемічного сезону - 63), жоден померлий не був щеплений проти грипу.
Інтенсивний показник захворюваності становив 577,8 на 100 тис. населення, що на 21,2% більше за епідемічний поріг по Україні.
У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Закарпатській областях та м. Київ зберігається неепідемічний рівень активності грипу та ГРВІ. У всіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.
А вопят параноики, слабые духом, и всякие разные онные - как будто их Жизнь есть что нечто для Человечества и его Развития....
надо послать нах МВФ?
а идею совместного патрулирование с лухандонцами активно толкал еще Петр Пятій будучи на троне, забьіл?
https://censor.net.ua/photo_news/331280/5aya_tankovaya_brigada_vs_rf_v_boyah_za_debaltsevo_fotoreportaj
Так розумію з її шизофренією взагалі ніхто не бореться
я могу поспорить что никому из них ни делали тестов.
посчитайте сколько это человек 21%
Отже, спідоноси перші клієнти у "косатої" на той світ!
якщо людина із сильним імунітетом і здоровими іншими органами то вірогідність смерті низька, або й зовсім відсутня. Можна вважати такі захворювання як вовків у лісі - санітарними.
Коронавірус Covid-19 і вірус грипу мають подібні риси, як-от клінічна картина захворювання та спосіб передачі, проте між ними є і важливі відмінності, зокрема швидкість передачі.