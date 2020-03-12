EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  5267  35
Матеріали за темою:
Все про:вірус (388) COVID-19 (709)

 МОЗ підтвердив два нові випадки зараження коронавірусом - у Чернівецькій і Житомирській областях

В Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції - у жінки з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України в телеграм-каналі "Коронавірус_інфо".

"В Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції у жінки пенсійного віку з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії впродовж останніх 14 днів", - сказано в повідомленні.

Читайте також: При МОЗ працюватиме цілодобовий оперативний штаб з протидії коронавірусу, - Ляшко

У тексті зазначається: "Дослідження проводила вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я. Пацієнтів ізольовано, їм надається симптоматичне лікування, здійснюється робота з контактними особами".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181104
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вах, вах, вах!!! А сколько за шесть лет погибло на донбассе защитников Родины, никто не напомнит?
 показати весь коментар
 
зачем за 6 лет. достаточно вспомнить вчера-позавчера.
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь к раненным бойцам, которыми забиты госпиталя, минздрав проявит внимание?
 показати весь коментар
 
 
Ты правда такой дурак?.. Действительно?
 показати весь коментар
 
 
Там твой брат по разуму Сивоха сегодня упал, сходи поцелуй его в зад...
 показати весь коментар
 
 
_Ясно: ты и верно дурак. Теперь к войне имеем ещё и смертельную пандемию, а чутка позже и рухнувшую сырьевую экономику. Способен ты это осознать, тупорез?! Вижу сам что не способен.
 показати весь коментар
 
 
Дятел, погугли основные причины смертности Украинцев, и динамику численности населения страны за последние 30 лет, а потом одень марлевую маску и думай о Зеленском и его хозяевах...
 показати весь коментар
 
А пока они ехали из Италии и жили дома нискем не общались?
 показати весь коментар
 
 
Є ще випадок захворювання на коронавірус--коронавірус у Зеленського на голові
 показати весь коментар
 
 
Начинается жара и в Украине. Берегите себя... Будьте здоровы, черт бы вас побрал!
 показати весь коментар
 
 
Почалось, а скільки справді є інфікованих(
 показати весь коментар
 
 
С нашей медициной заболевшим этим коронавирусом людям преклонного возраста не позавидуешь - будет хуже, чем в Италии, намного хуже. Готовность к результативной реанимации и интенсивной терапии - нулевая.
 показати весь коментар
 
 
В Италии блокпосты, закрыты все учреждения, кроме отдельных маркетов. Полный карантин как в Ухани.
 показати весь коментар
 
 
Они молодцы, пытаются локализовать вирус. Но они просто опоздали. Надеюсь, мы не опоздали. Карантин в школах ввели правильно по крайней мере
 показати весь коментар
 
У нас фальстарт. Все страны ошиблись. Начиная от Китая и Италии.
 показати весь коментар
 
_Это дерьмо и для молодых совсем не подарочек. Враки что опасно только для пожилых - просто враки. Для успокоения стада. Ровно так же в своё время в газетах про испанку писали.
Но дело просто в том, что, естесственным образом, при пандемии первыми умирают более слабые. Но затем приходит черёд и остальных.
 показати весь коментар
 
Для молодых опасность в 25 раз выше чем от гриппа, но это меньше одной сотой процента и по сравнению с другими категориями не выглядит так страшно.
 показати весь коментар
 
Это возможно. Например , ветрянка легко переносится детьми и тяжело взрослыми. Этот вирус с короной мало изучен, возможно и такое. А может и врут
 показати весь коментар
 
В Беларуси уже 21 случай. Опережают нас на четыре-пять дней.
 показати весь коментар
 
Что то на ********* тихо. Походу втихаря вывозят в тайгу и закапывают
 показати весь коментар
 
БЕГУТ ЗАРОБИТЧАНИ !? А ЛУЧШЕ Б ОТСИДЕЛИСЬ НЕДЕЛЬКИ ТРИ ВСЕГО !!! А ТЕ ДЕБИЛЫ СГОВОРИЛИСЬ И ГРАНИЦЫ НЕ ЗАКРЫВАЮТ !!!
 показати весь коментар
 
Наступает медленно пипец и у нас, короче берегите своих родителей, они первые кто может подцепить заразу
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору