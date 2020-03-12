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 Політика України
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Все про:Венеціанська комісія (93) Верховний Суд (499) КС (433) Букіккіо (5)

 Президент Венеціанської комісії Букіккіо вітає рішення КС про неконституційність скорочення суддів Верховного суду

Президент Венеціанської комісії Ради Європи Джанні Букіккіо вітає рішення Конституційного суду України (КС), згідно з яким визнано неконституційною поправку, що пропонувала скоротити максимальну кількість суддів у Верховному Суді.

Відповідну заяву президента Венеціанської комісії поширила в четвер прес-служба Ради Європи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вітаю той факт, що рішення Конституційного суду України від 11 березня оголошує неконституційною поправку до закону про судову владу і статус суддів, якою скорочувалася максимальна кількість суддів у Верховному Суді з 200 до 100", - заявив Букіккіо.

Він нагадав, що у своїй думці, викладеній у грудні минулого року, комісія просила прибрати це положення.

"Комісія була глибоко занепокоєна тим, що ця поправка призвела б до серйозних змін у складі Верховного Суду, який уже був повністю реформований на основі законодавства, ухваленого попередньою Верховною Радою. Якщо зробити це ще раз (реформувати) після виборів, то і суддям, і широкому загалу було б направлено повідомлення про те, що від волі відповідної більшості в парламенті залежить, можуть судді найвищого суду залишатися на своїх посадах чи ні. Тому я вітаю Конституційний суд із його рішенням, яке зміцнює незалежність не лише Верховного Суду, а й української судової системи загалом", - додав президент комісії.

Як повідомлялося раніше, Конституційний суд України на засіданні 11 березня розглянув на відповідність Конституції України низку положень законів "Про судоустрій і статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя" і визнав їх неконституційними.

Йдеться про положення, які регулюють чисельність Верховного Суду та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зарплату суддів Верховного Суду, порядок відбору суддів до касаційних судів у складі Верховного Суду. Також було визнано неконституційними положення про причини звільнення з посади членів Вищої ради правосуддя, про принципи функціонування комісії з питань доброчесності та етики і про механізм дисциплінарних проваджень стосовно суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181101
 
   
 Топ коментарі
 
И тут недонаполеону совкового разлива указали на его место.
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Що тут доброго? Судді саботують будь-які антикорупційні процеси - жодної реальної реформи неможливо провести доки не віженемо хочаб 90% з цих суддівськіх покидькив.
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Нашому "піноккіо" Букіккіо зробив буккакіо, ліл Президент Венецианской комиссии Букиккио приветствует решение КС о неконституционности сокращения судей Верховного суда - Цензор.НЕТ 8280
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Добре,що зелений тут не продавив суддів,але він не відступиться
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Що тут доброго? Судді саботують будь-які антикорупційні процеси - жодної реальної реформи неможливо провести доки не віженемо хочаб 90% з цих суддівськіх покидькив.
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А той Капучіно - бУРАТІНО БОДАЙ ОДНЕ ЄВРО ДАСТЬ НА МІЛЬЯРД ЗАРПЛАТИ суддям ВС та їх помічникам , секретарям і т. д.
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а зарплата Юзика тебя не тревожит ?
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То, шо хотел Пиноккио - это не антикоррупционные процессы, а подчинение себе судебной системы
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В венецианской комиссии заправляют кацапы - это друзья соевого барыги-мародера, они всегда с ними вместе ....
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да-да - до двух - Бужанского с Кивой хватит. И ЗЕлупа будет всеми править.

А нафига зебильным малоросам демократия и широкое представительство?
Оно же не хлеб не мажется
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И тут недонаполеону совкового разлива указали на его место.
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виявляється мати два вищі судові інстанції - Верховний суд України та просто Верховний суд - це конституційно! а скоротити кількість Верховного суду - неконституційно.

Я живу в країні, де на 29 році незалежності остаточно переміг маразм.
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гораздо хуже, все идет к тому что власть с её опричниками в недалеком будущем останется без подданных на чьи налоги она жирует , с кучей пенсионеров , потому что у кого хоть маленько мозгов осталось в скором времени любить Украину будут из за бугра
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Україна має такий потенціал, що мало країн мають у світі, тут тобі і земля досить непогана і водних ресурсів, в принципі, достатньо і руди всякі і копалини, навіть, трохи нафти і газу.
З цієї країни можна було зробити конфєтку, а сволоти її перетерли на непотріб. Тут би народу жить та бути щасливим.
То ж ці території не будуть пустувати.
Якщо алігархія думає, що, якщо цеї держави не буде, то вона зі своїми капіталами сховається в Лондонах, то, як каже наш Президент - вони фатально помиляються. А владі, яка до такого доведе, я дуже не заздрю, що центральній, що і особливо - місцевій.
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вы говорите правильно ,но беда в том что многие закрывают тут бизнес и уходят в польшу ,словакию .....( многих знаю ) кто хостелы в Варшаве открыл ,кто магазинчики в Люблине,кто шиномантаж ,врачи ,медсестры,инженеры,.....им надоело ждать тут светлое будущее ,хотят жить нормально
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все вірно - нас, наших батьків та дідів обманювали большивіки, потім комуністи, що ось народ скоро заживе.
З 1991 року наші влади (та журналісти підспівують) обманюють народ - брешуть про реформи, що ось вони реформують суди, прокуратури, податкові. А маразми на маразм наїзджають - ось припиняв діяльність, простої заяви в поадткову не підходить дайте таку форму - 7ЄСВ, так я вже, кажу вам давав! - ні! дайте ще раз, бо з тої минуло 3 дні, а у нас 3 дні на опрацювання.
Я трачу свій час , бензин, бо податкова за 5 км від мене, щоби їм привезти ту форму.- це вже 3 раз.
Да ну його нафіг, щоби тут щось робити.
А в судах, що робиться - де вони цих клуш набирають? дивиться на тебе, як баран на нові ворота. А підеш на конкурс - з тебе журнашлюхи - біхуси дурня зроблять і регочуть.
Ця країна в системній кризі, немає жодної галузі життя , де би не було маразму з дебілізмом.
А ввімкни телевізор - у нас 29 років криза і реформи. То й народ тікає від цього божевілля.
Треба негайні заходи по зміні становища, але всім байдуже.
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97 или 98 год не помню ,ехал в маршрутке кондуктор прицепилась к мужику ,бедно ,старо и но чисто одетому за билет ,он заплакал говорил нет денег ,что он фронтовик ........ знаете что он сказал когда выходил ? Лучше бы я немцам в плен сдался и жил бы сейчас как человек...........прошло 20 лет ,что изменилось к лучшему для него если он еще жив ?.. в ряд ли
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ви ж бачите?
нова тенденція - міністри та інші керівники приїжджають на посади в Україну вже з-за кордону - тобто, на заробітки, і на наступний день після звільнення вже в літаку - і на постійне місце проживання - знову за кордон. То чи буде такий міністр чи чиновник високого рангу робити для цеї держави та її народу? Ні - звичайно! Завданні одне - додати капіталу - для кращого життя там.
Я не чекав від Зеленського формування команди на таких підходах, Порошенко - перший таке започаткував, цей - підсилив.
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Как бы я к зеле не относился по поводу его сраного умиротворения агрессора Но тут он прав НАХРЕНА УКРАИНЕ ДВЕСТИ ГУБОШЛЁПОВ Что сто правоведов не смогут дать анализ принимаемым законам У них за год зарплаты и премии миллионные набегают А плюс дбр сбу генпрокуратура набу депутаты Много они сволоты посадили Одна болтовня на пресс-конференциях Простые Украинцы не вытянут кормить эту свору
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"НАХРЕНА УКРАИНЕ ДВЕСТИ ГУБОШЛЁПОВ"

дурнику - та хоча б для того ЩОБ НЕ МОЖНА БУЛИ ВСІХ СКУПИТИ. Чи хоча б ускладнити цей процес.
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не смішіть і не дуріть - рішення в касації приймає колегія із 3-х суддів Верховного суду.
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Дурнык у меня в штанах А для тугодумов вроде тебя объясняю что хоть сто хоть триста будет судей проголосуют как власть скажет если они от неё будут зависимы Как вертели конституцию на куе при янеке так и будут вертеть при очередном узурпаторе Так же как конституционный суд срашки подтвердит законность поправок делающих пукина вечным презиком так и наши жрецы сделают как захотят в администрации президента Понял довбэнь ты недоученный
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простые украинцы выбирают Юзика писать законы, а четырежды откосившего клоуна главнокомандующим

и кто после этого доктор этим простым украинцам ?

простота хуже воровства
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Кацапы против - венецианская комиссия это путинская подстилка ....
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Звідки взагалі взялась ця «Венеціанська комісія»!? Еа неї хтось взагалі звертає увагу в Європі, щоб орієнтувати свої закони!? Якийсь сраний гіні чомусь там радий! Вупіді-ду!!!!
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Эту комиссию ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ как пропутинскую посылают НАХРЕН ))))
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Ворон ворону очі не виклює. В Украіні немає судів а одні корупціонери і
хабарники. Іх знешкодити треба .
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