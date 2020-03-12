 Президент Венеціанської комісії Букіккіо вітає рішення КС про неконституційність скорочення суддів Верховного суду

Відповідну заяву президента Венеціанської комісії поширила в четвер прес-служба Ради Європи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я вітаю той факт, що рішення Конституційного суду України від 11 березня оголошує неконституційною поправку до закону про судову владу і статус суддів, якою скорочувалася максимальна кількість суддів у Верховному Суді з 200 до 100", - заявив Букіккіо.
Він нагадав, що у своїй думці, викладеній у грудні минулого року, комісія просила прибрати це положення.
"Комісія була глибоко занепокоєна тим, що ця поправка призвела б до серйозних змін у складі Верховного Суду, який уже був повністю реформований на основі законодавства, ухваленого попередньою Верховною Радою. Якщо зробити це ще раз (реформувати) після виборів, то і суддям, і широкому загалу було б направлено повідомлення про те, що від волі відповідної більшості в парламенті залежить, можуть судді найвищого суду залишатися на своїх посадах чи ні. Тому я вітаю Конституційний суд із його рішенням, яке зміцнює незалежність не лише Верховного Суду, а й української судової системи загалом", - додав президент комісії.
Як повідомлялося раніше, Конституційний суд України на засіданні 11 березня розглянув на відповідність Конституції України низку положень законів "Про судоустрій і статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя" і визнав їх неконституційними.
Йдеться про положення, які регулюють чисельність Верховного Суду та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зарплату суддів Верховного Суду, порядок відбору суддів до касаційних судів у складі Верховного Суду. Також було визнано неконституційними положення про причини звільнення з посади членів Вищої ради правосуддя, про принципи функціонування комісії з питань доброчесності та етики і про механізм дисциплінарних проваджень стосовно суддів.
А нафига зебильным малоросам демократия и широкое представительство?
Оно же не хлеб не мажется
Я живу в країні, де на 29 році незалежності остаточно переміг маразм.
З цієї країни можна було зробити конфєтку, а сволоти її перетерли на непотріб. Тут би народу жить та бути щасливим.
То ж ці території не будуть пустувати.
Якщо алігархія думає, що, якщо цеї держави не буде, то вона зі своїми капіталами сховається в Лондонах, то, як каже наш Президент - вони фатально помиляються. А владі, яка до такого доведе, я дуже не заздрю, що центральній, що і особливо - місцевій.
З 1991 року наші влади (та журналісти підспівують) обманюють народ - брешуть про реформи, що ось вони реформують суди, прокуратури, податкові. А маразми на маразм наїзджають - ось припиняв діяльність, простої заяви в поадткову не підходить дайте таку форму - 7ЄСВ, так я вже, кажу вам давав! - ні! дайте ще раз, бо з тої минуло 3 дні, а у нас 3 дні на опрацювання.
Я трачу свій час , бензин, бо податкова за 5 км від мене, щоби їм привезти ту форму.- це вже 3 раз.
Да ну його нафіг, щоби тут щось робити.
А в судах, що робиться - де вони цих клуш набирають? дивиться на тебе, як баран на нові ворота. А підеш на конкурс - з тебе журнашлюхи - біхуси дурня зроблять і регочуть.
Ця країна в системній кризі, немає жодної галузі життя , де би не було маразму з дебілізмом.
А ввімкни телевізор - у нас 29 років криза і реформи. То й народ тікає від цього божевілля.
Треба негайні заходи по зміні становища, але всім байдуже.
нова тенденція - міністри та інші керівники приїжджають на посади в Україну вже з-за кордону - тобто, на заробітки, і на наступний день після звільнення вже в літаку - і на постійне місце проживання - знову за кордон. То чи буде такий міністр чи чиновник високого рангу робити для цеї держави та її народу? Ні - звичайно! Завданні одне - додати капіталу - для кращого життя там.
Я не чекав від Зеленського формування команди на таких підходах, Порошенко - перший таке започаткував, цей - підсилив.
дурнику - та хоча б для того ЩОБ НЕ МОЖНА БУЛИ ВСІХ СКУПИТИ. Чи хоча б ускладнити цей процес.
и кто после этого доктор этим простым украинцам ?
простота хуже воровства
хабарники. Іх знешкодити треба .