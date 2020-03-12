 Президент Венеціанської комісії Букіккіо вітає рішення КС про неконституційність скорочення суддів Верховного суду

Відповідну заяву президента Венеціанської комісії поширила в четвер прес-служба Ради Європи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вітаю той факт, що рішення Конституційного суду України від 11 березня оголошує неконституційною поправку до закону про судову владу і статус суддів, якою скорочувалася максимальна кількість суддів у Верховному Суді з 200 до 100", - заявив Букіккіо.

Він нагадав, що у своїй думці, викладеній у грудні минулого року, комісія просила прибрати це положення.

"Комісія була глибоко занепокоєна тим, що ця поправка призвела б до серйозних змін у складі Верховного Суду, який уже був повністю реформований на основі законодавства, ухваленого попередньою Верховною Радою. Якщо зробити це ще раз (реформувати) після виборів, то і суддям, і широкому загалу було б направлено повідомлення про те, що від волі відповідної більшості в парламенті залежить, можуть судді найвищого суду залишатися на своїх посадах чи ні. Тому я вітаю Конституційний суд із його рішенням, яке зміцнює незалежність не лише Верховного Суду, а й української судової системи загалом", - додав президент комісії.

Як повідомлялося раніше, Конституційний суд України на засіданні 11 березня розглянув на відповідність Конституції України низку положень законів "Про судоустрій і статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя" і визнав їх неконституційними.

Йдеться про положення, які регулюють чисельність Верховного Суду та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зарплату суддів Верховного Суду, порядок відбору суддів до касаційних судів у складі Верховного Суду. Також було визнано неконституційними положення про причини звільнення з посади членів Вищої ради правосуддя, про принципи функціонування комісії з питань доброчесності та етики і про механізм дисциплінарних проваджень стосовно суддів.