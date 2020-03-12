 Зеленський підписав закон про розділення посад головнокомандувача і начальника Генштабу

Про це свідчать дані в картці закону на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Так, повідомляється, що закон повернуто з підписом від президента 12 березня.
Згідно з законом, з 27 березня 2020 наберуть сили положення про головнокомандувача ЗСУ, Генеральний штаб ЗСУ, види і окремі роди військ (сил).
Закон передбачає поділ посад начальника Генерального штабу і головнокомандувача ЗСУ, визначає порядок призначення їх на посади, поділ повноважень між ними та порядок організації керівництва Збройними силами України.
Рішення про поділ посад головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу з 27 березня Верховна Рада прийняла 4 березня. "За" проголосували 292 народні депутати.
Як раніше повідомлялося, законопроєкт було прийнято в першому читанні 21 червня 2018 року, а положення про розділення посад мали набрати сили з першого січня 2021 року.
Отже, причина інша - трохи сконцентрували податки та ресурси - завантажили оборонну промисловість - то й був ефект підйому. Але оборонна промисловість дає короткотерміновий ефект підйому - не можна клепати без кінця озброєння, - так СССР вилетів у трубу історії.
Внутрішнього ринку не створено - він був знищений , коли знищили тисячі підприємств 20-25 років назад, мільйони молоді, яка би щось купляла - виїхали та піднімають інші економіки. А зовнішні зараз всі схлопнуться, то ж ситуація складна.
А немає ринків= підприємства спиняться.
Уряди, що був Гончарука, що цього Шмигаля - не видко, що вони здатні на оригінальні ідеї. То ж маємо очікувати ще більший спад.
Дайте статистику в розрізі промислової продукції за рахунок яких груп товарів стався ріст?
И никто ничего тебе не должен. Нужно -- берешь гугл в зубы и занимаешься поиском нужной инфы.
16 hrs ·
Запаса прочности от Порошенко и его "правительства барыг" нам хватило на год. И вот даже в кризис мы входим ещё на минималках.
Стартовые условия, которые оставили Зеленскому, были великолепны. Это Армия с большой буквы, воссозданная заново. Это растущая экономика - 4.6% роста ВВП во 2-м квартале 2019 року. Это перевыполнение бюджета - в мае 2019 года общий фонд бюджета был перевыполнен на 10,2 миллиардов гривен. (+12% к плановым показателям); за январь-май 2019 года доходы были на 12% выше, чем показатели за аналогичный период 2018 года.
Это наполненный Единый казначейский счёт. Там остались 29,5 миллиардов гривен, что на 17 миллиардов больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. И совсем уж не сравнимо с известными 108 тысячами, которые остались Порошенко от Януковича в 2014 году.
А ещё Зеленскому оставили:
Эквивалент 49,4 миллиардов гривен на валютных счетах. А это на 22 миллиарда больше, чем в аналогичном периоде того же 2018 года.
Профицитный бюджет в сумме больше 20 миллиардов гривен на 1 июня 2019 года. Это от правительства Гройсмана был подарок.
Повышение, выплаты зарплат и пенсий с ежегодным их ростом. С 1 марта 2019 года был проведён автоматический перерасчёт пенсий более чем 9-ти миллионам пенсионерам, а самым бедным выплачены дополнительные компенсации.
Своевременное и в полном объёме погашение и обслуживание государственных долгов. 1 июня, например, было проведено погашение внешнего и внутреннего долгов на сумму 176,1 миллиардов гривен.
Своевременное финансирование капитальных расходов. На 1 июня было профинансировано 40,5 миллиардов гривен - дороги, учереждения сельской медицины, школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры.
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Прошёл год.
Выбрали не барыг. Вроде бы новых и честных. Так пищало большинство избирателей. Ни магазинов у этих новых нет, красивых и вкусно пахнущих. Ни фабрик. Ни свинарчуков.
Прям нью-коммунизм.
Где это всё?
Как можно было это всё потерять меньше, чем за год и без всяких внешне-внутренних потрясений? Что вы такое?
Саранча? И та бы столько не сожрала. Лопнула бы.
И ведь не украли. Многое просто тупо ********.
Янукович хоть 100 тысяч на счету оставил. Межигорье и страусов.
А после Зеленского - как после атомной войны. Пустыня и дыра на всю страну.
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Минимальная зарплата середины 2013 - 1147 грн -- 1147 / 8 = 143,38 USD
Минимальная зарплата середины 2019 - 4137 грн. -- 4137 / 25 = 165.48 USD
поки добровольці не рушать до ОП, я на такі заходи не ходок !
Серый Кардинал
@slevo4kin
·5 ч
Президент
@ZelenskyyUa
прокомментировал ситуацию с Сивохо: Какая разница? Надо просто перестать падать и держать равновесие.