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Все про:Генштаб ЗС (454) закон (868) Зеленський (4767) ЗСУ (465)

 Зеленський підписав закон про розділення посад головнокомандувача і начальника Генштабу

Президент Володимир Зеленський підписав внесення змін до закону "Про національну безпеку України", які передбачають поділ посад головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу ЗСУ.

Про це свідчать дані в картці закону на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Так, повідомляється, що закон повернуто з підписом від президента 12 березня.

Згідно з законом, з 27 березня 2020 наберуть сили положення про головнокомандувача ЗСУ, Генеральний штаб ЗСУ, види і окремі роди військ (сил).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повноваження начальника Генштабу і головнокомандувача ЗСУ після розділення посад оприлюднять, коли їх затвердить Зеленський, - Хомчак

Закон передбачає поділ посад начальника Генерального штабу і головнокомандувача ЗСУ, визначає порядок призначення їх на посади, поділ повноважень між ними та порядок організації керівництва Збройними силами України.

Рішення про поділ посад головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу з 27 березня Верховна Рада прийняла 4 березня. "За" проголосували 292 народні депутати.

Як раніше повідомлялося, законопроєкт було прийнято в першому читанні 21 червня 2018 року, а положення про розділення посад мали набрати сили з першого січня 2021 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181100
 
   
 Топ коментарі
 
Так этот говнокомандующий был еще и начальником Генштаба Зеленский подписал закон о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба - Цензор.НЕТ 9748. Это мрак Зеленский подписал закон о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба - Цензор.НЕТ 5270
Зеленский подписал закон о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба - Цензор.НЕТ 7071
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Так Порошенко сейчас не грабит! Где деньги Зин???
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так шо, головнокомандувачем може бути, навіть, таке сцикло, як зюзя?
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А надо было потроху дать второй шанс в разграблении Украины?
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В казне. Кстати и газ никто с хранилищ не разворовал.
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А шо вони там роблять, в казні? Чому економіка падає півроку поспіль? Чому туди ті гроші не йдуть? Чи може їх квасять? О! Дайте вгадаю: Бєні готуються віддати, нє?
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економіка падає тому, що 20-25 років назад знищили тисячі підприємств. Економіка - система інерційна, врешті докотилося ехо.
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Да неужели? А статистика говорит о обратном

Зеленський підписав закон про розділення посад головнокомандувача і начальника Генштабу - Цензор.НЕТ 5826
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А чому вона росла попередні роки, навіть під час війни? Я не великий спец в цьому, але бачу якусь нестиковку...
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ЯТД - Що в 2010, наприклад, що в 2018 в магазинах не додалося продукції вітчизняної промисловості - все був той же польський та китайський продукт тих економік. а не нашої.

Отже, причина інша - трохи сконцентрували податки та ресурси - завантажили оборонну промисловість - то й був ефект підйому. Але оборонна промисловість дає короткотерміновий ефект підйому - не можна клепати без кінця озброєння, - так СССР вилетів у трубу історії.
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Снова врешь. С 2015 года было построено и запущено больше 200 новых предприятий. Росло производство


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я дуже радий, що наша держава піднімалася. Побудувати підприємство це пів- справи - де ринки збуту продукції?
Внутрішнього ринку не створено - він був знищений , коли знищили тисячі підприємств 20-25 років назад, мільйони молоді, яка би щось купляла - виїхали та піднімають інші економіки. А зовнішні зараз всі схлопнуться, то ж ситуація складна.
А немає ринків= підприємства спиняться.
Уряди, що був Гончарука, що цього Шмигаля - не видко, що вони здатні на оригінальні ідеї. То ж маємо очікувати ще більший спад.
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причина проста - трохи сконцентрували податки та ресурси - завантажили оборонну промисловість - то й був ефект підйому. Але оборонна промисловість дає короткотерміновий ефект підйому - не можна клепати без кінця озброєння, - так СССР вилетів у трубу історії.

Дайте статистику в розрізі промислової продукції за рахунок яких груп товарів стався ріст?
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Врешь. Причем тупо. Подъем показывали практически все отрасли, кроме угледобычи. Рос экспорт и положительное сальдо внешней торговли.

И никто ничего тебе не должен. Нужно -- берешь гугл в зубы и занимаешься поиском нужной инфы.
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Так казна пустая ! Порошенко оставил 130 миллиардов а там сейчас нету и 10! Где деньги Зин???
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Не просто"Где деньги?! А почему такая жопа в экономике и кризис в финансах и промпроизводстве, которого не было с 2015 года?
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Просити вас підтвердити фактами вашу брехню про Порошенка, мабуть, немає сенсу, як і у вашого портнова
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Олежка, у тебя лопата из задницы торчит.
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Елена Подгорная
16 hrs ·

Запаса прочности от Порошенко и его "правительства барыг" нам хватило на год. И вот даже в кризис мы входим ещё на минималках.
Стартовые условия, которые оставили Зеленскому, были великолепны. Это Армия с большой буквы, воссозданная заново. Это растущая экономика - 4.6% роста ВВП во 2-м квартале 2019 року. Это перевыполнение бюджета - в мае 2019 года общий фонд бюджета был перевыполнен на 10,2 миллиардов гривен. (+12% к плановым показателям); за январь-май 2019 года доходы были на 12% выше, чем показатели за аналогичный период 2018 года.
Это наполненный Единый казначейский счёт. Там остались 29,5 миллиардов гривен, что на 17 миллиардов больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. И совсем уж не сравнимо с известными 108 тысячами, которые остались Порошенко от Януковича в 2014 году.
А ещё Зеленскому оставили:
Эквивалент 49,4 миллиардов гривен на валютных счетах. А это на 22 миллиарда больше, чем в аналогичном периоде того же 2018 года.
Профицитный бюджет в сумме больше 20 миллиардов гривен на 1 июня 2019 года. Это от правительства Гройсмана был подарок.
Повышение, выплаты зарплат и пенсий с ежегодным их ростом. С 1 марта 2019 года был проведён автоматический перерасчёт пенсий более чем 9-ти миллионам пенсионерам, а самым бедным выплачены дополнительные компенсации.
Своевременное и в полном объёме погашение и обслуживание государственных долгов. 1 июня, например, было проведено погашение внешнего и внутреннего долгов на сумму 176,1 миллиардов гривен.
Своевременное финансирование капитальных расходов. На 1 июня было профинансировано 40,5 миллиардов гривен - дороги, учереждения сельской медицины, школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры.
....................................................................................................
Прошёл год.
Выбрали не барыг. Вроде бы новых и честных. Так пищало большинство избирателей. Ни магазинов у этих новых нет, красивых и вкусно пахнущих. Ни фабрик. Ни свинарчуков.
Прям нью-коммунизм.
Где это всё?
Как можно было это всё потерять меньше, чем за год и без всяких внешне-внутренних потрясений? Что вы такое?
Саранча? И та бы столько не сожрала. Лопнула бы.
И ведь не украли. Многое просто тупо ********.
Янукович хоть 100 тысяч на счету оставил. Межигорье и страусов.
А после Зеленского - как после атомной войны. Пустыня и дыра на всю страну.
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Это всё красивые цифры, но уровень жизни в Украине остался самый низким в Европе, при потрохе нас даже молдоване обошли. И такого обнищания народа Украины как при барыге не было наверное даже при бандитских девяностых. Поэтому народ и дал ему оценку - 8% (июль 2019), это и есть настоящие цыфры его правления. Народ не обманешь.
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Врешь. Вот что говорят цифры.

Минимальная зарплата середины 2013 - 1147 грн -- 1147 / 8 = 143,38 USD

Минимальная зарплата середины 2019 - 4137 грн. -- 4137 / 25 = 165.48 USD
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Кондитерскую фабрику "Карла Маркса", судостроительный завод "Ленинская Кузница"... достаточно?
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Ясно, вкрав у тебе фабрику, завод і в тебе поїхав дах і тому ти втік із дурки.
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Зюзя в нас Верховний Гавноком, а буде ще інший зєльоний Гавноком. Ну і звісно Хомчак нач Генштабу.
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День добровольця: у Києві 14 березня плануються акція, молебень та хода до посольства РФякщо до посольства, то хай сами ходят!

поки добровольці не рушать до ОП, я на такі заходи не ходок ! Зеленский подписал закон о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба - Цензор.НЕТ 8184
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Вот зачем он ерундой занимается? Лучше бы хе*ом на рояле играл. Такой талант пропадает.
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Так у нас Зеленский теперь как обезьяна и умный и красивый?
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а раніше зелений був Верховним,а Хомчак,який підставив наших в Іловайську--Говнокомандувачем
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Ху.. знает . Раньше было ( вроде ) напрямую , а сейчас типо прокладка ( может быть ) - ?
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Я тоже в шоке от такой формулировки в этой новости. Из новости следует полная чушь о том, что раньше эти должности не были разделены.
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Нихрена не понял,кому какие полномочия?
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а можна закон о разделении должности - комика и президента.....
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зеля уже понимает что влип туда куда ни стоит
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У него такой переломный период, когда понимаешь, что душа не лежит, а хрен не стоит
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И шо? Это чмо под дудку ***** плясать перестанет?
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Зебил подписал шото ему непонятное. Слюни хоть не роняло при подписании это недолугое чмо крыворожское?!
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Так этот говнокомандующий был еще и начальником Генштаба . Это мрак Зеленский подписал закон о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба - Цензор.НЕТ 5270
Зеленский подписал закон о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба - Цензор.НЕТ 7071
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У Міноборони стверджують, що делегація НАТО найближчим часом не приїде у Київ через коронавірус,...а наши прихвостни мотаются на Минск 2 не взирая не на что ,чтобы встретиться с боевиками ЛДНР и договориться о новой встрече на 9 мая
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оно сдает Украину врагу и НЕ хочет нести за это ответственность? Все свалит на Хомчака?
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Серый Кардинал

@slevo4kin

·5 ч

Президент
@ZelenskyyUa
прокомментировал ситуацию с Сивохо: Какая разница? Надо просто перестать падать и держать равновесие.


Зеленський підписав закон про розділення посад головнокомандувача і начальника Генштабу - Цензор.НЕТ 3436

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А він в цьому розберається?лейтенанта від підполковника не розрізнить і воно ще щось там розділяє.жах...
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