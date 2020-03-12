 Українського воїна Віктора Солтиса, який загинув на Донбасі, поховають 13 березня на Кіровоградщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Віктор Солтис, 1986 року народження, молодший сержант, командир бойової машини-командир відділення 131-го окремого розвідувального батальйону, який загинув 10 березня вранці в районі населеного пункту Піски Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час влучання протитанкової керованої ракети у вантажну машину ГАЗ-66.

Віктор Солтис народився 02.10.1986 року. Закінчив Жовтоводське профтехучилище за спеціальністю маляра-штукатура. У 2017 вступив на військову службу за контрактом, черговий контракт підписав 01.07.2018 р.

У нього залишилися мати, сестра, дружина і дві дочки (8 і 1 рік).

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