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 Від початку доби 1 українського воїна поранено, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного і Зайцевого, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також зафіксовано роботу снайперської пари.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Один обстріл був зафіксований в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де ворог з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв захисників Водяного. Поблизу населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" відмічена робота снайперської пари.

Сьогодні, 12 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим ТИША дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено понад 4100 пасажирів. На ділянці розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму ТИША.

11 березня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Гнутове та Піски.

Вчора представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил, серед цивільного населення розкрито 3 крадіжки, а також 4 факти зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 69 адміністративних правопорушень.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 21920 осіб та 2492 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 21681 особа та 2502 транспортних засобів. У пропуску через лінію розмежування, з різних причин, було відмовлено 72 особам.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181093
 
 
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лучше сто раз увидеть чем сто раз услышать - для этого и нужны журналисты там а не сводки официальные
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В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий.
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.
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про террористов опять забыли, а российско-аккупационные войска по ходу все згинули
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Все телеканалы гудят как Сцивоха упал. И все стеснительно молчат что никакого мира о котором говорит Зелупа на дамбасе нет и нормандские договоры нарушены кремлем с самого первго дня. Сколько мы будем платить жизнями наших людей за все ети глупые переговоры с врагом
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А шо там товарищ сивуха думает по этому вопросу?
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Прошу правильно называть эту мразь - Джедай Суржик.
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Зекапітулянтів рилом в асфальт, сивуха був першим.
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