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 Авіасполучення між Чернівцями і Києвом з 16 березня призупиняється, - міськрада

Авіасполучення між Чернівцями і Києвом з 16 березня по 9 квітня буде призупинено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Чернівецької міської ради.

Як повідомив директор комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Чернівці" імені Леоніда Каденюка" Борис Морський, керівництво авіакомпанії МАУ ухвалило рішення щодо тимчасового призупинення виконання регулярних рейсів PS41/42 "Чернівці-Київ", "Київ-Чернівці".

"16 березня відбудеться рейс "Чернівці-Київ", наступний рейс із Києва заплановано на 9 квітня", - сказано в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181092
 
 
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зато давно пора возрождать гужевые перевозеи, на волах коронавирус будет распространяться не так быстро
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ИМХО это уже из серии "заставь зебила Богу молиться, он и..."
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во власти основательные идиоты!! Тут даже нет сомнения! Зачем закрывать внутренние рейсы? Поезда, личный транспорт, автобусы....- зебилы они врождённые идиоты!
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Не підказуйте, вони завтра мости через Дністер перекриють.
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... та там підказувати марно! Якщо воно дурнувате , то й підказки не допоможуть! Вони не знають, що в Києві є метро, а там зараза розповсюджується реактивними темпами. От якби метро закрили, то в Києві було б дуже весело! Але що взяти з влади та держави , де керує реальне шимпанЗе!
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Все должны тереться в автобусах!
А то вдруг за полчаса не перезаражаются.

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А где сказано что из-за карантинных мер? МАУ порожняком летать не хочет, я так думаю! Предвидя, что не много желающих сейчас будет слетать видвидати Чернивци.
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