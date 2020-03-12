 Авіасполучення між Чернівцями і Києвом з 16 березня призупиняється, - міськрада

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Чернівецької міської ради.

Як повідомив директор комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Чернівці" імені Леоніда Каденюка" Борис Морський, керівництво авіакомпанії МАУ ухвалило рішення щодо тимчасового призупинення виконання регулярних рейсів PS41/42 "Чернівці-Київ", "Київ-Чернівці".

"16 березня відбудеться рейс "Чернівці-Київ", наступний рейс із Києва заплановано на 9 квітня", - сказано в повідомленні.

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