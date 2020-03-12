 Журналісти загальнонаціональних телеканалів вимагають зустрічі із Зеленським та пояснень заборони роботи на передовій. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою вимогу журналісти озвучили у своєму відеозверненні, яке опублікували в соцмережах.
"Ми журналісти, які щодня працюють на передовій, просимо вас, пане президенте, у будь-якій зручній для вас формі пояснити, чому нам систематично забороняють працювати на передовій без вагомих на те причин підстав. Нам кажуть, що кореспондентів не допускають на місця трагедій із міркувань безпеки, але кожен журналіст, який працює на війні пройшов спеціальну підготовку, отримав акредитацію і розуміє ризики. Ми можемо самі вирішувати що буде для нас небезпечно, а що - ні? ... Чи вважаєте ви, що російсько-українська війна має бути присутньою у всіх випусках новин? Чому з'являються факти приховування обстрілів бойовиками позицій ЗСУ?" - сказано у зверненні.
Как вы посмели???
Сейчас обо засядет строчить заявы в ГБР, это гребанное ничтожество.
Если бы в 14-15 гг журналисты и просто балаболы меньше трепались в Интернете - сколько жизней это бы сохранило!
Подавайте в суд и требуйте привлечения к уголовной ответственности за препятствование работы журналистам в государственном масштабе...
всё разговаривают пока Портнов действует...
"Глаза", не спрашивайте - что, как и почему у "ж.пы".
Ж.пе страшно, трусно и она хочет "мира" любой ценой.
И вообще, где вы видели ж.пу с глазами ?..
А наши журнашлюхи говорят то что видят и украина сосет.
Завжди (за =попередників=) були репортажі з фронту, а тепер, при =нових мордах= - душать будь-яке висловлення і приховують інформацію, забороняють висловлюватися військовим і карають їх.
А як же демократія і свобода слова, якою так вихвалялося зе-бидло ?
Бо неповноцінна тля - перестрашена і психічно хвора, істота визнає лише оплески і захоплення, тому неадекватно реагує на все, що її не обожествляє.
Скотина мерзенна.
Миротворець поширює Допис
користувача Женя Исаев Женя Исаев з Zheka Kolovrat та Мастером Эльфом.7 годЦе мої близькі друзі. Жека та Василь...
10 березня російські окупаційні війська поціліли з ПТКР по їхньому
автомобілю...
Зараз вони знаходяться в лікарні Мечнікова в край важкому стані...
Важкі осколкові поранення рук ніг лиця та очей. В одного ампутація.
На данний час лікарі борються за їх життя.
Цих двох хлопців я знаю вже не перший рік. І знаю що таке для них Україна та
свій обовьязок.
Вони ціною власних життів тримають над нами мирне небо..
Тому я прошу репосту та допомоги для них.
Потрібна буде реалбілітація яка забираю багато зусиль часу та ще більше грошей.
( памьятаю по собі)
4731 2191 0925 8958 карта батька одногo з поранених. Який до речі також воює з
кацапами...
Хлопцям трохи більше 20 років...
**** війна...
Прошу вашої підтримки...
( памьятаю по собі)
4731 2191 0925 8958 карта батька одногo з поранених. Який до речі також воює з
кацапами...
Хлопцям трохи більше 20 років...
Журналисты рассказывают народу, что происходит с обстрелами, какая трусливая власть, они же власть трезвонят, что всё почти тихо, бывают провокации на фронте, шесть лет одни провокации!!!
Они эти слуги олигархов, и демократов США попросили сделать заявление по Азову.
Мол мешают слиться нам с россией, помогите, назовите их радикальными террористами.
Бояться эти слуги олигархов, патриотического народа.