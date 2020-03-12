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Все про:війна (2088) журналістика (986) Зеленський (4767) Донбас (15525)

 Журналісти загальнонаціональних телеканалів вимагають зустрічі із Зеленським та пояснень заборони роботи на передовій. ВIДЕО

Журналісти загальнонаціональних телеканалів вимагають зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, щоб отримати пояснення з приводу заборони роботи на передовій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою вимогу журналісти озвучили у своєму відеозверненні, яке опублікували в соцмережах.

"Ми журналісти, які щодня працюють на передовій, просимо вас, пане президенте, у будь-якій зручній для вас формі пояснити, чому нам систематично забороняють працювати на передовій без вагомих на те причин підстав. Нам кажуть, що кореспондентів не допускають на місця трагедій із міркувань безпеки, але кожен журналіст, який працює на війні пройшов спеціальну підготовку, отримав акредитацію і розуміє ризики. Ми можемо самі вирішувати що буде для нас небезпечно, а що - ні? ... Чи вважаєте ви, що російсько-українська війна має бути присутньою у всіх випусках новин? Чому з'являються факти приховування обстрілів бойовиками позицій ЗСУ?" - сказано у зверненні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181087
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля, що правди боїшся від журнілістів??? ))
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Як діти малі. Ви не розумієте чому вам це заборонили?
Бо та реальність, що ви показуєте, руйнує вигадане Зеленським "перемир'я". Ви заважаєте здавати Україну ворогу!
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ну что ж вы его так запугали то? ))))) прямо загнобили бубочку ))))
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Зеклован страх загубив іде на пролом, значить знюхався з фуйлом.
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"сваты" , "рассмеши гомика" , "95 квартал" , "женский квартал" , "рассмеши смешного" , "лига смеха" , "вечерний квартал" , "слуга народа" , ... Всё хорошо , а тут какая-то война . Слабоумные в восторге .
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Интересно, кто из них журналист, а кто курва от какого-нибудь Гужвы?
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Ну так а вдруг какой-то не хотящий мира журналист расскажет, что во время внутреннего конфликта кацапы стреляют по украинской земле. Невдобно как-то будет.
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A це спроба ввести цензуру в Україні та приховати реальний стан справ щодо війни та втрат.
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Запрещают потому чтобы вы не снимали каждый день как оккупанты "просто перестали стрелять".
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Запрещают потому что выплывают потери наших воинов реальные а Вовочка хочет этого чтоб не знали и считали его стратегом от бога а так он пораженец
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У барыги потери ВСУ считались, а потери добробатов не считались. А у шмаркли иногда делится на два, а иногда на другие дни переносится. Особенно после отвода войск ВСУ, когда потери Украины возросли.
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Яка ще війна? ЗЕсерло її вже закінчило.
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Вірно, раз "нема війни" чого ж тоді журналістів не допускати, яка може бути небезпека. Хоча яка є логіка взагалі в діях влади, одні експромти.
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сциклі вже пора свій велосипедний кортеж збільшити десь до 40 машин, бажано броньованих
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Да это прямая угроза спокойствию и безмятежности "зеленой кучки"!!!
Как вы посмели???
Сейчас обо засядет строчить заявы в ГБР, это гребанное ничтожество.
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Если вы будете на передовой то расскажите как опущенцы и федерасты обстреливают и убивают Украинских бойцов И бла-бла -бла про перэмыръя от зеперезе не прокатит А он дяде вове пукину пообещал
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шоб нарід случайно не узнал, шо в глазах войны мира ну никак не увидишь.
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согласен. В зоне ООС должны быть цензура. Таковы реалии войны.
Если бы в 14-15 гг журналисты и просто балаболы меньше трепались в Интернете - сколько жизней это бы сохранило!
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Яка війна? То "внутрішній конфлікт" і там тільки "пострілюють".
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Трепались фейсбучные воины типа Семенченко...
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Наверное, у него сейчас всё ок. Как у найема и лещенко
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А Андрієві Цаплієнку з г+г ще можна раша-українську війну висвітлювати? Чи також зась?!
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Цаплиенко не так просто запретить. Он тёртый калач.
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позорные укрыватели, шестёрки кремля.
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Нужно вообще собирать прессконференцию и не просить, а требовать присутствия на ней зе для отчёта перед украинцами. Зе прячется от народа и это видно - поэтому пора вызывать его на откровенный разговор с украинскими журналистами.
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Пля - и эти всё "пояснень"...


Подавайте в суд и требуйте привлечения к уголовной ответственности за препятствование работы журналистам в государственном масштабе...


всё разговаривают пока Портнов действует...
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в зоне ООС законодательство ограничивает многие гражданские права. Это война.
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Журналіст Портнов ще не сказав свого слова, але туди він не поїде.
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"Мы глаза этой войны"..
"Глаза", не спрашивайте - что, как и почему у "ж.пы".
Ж.пе страшно, трусно и она хочет "мира" любой ценой.
И вообще, где вы видели ж.пу с глазами ?..
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ботве зарплату дали, правильно, пусть журналисты снимают репортажи про наших хлопцев, сепарам потом легше их искать, да и при журналисте даже допрос по "человечески" не проведёшь - низя, нарушение прав человеков
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Можно конечно гнать на Янелоха, но нашим продажным журналюгам из которых половина готовы сливать имфу русне - на передовой нечего делать...
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Що тут не зрозуміло? Шмаркля хоче приховувати вбивства наших содат. Рейтенг то падає.
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***** побеждает бо его журнашлюхи говорят народу то что нужно кремлю.
А наши журнашлюхи говорят то что видят и украина сосет.
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зейло, кто запретил журналистам работать на передовой, кто ответит за предательский отвод войск?
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Не дай бог журналист с передовой принесет правду и об этом узнают люди.... Запретить!!
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Дякую, що не мовчите.
Завжди (за =попередників=) були репортажі з фронту, а тепер, при =нових мордах= - душать будь-яке висловлення і приховують інформацію, забороняють висловлюватися військовим і карають їх.

А як же демократія і свобода слова, якою так вихвалялося зе-бидло ?
Бо неповноцінна тля - перестрашена і психічно хвора, істота визнає лише оплески і захоплення, тому неадекватно реагує на все, що її не обожествляє.
Скотина мерзенна.
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Потому что Зеленский - это сраный ватник, путлеродрочер и просто гнилая субстанция. Его место - в тюрьме. Как минимум.
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Помнится, одна типа журнализдка так нафотографировалась на передовой, что раскрыла все наши позиции
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Сколько Путин заплатил зеле за сдачу Украины? Другим обьяснить невозможно, почему президент страны ведёт себя как враг по отношению к своей стране
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Видать гораздо больше чем он заработал в квартале. По-любому был проработан психологический портрет зели, там жажда наживы в купе с комплексом наполеона гораздо больше чем у пороха...
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Недорогеньки крисы, ваше время истекло, пжалте на выход!
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Зєбіли зробили своїх захисників разом.
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для зебилов, захисныки, это нашимальчики-полицаи...
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наш гетьман ПОРОХ! а это какая-то кучка зеленого клоунского брехливого лайна!
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Якщо про війну не говорити і не показувати, війни ніби і немає - Зе-логіка!!!
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Зебілам головне щоб Свати і Ліга Сміху по телевізору йшли. Їм про війну не цікаво. Як і Віслюку.
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Гарант Зеленский, который присматривается к путину, не мог не заметить, что важнейшее значение для путинской пропаганды имеют темы т.н. ВОВ, иначе, Второй МИРОВОЙ. Не хочу сказать, что и мы должны поступать аналогично (множество определений разной степени ругательства, недоумения, непонимания..., в точнее, сочувственное понимание индивидуума), но Зеленскому нужно осознать, что сейчас на востоке творится ВАЖНЕЙШАЯ и ЯРЧАЙШАЯ глава истории Украны, которую должны обеспечить фАКТАЖЕМ (а не аналогом путинских домысмлови) не кто иной, как военные корреспонденты (и талантливые воины) от мирных будней до жесточайших картин понiвечiних бездиханих тiл захисникiв i зруйнованих помешкань мирних громадян. Если Зеленский этого недопонимает, значит он не заботится о будущем, которое должно формировать подростающее ПАТРИОТИЧЕСКОЕ поколение. Часто пугает (и настораживает!!!) подобная политическая близорукость, имевшая место уже неоднократно!
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Центр
Миротворець поширює Допис
користувача Женя Исаев Женя Исаев з Zheka Kolovrat та Мастером Эльфом.7 годЦе мої близькі друзі. Жека та Василь...

10 березня російські окупаційні війська поціліли з ПТКР по їхньому
автомобілю...

Зараз вони знаходяться в лікарні Мечнікова в край важкому стані...

Важкі осколкові поранення рук ніг лиця та очей. В одного ампутація.

На данний час лікарі борються за їх життя.

Цих двох хлопців я знаю вже не перший рік. І знаю що таке для них Україна та
свій обовьязок.

Вони ціною власних життів тримають над нами мирне небо..

Тому я прошу репосту та допомоги для них.

Потрібна буде реалбілітація яка забираю багато зусиль часу та ще більше грошей.
( памьятаю по собі)

4731 2191 0925 8958 карта батька одногo з поранених. Який до речі також воює з
кацапами...

Хлопцям трохи більше 20 років...

**** війна...

Прошу вашої підтримки...
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Потрібна буде реалбілітація яка забираю багато зусиль часу та ще більше грошей.
( памьятаю по собі)

4731 2191 0925 8958 карта батька одногo з поранених. Який до речі також воює з
кацапами...

Хлопцям трохи більше 20 років...
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чего от клоуна, коломойской марионетки, требовать???
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Зебільна малороська тварюка, це початок твого безславного кінця. Дуже багато рубіконів перейшов ти та твої подільники по здачі України.
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Они кремлёвцам при встрече говорят, мы бы уже давно порешали с вами, прогнулись, но нам мешают украинские патриоты.
Журналисты рассказывают народу, что происходит с обстрелами, какая трусливая власть, они же власть трезвонят, что всё почти тихо, бывают провокации на фронте, шесть лет одни провокации!!!
Они эти слуги олигархов, и демократов США попросили сделать заявление по Азову.

Мол мешают слиться нам с россией, помогите, назовите их радикальными террористами.

Бояться эти слуги олигархов, патриотического народа.
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