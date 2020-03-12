 Заборона експорту медичних масок, халатів і рукавичок викликана дефіцитом на внутрішньому ринку, - Шмигаль

Про це глава уряду написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль нагадав, що уряд 11 березня погодив запровадження обмежувальних заходів, щоб убезпечити українців від поширення коронавірусної інфекції.

"Серед ухвалених рішень була і заборона до 1 червня на експорт товарів протиепідемічного призначення. Це був необхідний крок з огляду на відчутний дефіцит на внутрішньому ринку", - повідомив Шмигаль.

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За його словами, в уряд надходить багато запитань від громадян, які саме товари підлягають забороні. Зі списком і кодами товарів можна ознайомитися за посиланням.

Він також підкреслив, що обмеження введено, щоб забезпечити потреби українців. Щоб уникнути спекуляцій і завищення цін, уряд також дав розпорядження відповідним організаціям, установам і контролюючим органам.