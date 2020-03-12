 Заборона експорту медичних масок, халатів і рукавичок викликана дефіцитом на внутрішньому ринку, - Шмигаль

Про це глава уряду написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Шмигаль нагадав, що уряд 11 березня погодив запровадження обмежувальних заходів, щоб убезпечити українців від поширення коронавірусної інфекції.
"Серед ухвалених рішень була і заборона до 1 червня на експорт товарів протиепідемічного призначення. Це був необхідний крок з огляду на відчутний дефіцит на внутрішньому ринку", - повідомив Шмигаль.
За його словами, в уряд надходить багато запитань від громадян, які саме товари підлягають забороні. Зі списком і кодами товарів можна ознайомитися за посиланням.
Він також підкреслив, що обмеження введено, щоб забезпечити потреби українців. Щоб уникнути спекуляцій і завищення цін, уряд також дав розпорядження відповідним організаціям, установам і контролюючим органам.
Щодо заборон. Що обмежувати, якщо запаси вивезли?
Ми маємо моральну проблему. Коли людина, що прийшла до влади разом із Президентом, під його авторитетом та відповідальністю надала перевагу заробітку над інтересами громадян, яким він прийшов служити. Це не виправити жодними правовими нормами, це моральні виродки.
Это ж надо так умудрится, за одну неделю его "работы" опустить гривну на 10%... Дальше будет ещё интересней.
В Зеленском уже нет никакого смысла. Он сделал только хуже людям, заменив правительство.
Від слова зовсім.
Так и эта дурилка с масками...
Порох разворовал все маски !
Он же лунатик ! Спит и во сне ворует маски
Интересно, а почему не занимаются этим журналисты?
А где нацики? Будут закидцвать игрушками зеленского?
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