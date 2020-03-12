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Все про:Кабмін (3912) маска (7) експорт (178) Денис Шмигаль (87)

 Заборона експорту медичних масок, халатів і рукавичок викликана дефіцитом на внутрішньому ринку, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що заборона експорту медичних масок, халатів і рукавичок викликана дефіцитом на внутрішньому ринку.

Про це глава уряду написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль нагадав, що уряд 11 березня погодив запровадження обмежувальних заходів, щоб убезпечити українців від поширення коронавірусної інфекції.

"Серед ухвалених рішень була і заборона до 1 червня на експорт товарів протиепідемічного призначення. Це був необхідний крок з огляду на відчутний дефіцит на внутрішньому ринку", - повідомив Шмигаль.

Читайте також: Кабмін опублікував список заборонених для експорту товарів протиепідемічного призначення на час карантину

За його словами, в уряд надходить багато запитань від громадян, які саме товари підлягають забороні. Зі списком і кодами товарів можна ознайомитися за посиланням.

Він також підкреслив, що обмеження введено, щоб забезпечити потреби українців. Щоб уникнути спекуляцій і завищення цін, уряд також дав розпорядження відповідним організаціям, установам і контролюючим органам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181081
 
 
 Топ коментарі
 
Маємо те що маємо. Слуги народу, знову обікрали народ...
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А ніяких питань до тих, хто продав з України в Китай всі запаси масок ?
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Маємо те що маємо. Слуги народу, знову обікрали народ...
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Заборона експорту незаконна, бо немає Воєнного або Надзвичайного стану! Уряд незаконно і немотивовано обмежує права виробників і унеможливлює зовнішньоекономічну діяльність експортерів! Хочете щось обмежувати - вводіть Воєнний стан! А якщо немає Воєнного стану, тоді йдіть нах!
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Карантин має теж свій особливий статус. Не усе на світі вирішується військовим станом.
Щодо заборон. Що обмежувати, якщо запаси вивезли?
Ми маємо моральну проблему. Коли людина, що прийшла до влади разом із Президентом, під його авторитетом та відповідальністю надала перевагу заробітку над інтересами громадян, яким він прийшов служити. Це не виправити жодними правовими нормами, це моральні виродки.
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В Конституції України є тільки два особливих правових режими які можуть щось обмежувати для громадян України та інших осіб які в законний спосіб перебувають на території України або володіють в Україні підприємствами - це Воєнний стан і Надзвичайний стан! Тому карантин може існувати тільки в дурній голові Шмигаля та Ляшка! А для правової держави такі обмеження неможливі без Воєнного стану!
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ви праві! якщо в Україні не буде, наприклад, вистачати хліба - вони і хліб вивезуть і не скривляться. Це ще та публіка. Ні уряду, ні правоохоронних органів у таких випадках - немає.
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Так уже все распродали, шмыгаль поздно всрался, ребята уже распродались и у них все хорошо.
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Как только этот ахметовский п..дарок Шмыгаль уселся в кресле премьера, так сразу началось опускание гривны.
Это ж надо так умудрится, за одну неделю его "работы" опустить гривну на 10%... Дальше будет ещё интересней.
В Зеленском уже нет никакого смысла. Он сделал только хуже людям, заменив правительство.
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Да?) Пофиг! Пусть все 73% кто голосовал за янелоха оманского, ощутят всю красу, его президентства! Уже, не по приколу!
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Дело не масках , зараза передаётся через руки и другие части тела .
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Та да... Якби зараза вражала мізки, то більшості України, нічого би не загрожувало...а руки є у багатьох...
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Про миття рук казав Комаровський, а він ватник, тому мити не потрібно.
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Руки мити потрібно, Аби руки можна було б продати у Китай, та отримати прибуток - відрубали б і вивезли не задумуючись. Оскільки на цьому заробити ніяк - тому нам дозволено їх мити.
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А ніяких питань до тих, хто продав з України в Китай всі запаси масок ?
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Арахамло все это дело проконтролировал. Отсюда логичный вывод - выгододержатели барыга Зе!сцыка, Радуцкий и Арахамло. Кто-то из низ сел?
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Ми терміново маємо відновити постачання води до Криму. Будемо її міняти на маски!
Запрет экспорта медицинских масок, халатов и перчаток вызван дефицитом на внутреннем рынке, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3090
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да что ты??? Вот это новость! Ай-яй-яй! И куда же они подевались сможешь правдоподобно народу объяснить???
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ДБР порушило справу через скасування формули Роттердам+, збиток 4,4 млрд. А Ви помітили, що з інформаційного простору зник Герус?
Від слова зовсім.

Так и эта дурилка с масками...
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А КТО РАЗВОРОВАЛ ВСЕ МАСКИ В УКРАИНЕ? КАКАЯ СВОЛОЧЬ ПРОДАЛА ВСЕ МАСКИ ЗА ГРАНИЦУ И ПО ЧЬЕЙ КОМАНДЕ? КТО ИХ ЗЕБИЛЯТ НАВАРИЛСЯ НА ЭТОМ?
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Порох !!!!!!!!!
Порох разворовал все маски !
Он же лунатик ! Спит и во сне ворует маски
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Спроси у Арахамло, он хвастался у Шустера на эфире, что продажу масок в Китай лично курировал.
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Кто продал медицинские маски в Китай? Кто будет за это отвечать? Кто наживается? Это уже СВИНАРЧУК зеленского?
Интересно, а почему не занимаются этим журналисты?
А где нацики? Будут закидцвать игрушками зеленского?
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Над Сіднеєм недалеко від затоки Порт-Джексон з'явився напис, який закликає людей мити руки... І це не Боженька))) і не омана зору))) Дуже шкода - що ім'я пілота, що зробив такий оригінальний заклик, невідомо.

Запрет экспорта медицинских масок, халатов и перчаток вызван дефицитом на внутреннем рынке, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 172

...
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А хто створив цей дефіцит? Конкретні призвища ? Покарання? Напевно знову атовці та волонтери більше немає кому
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однако это не помешало их толкануть , ....... при Йоси у них давно было бы на одну дырку в башке больше , не взирая на то чьи вы хлопцы будите
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Многоходовочка: сначала все распродали за границу, а потом, в связи с дефицитом, ввели запрет на экспорт.
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Где расследование.. по поводу вывоза масок с Украины?
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Список по ссылке содержит всего 9 позиций. А для лечения от вируса применяются сотни наименований самых разных изделий. Получается, что так необходимые при лечении, например, системы вентиляции лёгких будут проданы (или перепроданы) все до единой за границу. Причём, по спекулятивным ценам. Этот смертоносный бизнес пора пресечь в полном объёме, а не только 9 мелких позиций (перчатки, маски и т. п.)!
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Помоему 900 тонн масок было продано в Китай в феврале, склады пустые, ребята с баблом сидят на чюмоданах и ждут команды от зелоха, с таким баблом можно помучиться и под пальмой.
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В Україні немає швацьких підприємств, чи я щось не розумію?
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