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Все про:Київрада (277) ОУН-УПА (19) Портнов (192) ювілей (35) Окружний адмінсуд Києва (48)

 Окружний адмінсуд за позовом Портнова заборонив владі Києва святкувати ювілеї діячів ОУН-УПА

Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію рішення Київської міської ради про відзначення ювілеїв Василя Галаси, Василя Сидора, Уласа Самчука та інших. Позов із вимогою заборони подав одіозний ексзаступник глави АП часів Януковича Андрій Портнов.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті суду, інформує Цензор.НЕТ.

"ОАСК вважає обґрунтованою вимогу Андрія Портнова про зупинення дії даного Рішення КМР (Київської міської ради. - Ред.) (в частині), зважаючи на наявні ознаки очевидної його протиправності, у зв’язку з порушенням Київською міською радою процедури розробки та прийняття оскаржуваного Рішення", - сказано в повідомленні.

У суді зазначили, що рішення є тимчасовим і спрямоване на збереження існуючого становища до розгляду справи по суті.

Водночас, в ухвалі суду зазначено, що в даному випадку застосування заходів забезпечення адміністративного позову спрямоване виключно на збереження існуючого становища до розгляду справи по суті заявлених вимог, встановлення їх обґрунтованості.

Рішення Київської міської ради, дію якого призупинив суд, було прийнято 27 лютого. У ньому йшлося про святкування на території столиці таких пам’ятних дат і ювілеїв:

- 130 років з часу народження Івана Полтаця-Остряниці, військового діяча, полковника Армії Української Держави;

- 6 лютого – 100 років з дня народження Василя Левковича, військового діяча, полковника УПА;

- 20 лютого - 115 років з дня народження Уласа Самчука, письменника, публіциста, журналіста;

- 24 лютого – 110 років з дня народження Василя Сидора, військового та політичного діяча, полковника УПА;

- 5 травня – 120 років з дня народження Володимира Кубійовича, вченого, історика географа, енциклопедиста, громадського та політичного діяча, організатора та головного редактора "Енциклопедії українознавства";

- 12 листопада – 100 років з дня народження Василя Галаси, політичного та військового діяча, полковника УПА;

- 12 грудня – 130 років з дня народження Андрій Мельника, політичного та військового діяча, голови Проводу Організації українських націоналістів.

Читайте також: "Я вдячна Портнову. Його руками відновлюється справедливість в Україні", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181077
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, "ви зробили це разом!"
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При Пете такой пуйни не было! Это будут отрицать только полные дебилы.
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рашистские манкурты и "служивые" суды защищают украинскую идентичность ,уничтожая праздники и память о тех,кто отстаивал эту идентичность украинского народа соружием в руках,отдавая ,отдавая свои жизни
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Надо было после Майдана всех ублюдков сажать а не сопли жевать А теперь хавайте добродушные Украинцы Скоро вы и земельку просрёте которую кацапские олигархи скупят
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Поки Зе в кулачок дрочить, худоба-Портнов підминає суди під себе. І окремама подяка х%йлові Порошенка за то що ригів не садив! Прийдется народові самому їх сажати, але вже на палю!!!
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У нас і при Пєтькє Портнов більшу половину судів контролював. А зараз всіх.
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я вообще требую эти даты сделать государственными праздниками.... во Новый год крутой будет, столько выходных, абы организмы выдержали.
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І подивіться, яке це цинічне підле кодло: Сівоха, Портнов, Єрмак т.д. Криать про примирення, про те, що усі (раніше) розділяли суспільство, а на ділі роблять ось такі падлянки підвищуючи градус сусп. напруги. Постійно грають на "болючих" акцентах.

Нахрін кормити цих виродків при владі, тому підтримую Коля Азиров
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Дааа.. не пройшло і року. Турборежим, трясця їх мамі!
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А чому портнойзон не згадав 1 січня?
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скільки ще ця вражина повинна зробити пакостей, щоб її зупинили?
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Опыт жизни мне подсказывает, что скоро, очень скоро, народ запретит окружной административно-проституционный суд. И скорее всего один раз и на всегда. И уже не просто на бумаге, а ……..
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Хай заборонить собі в туалет ходити , бо йому вистачить і рота
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____________ШУХЕВИЧ РОМАН ОСИПОВИЧ.___________

"Ми всі - воїни УПА і всі підпільники в тому числі і я - розуміємо, що рано чи пізно нам доведеться загинути в святій неравній боротьбі з грубою силою окупантів. Але, запевняю Вас, - ми не будемо боятися вмирати, бо, вмираючи, будемо виходити з того, що станемо добривом для української землі. Ця наша рідна земля потребує ще багато добрив, щоб в майбутньому виросла на ній нова українська генерація, яка завершить те, що нам не судилося закінчити "... Так всіх зусиль щоб її завершити! Слава Україні!"
-Але на превеликий жаль, на святій Українській землі в основному виросла продажна зелена зараза. З кремлівських слуг холуїв Юд, проклятих ЗЕбілів- капітулянтів.
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На це вже неможливо дивитися, як Україна все глибше і глибше занурюється в прокацапське лайно....Ну що ж ... ви сами вибрали цих кондомів , це був ваш вибір..
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..нарит от терпила тот еще, пасионарных в котлах поплавили многих, или по тюрьмам сидят..
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А коли вже "заборонять" назавжди цих зрадників, без відспівування?
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Суд как парАше путина хла как и позыв, по руЦки через зад на бутылку
А як вони можуть скасувати історію нації, вона вже відбулася.
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Краще рік провести взагалі без суддів, аніж мати суддями ворогів України.
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Cуперагент Кремля Ермак, подписавший с Сурковым 12 .07. 19 первый протокол капитуляции Украины, подписал 11.03.20 с Козаком второй расширенный документ о присоединении Украины к ОРДЛО.
Москва отсалютовала своему герою в тылу врага расстрелом украинцев на Донбассе.
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