 Окружний адмінсуд за позовом Портнова заборонив владі Києва святкувати ювілеї діячів ОУН-УПА

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті суду, інформує Цензор.НЕТ.

"ОАСК вважає обґрунтованою вимогу Андрія Портнова про зупинення дії даного Рішення КМР (Київської міської ради. - Ред.) (в частині), зважаючи на наявні ознаки очевидної його протиправності, у зв’язку з порушенням Київською міською радою процедури розробки та прийняття оскаржуваного Рішення", - сказано в повідомленні.

У суді зазначили, що рішення є тимчасовим і спрямоване на збереження існуючого становища до розгляду справи по суті.

Водночас, в ухвалі суду зазначено, що в даному випадку застосування заходів забезпечення адміністративного позову спрямоване виключно на збереження існуючого становища до розгляду справи по суті заявлених вимог, встановлення їх обґрунтованості.

Рішення Київської міської ради, дію якого призупинив суд, було прийнято 27 лютого. У ньому йшлося про святкування на території столиці таких пам’ятних дат і ювілеїв:

- 130 років з часу народження Івана Полтаця-Остряниці, військового діяча, полковника Армії Української Держави;

- 6 лютого – 100 років з дня народження Василя Левковича, військового діяча, полковника УПА;

- 20 лютого - 115 років з дня народження Уласа Самчука, письменника, публіциста, журналіста;

- 24 лютого – 110 років з дня народження Василя Сидора, військового та політичного діяча, полковника УПА;

- 5 травня – 120 років з дня народження Володимира Кубійовича, вченого, історика географа, енциклопедиста, громадського та політичного діяча, організатора та головного редактора "Енциклопедії українознавства";

- 12 листопада – 100 років з дня народження Василя Галаси, політичного та військового діяча, полковника УПА;

- 12 грудня – 130 років з дня народження Андрій Мельника, політичного та військового діяча, голови Проводу Організації українських націоналістів.

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