 Зеленський схвалив допуск іноземних військових на навчання в Україну

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті парламенту.
Останній етап проходження документа - 12 березня повернуто з підписом від президента.
Законом схвалюється рішення глави держави про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі в багатонаціональних військових навчаннях.
Изолируйте его нах...
Только не знает, что Наполеон был знаменитый полководец, поддержавший Великую французскую революцию, император направлявший все свои действия на благо свободной Франции, новаторскими реформами которого до сих пор живет Европа...
Увы, для него, похоже, "наполеон" это - сладкий, мягкий, расплывающийся по тарелке торт.
Даже ни на грамм, и ни на граммульку.
Джакарта передумала купувати 11 російських винищувачів Су-35
Слідом за Філіппінами, які раніше вирішили не купувати російські вертольоти Мі-171 , Від великої військової операції з РФ відмовилася і Індонезія.
Як повідомило 12 березня агентство Bloomberg, влада країни розірвали укладений з РФ контракт на поставку 11 російських винищувачів Су-35. Сума операції оцінювалася в 1,1 млрд доларів.
Журналісти пишуть, що таке рішення Джакарта прийняла під тиском США - нібито Білий дім пригрозив Індонезії санкціями в разі укладення контракту на поставку російських винищувачів або китайських патрульних кораблів.
А то уявляю- на суді в Гаазі ***** заявить що російська армія на Донбасі була на навчаннях і з дозволу України.