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 Політика України
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 Зеленський схвалив допуск іноземних військових на навчання в Україну

Президент Володимир Зеленський підписав свій законопроєкт №3003 про допуск іноземних військових на навчання в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - 12 березня повернуто з підписом від президента.

Законом схвалюється рішення глави держави про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі в багатонаціональних військових навчаннях.

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Зеленський схвалив допуск іноземних військових на навчання в Україну 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181070
 
 
 Топ коментарі
 
Індонезія розірвала контракт з Росією на 1,1 млрд доларів
Джакарта передумала купувати 11 російських винищувачів Су-35
Слідом за Філіппінами, які раніше вирішили не купувати російські вертольоти Мі-171 , Від великої військової операції з РФ відмовилася і Індонезія.
Як повідомило 12 березня агентство Bloomberg, влада країни розірвали укладений з РФ контракт на поставку 11 російських винищувачів Су-35. Сума операції оцінювалася в 1,1 млрд доларів.
Журналісти пишуть, що таке рішення Джакарта прийняла під тиском США - нібито Білий дім пригрозив Індонезії санкціями в разі укладення контракту на поставку російських винищувачів або китайських патрульних кораблів.
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Зеленский заражён короновирусом, после встречи с инстранцами.
Изолируйте его нах...
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Он заражен "комплексом Наполеона".
Только не знает, что Наполеон был знаменитый полководец, поддержавший Великую французскую революцию, император направлявший все свои действия на благо свободной Франции, новаторскими реформами которого до сих пор живет Европа...
Увы, для него, похоже, "наполеон" это - сладкий, мягкий, расплывающийся по тарелке торт.
Зеленский одобрил допуск иностранных военных на учения в Украину - Цензор.НЕТ 1455

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Это он разрешил допуск россиян в Украину на учения ?
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********** і кацапським військам дозволив проводити навчання в Україні? В його тупій голові війни з рашистами немає.
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Владимир Зеленович, надеемся кацапы этим законом не предусматриваются ?..
Даже ни на грамм, и ни на граммульку.
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Кацапское офицерьЁ тут себя чувствует в Киеве ХОРОШО.
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ЦарЁк ОДОБРИЛ!!! Зеленский одобрил допуск иностранных военных на учения в Украину - Цензор.НЕТ 131 ., нет чтобы поддержать. Зеленский одобрил допуск иностранных военных на учения в Украину - Цензор.НЕТ 2111
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Многонациональные учения это прикрытие, базы будут американские на зло кацапам.
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@уйвоха еще не извинилась и не примирилась с атошниками? Чего ждет? Пока бант на @йца повяжут? Будет весь в бантиках с головы до кок...Это будет его самая удачная роль в карьере.
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Індонезія розірвала контракт з Росією на 1,1 млрд доларів
Джакарта передумала купувати 11 російських винищувачів Су-35
Слідом за Філіппінами, які раніше вирішили не купувати російські вертольоти Мі-171 , Від великої військової операції з РФ відмовилася і Індонезія.
Як повідомило 12 березня агентство Bloomberg, влада країни розірвали укладений з РФ контракт на поставку 11 російських винищувачів Су-35. Сума операції оцінювалася в 1,1 млрд доларів.
Журналісти пишуть, що таке рішення Джакарта прийняла під тиском США - нібито Білий дім пригрозив Індонезії санкціями в разі укладення контракту на поставку російських винищувачів або китайських патрульних кораблів.
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Если б он еще распорядился их отсюда не выпускать
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Сподіваюсь, не кацапським?
А то уявляю- на суді в Гаазі ***** заявить що російська армія на Донбасі була на навчаннях і з дозволу України.
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это он так легитимизирует российских военных на донбасе
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Это он про тех рашистких снайперах , которые приезжают сюда на учения.
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