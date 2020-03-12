 Зеленський схвалив допуск іноземних військових на навчання в Україну

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - 12 березня повернуто з підписом від президента.

Законом схвалюється рішення глави держави про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі в багатонаціональних військових навчаннях.

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