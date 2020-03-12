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 Суспільство
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 Палац "Україна" переніс концерти через карантин

Національний палац мистецтв "Україна" переносить заходи, які мали відбутися з 12 березня по 3 квітня.

Про це сказано на сторінці закладу в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Заходи, які мали відбутися в Палаці "Україна" в період з 12.03.2020 р по 03.04.2020 р будуть перенесені на інші зручні для глядачів дати", - сказано в повідомленні.

Адміністрація палацу "Україна" зазначила, що чекає від організаторів концертів пропозицій щодо нових дат та обіцяє повідомити про них найближчим часом.

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Палац Україна переніс концерти через карантин 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181069
 
 
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Я бы этим разрешил гастроли, и побольше зрителей, бесплатный вход.
Дворец "Украина" перенес концерты из-за карантина - Цензор.НЕТ 2198
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і хто ж там мав співати - газманов з лорак чи корольова з охлобистіним?
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А поимела в кормление дворец "Украина" через директорство муШа, Оксана Билобздир.
"Ой зеленеє жито, зелене хорошії куми у мене
Зеленеє жито женці жнуть, хорошії куми, кумів мінісРами назначають
І тоді душа моя шпіває як шопілочка, міністкерка Білобздірочка..."
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