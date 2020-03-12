 Палац "Україна" переніс концерти через карантин

Про це сказано на сторінці закладу в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Заходи, які мали відбутися в Палаці "Україна" в період з 12.03.2020 р по 03.04.2020 р будуть перенесені на інші зручні для глядачів дати", - сказано в повідомленні.
Адміністрація палацу "Україна" зазначила, що чекає від організаторів концертів пропозицій щодо нових дат та обіцяє повідомити про них найближчим часом.
"Ой зеленеє жито, зелене хорошії куми у мене
Зеленеє жито женці жнуть, хорошії куми, кумів мінісРами назначають
І тоді душа моя шпіває як шопілочка, міністкерка Білобздірочка..."