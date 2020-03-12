 Один з найбільших туроператорів України Join UP! скорочує частоту польотів до Єгипту та регіональні програми

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу туроператора.

Там зазначили, що через спалах коронавірусу COVID-19 по всьому світу знизився попит на подорожі.

"Український туроператор Join UP! Змушений оптимізувати польотну програму чартерних рейсів відповідно до поточного запиту ринку і суспільства", - повідомила компанія.

Туроператор припиняє літати з / до Миколаєва з 17 березня і до Херсона з 18 березня. У ці дні в місто прибудуть останні заплановані рейси з туристами.

Програма польотів до Єгипту - Шарм-ель-Шейха і Хургади - скоротиться на 22 рейси на тиждень.

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Туристам, які придбали тури на скасовані дати, туроператор обіцяє відшкодувати їхню вартість. Для цього необхідно звернутися за місцем придбання туру.

Крім того, в зв'язку з обмеженням авіасполучення між Україною та Італією туристи, які придбали тури на дати, які підпадають під ці обмеження, можуть звернутися за місцем їх придбання для перенесення поїздки на інші дати або з поверненням коштів.

Зважаючи на введення Ізраїлем з 12 березня обмежень на в’їзд для іноземців, що передбачають обов’язкове перебування на 14-денному домашньому карантині по прибутті до країни, польотна програма до країни була скорочена. Туристи, чиї тури потрапляють під скасування або які не можуть забезпечити перебування на карантині по прибутті до країни і вимушені відмовитися від поїздки, можуть звернутися за місцем придбання турів за поверненням коштів.

"Звертаємо вашу увагу, готелі анулюють бронювання без штрафів. Перевізники МАУ та Belavia, якими виконуються деякі рейси, пропонують тільки перенесення поїздки на інші дати з можливими доплатами або скасування квитків зі штрафами", - зазначили в Join UP!.

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"Ситуація у світі змінюється дуже динамічно — країни вводять обмеження на внутрішнє пересування, в’їзд та виїзд. Спрогнозувати, що буде за кілька місяців, надзвичайно важко. Для того щоб туристи, які продовжують подорожувати світом, могли планувати свої мандрівки без ризиків, туроператор запроваджує страхування фінансових втрат від коронавірусу та можливість повернення коштів за раннє бронювання", - йдеться в повідомленні туроператора.

Також в Join UP! пропонують додаткову послугу "страхування від коронавірусу" вступила в дію 6 березня. Страхування передбачає компенсацію фінансових втрат у випадку неможливості полетіти в країну, де оголошено епідемію, а також у випадку, якщо туриста зняли з рейсу з діагнозом коронавірус.

Що ж стосується бронювання турів на літо та осінь 2020 року — це можливість заздалегідь спланувати майбутню відпустку за вигідною ціною. Тепер це можна зробити на ще більш вигідних умовах, бо Join UP! впроваджує повернення коштів за раннє бронювання. Така опція діє практично на всі доступні для бронювання тури у разі звернення не менше ніж за 30 днів до дати вильоту. Якщо бронювання здійснюється по незворотному тарифу або на період травневих свят, то у разі його скасування повернення грошових коштів неможливе. Для скасування свого туру та повернення коштів необхідно звернутися за місцем придбання туру.

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