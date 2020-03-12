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 При МОЗ працюватиме цілодобовий оперативний штаб з протидії коронавірусу, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я запустить цілодобовий оперативний штаб з протидії коронавірусу.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зараз відпрацьовується механізм, при Міністерстві охорони здоров'я запускається і буде працювати цілодобовий оперативний штаб з реагування на коронавірусну інфекцію. До нього будуть залучені представники різних центральних органів виконавчої влади, передовсім Державна служба з надзвичайних ситуацій, Нацполіція, прикордонники. Цілодобово працюватимуть", - сказав Ляшко.

За його словами, налагоджується запуск додаткових гарячих ліній, опрацьовуються рішення комісії з техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, які стосуються обмеження транспортного сполучення, зниження кількості пунктів пропуску через державний кордон, заборони експорту і реекспорту засобів індивідуального захисту.

Також Ляшко повідомив, що зараз розробляється законопроєкт про питання пріоритетності при митному оформленні вантажів, які повинні використовуватися в профілактиці поширення коронавірусної інфекції.

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Крім цього, головний санлікар уточнив, що найближчим часом буде фіналізувати рішення уряду про пункти пропуску, через які буде здійснюватися в'їзд і виїзд з території України. "Ми очікуємо рішення уряду сьогодні-завтра. Це пункти пропуску на в'їзд і виїзд з України, вони по території всієї України - повітряні, наземні, залізничні і морські", - сказав Ляшко.

Він додав, що вибиралися найпопулярніші маршрути, і щодо пасажиропотоку, і щодо вантажного потоку, враховувалася можливість швидко доставити людину з підозрою на Covid-19 в лікарню тощо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181064
 
 
 Топ коментарі
 
вот только хотел про мед спирт написать...
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"Штабы" власти всегда создают для иммитации бурной деятельности, из-за отсутствия своей способности к реальной и полноценной повседневной работе.
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Вангую - ночью в этом штабе не найдешь ни одного трезвого сотрудника.
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вот только хотел про мед спирт написать...
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МОЗ нічого не вирішує, від цього штабу немає жодної користі! Штаб має бути при РНБОУ!
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РНБО и есть штаб. Только главный начальник этого штаба профнепригоден к управлению.
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создание видимости бурной деятельности от клоунов... От их штаба и так ничего не зависит
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"Штабы" власти всегда создают для иммитации бурной деятельности, из-за отсутствия своей способности к реальной и полноценной повседневной работе.
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на фига? премии получить за переработку?
лучше тех.... штабных))) бросьте в поликлиники и сельские амбулатории... (с лекарствами, аппаратурой и тест-системами... ну хоть с перчатками и масками)))
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‼️⚡️Несколько дней назад баскетболист Руби Гобер на пресс-конференции посмеялся над паникой в мире, которая началась из-за коронавируса.
И в шутку потрогал все микрофоны.

Сегодня у Руди Гобера нашли коронавирус и остановили весь сезон NBA.
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Ну и что, что нашли? Если проверить всех гриппозных больных, то там будет много с коронавирусом, так как это просто одна из разновидностей гриппа А.
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Главное - зас...ть лохам остатки мозгов, чтобы там кроме чувства страха ничего не осталось. А на этом фоне власть уже сможет заниматься любым беспределом, особенно в протаскивании земельного "законодательства" и распродаже госсобственности.
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Аптечні спостереження

На прохання читачів список, що треба мати в аптечці:
- спирт ( антисептик)
- марля (дешево зробити маску)
- парацетамол/ібупрофен (від t)
- декасан (горло/ніс)
- морська сіль люба для зволоження слизової носу.

Уникати скупчення людей і частіше мити руки.
Власне, все.
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