 При МОЗ працюватиме цілодобовий оперативний штаб з протидії коронавірусу, - Ляшко

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зараз відпрацьовується механізм, при Міністерстві охорони здоров'я запускається і буде працювати цілодобовий оперативний штаб з реагування на коронавірусну інфекцію. До нього будуть залучені представники різних центральних органів виконавчої влади, передовсім Державна служба з надзвичайних ситуацій, Нацполіція, прикордонники. Цілодобово працюватимуть", - сказав Ляшко.

За його словами, налагоджується запуск додаткових гарячих ліній, опрацьовуються рішення комісії з техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, які стосуються обмеження транспортного сполучення, зниження кількості пунктів пропуску через державний кордон, заборони експорту і реекспорту засобів індивідуального захисту.

Також Ляшко повідомив, що зараз розробляється законопроєкт про питання пріоритетності при митному оформленні вантажів, які повинні використовуватися в профілактиці поширення коронавірусної інфекції.

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Крім цього, головний санлікар уточнив, що найближчим часом буде фіналізувати рішення уряду про пункти пропуску, через які буде здійснюватися в'їзд і виїзд з території України. "Ми очікуємо рішення уряду сьогодні-завтра. Це пункти пропуску на в'їзд і виїзд з України, вони по території всієї України - повітряні, наземні, залізничні і морські", - сказав Ляшко.

Він додав, що вибиралися найпопулярніші маршрути, і щодо пасажиропотоку, і щодо вантажного потоку, враховувалася можливість швидко доставити людину з підозрою на Covid-19 в лікарню тощо.