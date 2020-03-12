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Все про:Путін (16432) Донбас (15525) Єрмак Андрій (127) Офіс Президента (273) Козак Дмитро (12)

 "Путінська хотілка про переговори напряму з терористами": реакція користувачів на сторінці ОП у зв'язку зі створенням "консультативної ради" стосовно Донбасу

Створення так званої Консультативної ради, про яку йдеться в переліку домовленостей, досягнутих на зустрічі в Мінську керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і заступником керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитром Козаком, викликало в українців справедливе запитання про її склад.

Про це свідчать коментарі, залишені під постом пресслужби Офісу президента в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, основним побоюванням коментаторів є можливе включення в цю раду представників терористичних угруповань "Л/ДНР". У зв'язку з цим люди просять дати інформацію про його склад. Однак реакції на це прохання від представників влади немає.

Путінська хотілка про переговори напряму з терористами: реакція користувачів на сторінці ОП у звязку зі створенням консультативної ради стосовно Донбасу 01
Путінська хотілка про переговори напряму з терористами: реакція користувачів на сторінці ОП у звязку зі створенням консультативної ради стосовно Донбасу 02
Путінська хотілка про переговори напряму з терористами: реакція користувачів на сторінці ОП у звязку зі створенням консультативної ради стосовно Донбасу 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оригінал статті про Зеленського у The Guardian VS версія ОП: жорсткі оцінки і коментарі авторів зникли

Путінська хотілка про переговори напряму з терористами: реакція користувачів на сторінці ОП у звязку зі створенням консультативної ради стосовно Донбасу 04
Путінська хотілка про переговори напряму з терористами: реакція користувачів на сторінці ОП у звязку зі створенням консультативної ради стосовно Донбасу 05
Путінська хотілка про переговори напряму з терористами: реакція користувачів на сторінці ОП у звязку зі створенням консультативної ради стосовно Донбасу 06
Путінська хотілка про переговори напряму з терористами: реакція користувачів на сторінці ОП у звязку зі створенням консультативної ради стосовно Донбасу 07

Раніше з подібним питанням до влади звернувся журналіст Петро Шуклінов.

Нагадаємо, вчора в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з мирног врегулювання ситуації на Донбасі, на якому були присутні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181063
 
 
 Топ коментарі
 
Елена Подгорная
16 hrs ·

Запаса прочности от Порошенко и его "правительства барыг" нам хватило на год. И вот даже в кризис мы входим ещё на минималках.
Стартовые условия, которые оставили Зеленскому, были великолепны. Это Армия с большой буквы, воссозданная заново. Это растущая экономика - 4.6% роста ВВП во 2-м квартале 2019 року. Это перевыполнение бюджета - в мае 2019 года общий фонд бюджета был перевыполнен на 10,2 миллиардов гривен. (+12% к плановым показателям); за январь-май 2019 года доходы были на 12% выше, чем показатели за аналогичный период 2018 года.
Это наполненный Единый казначейский счёт. Там остались 29,5 миллиардов гривен, что на 17 миллиардов больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. И совсем уж не сравнимо с известными 108 тысячами, которые остались Порошенко от Януковича в 2014 году.
А ещё Зеленскому оставили:
Эквивалент 49,4 миллиардов гривен на валютных счетах. А это на 22 миллиарда больше, чем в аналогичном периоде того же 2018 года.
Профицитный бюджет в сумме больше 20 миллиардов гривен на 1 июня 2019 года. Это от правительства Гройсмана был подарок.
Повышение, выплаты зарплат и пенсий с ежегодным их ростом. С 1 марта 2019 года был проведён автоматический перерасчёт пенсий более чем 9-ти миллионам пенсионерам, а самым бедным выплачены дополнительные компенсации.
Своевременное и в полном объёме погашение и обслуживание государственных долгов. 1 июня, например, было проведено погашение внешнего и внутреннего долгов на сумму 176,1 миллиардов гривен.
Своевременное финансирование капитальных расходов. На 1 июня было профинансировано 40,5 миллиардов гривен - дороги, учереждения сельской медицины, школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры.
....................................................................................................
Прошёл год.
Выбрали не барыг. Вроде бы новых и честных. Так пищало большинство избирателей. Ни магазинов у этих новых нет, красивых и вкусно пахнущих. Ни фабрик. Ни свинарчуков.
Прям нью-коммунизм.
Где это всё?
Как можно было это всё потерять меньше, чем за год и без всяких внешне-внутренних потрясений? Что вы такое?
Саранча? И та бы столько не сожрала. Лопнула бы.
И ведь не украли. Многое просто тупо проёбано.
Янукович хоть 100 тысяч на счету оставил. Межигорье и страусов.
А после Зеленского - как после атомной войны. Пустыня и дыра на всю страну.
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Більш огидного ніж влада зєбуїнів важко знайти у цілому світі. Вороги, зрадники, а маскуються. Продалися Пуйлу, але бояться відкрито про це заявити. Отак і хочуть якось так помаленько, потихенько , незамітно і знищити Україну. А палю вам падли в ..опу!
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Елена Подгорная
16 hrs ·

Запаса прочности от Порошенко и его "правительства барыг" нам хватило на год. И вот даже в кризис мы входим ещё на минималках.
Стартовые условия, которые оставили Зеленскому, были великолепны. Это Армия с большой буквы, воссозданная заново. Это растущая экономика - 4.6% роста ВВП во 2-м квартале 2019 року. Это перевыполнение бюджета - в мае 2019 года общий фонд бюджета был перевыполнен на 10,2 миллиардов гривен. (+12% к плановым показателям); за январь-май 2019 года доходы были на 12% выше, чем показатели за аналогичный период 2018 года.
Это наполненный Единый казначейский счёт. Там остались 29,5 миллиардов гривен, что на 17 миллиардов больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. И совсем уж не сравнимо с известными 108 тысячами, которые остались Порошенко от Януковича в 2014 году.
А ещё Зеленскому оставили:
Эквивалент 49,4 миллиардов гривен на валютных счетах. А это на 22 миллиарда больше, чем в аналогичном периоде того же 2018 года.
Профицитный бюджет в сумме больше 20 миллиардов гривен на 1 июня 2019 года. Это от правительства Гройсмана был подарок.
Повышение, выплаты зарплат и пенсий с ежегодным их ростом. С 1 марта 2019 года был проведён автоматический перерасчёт пенсий более чем 9-ти миллионам пенсионерам, а самым бедным выплачены дополнительные компенсации.
Своевременное и в полном объёме погашение и обслуживание государственных долгов. 1 июня, например, было проведено погашение внешнего и внутреннего долгов на сумму 176,1 миллиардов гривен.
Своевременное финансирование капитальных расходов. На 1 июня было профинансировано 40,5 миллиардов гривен - дороги, учереждения сельской медицины, школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры.
....................................................................................................
Прошёл год.
Выбрали не барыг. Вроде бы новых и честных. Так пищало большинство избирателей. Ни магазинов у этих новых нет, красивых и вкусно пахнущих. Ни фабрик. Ни свинарчуков.
Прям нью-коммунизм.
Где это всё?
Как можно было это всё потерять меньше, чем за год и без всяких внешне-внутренних потрясений? Что вы такое?
Саранча? И та бы столько не сожрала. Лопнула бы.
И ведь не украли. Многое просто тупо ********.
Янукович хоть 100 тысяч на счету оставил. Межигорье и страусов.
А после Зеленского - как после атомной войны. Пустыня и дыра на всю страну.
 показати весь коментар
 
 
Більш огидного ніж влада зєбуїнів важко знайти у цілому світі. Вороги, зрадники, а маскуються. Продалися Пуйлу, але бояться відкрито про це заявити. Отак і хочуть якось так помаленько, потихенько , незамітно і знищити Україну. А палю вам падли в ..опу!
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когда написано от души, даже длинный текст читается на одном дыхании.
а вот пару зелебобских абзацев одолеть - это подвиг.
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Раша - якорь , который оторвался и уже тонет . Зеля - тоже временное явление .
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и лишь пэпа - вечный!
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Подозреваю, что «комментарии» отключат.........
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они иначе реботают - отключают конкретных читателей возможность комментирования.
Оставляют своих ботов с пустыми профилями, которые там в комментах рассказывают о "гениальности великого пи..." пардон, "лидера".

У меня так, да и не только меня.
Интересно, что на личной странице самого бубачки этого не делают - там можно отвести душу...
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шмаркля ждём разъяснений по поводу того о чём договариваются твои советники.....хотя о чем я тут в пору билеты на Ростов брать.....
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Зеленский, бл., ну стань хоть на час турком..
Вот побачишь, тебе самому понравится, сам себя зауважаешь.
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пока все смотрят как красиво лежит сепар сивоха ермак впуливает украине ордло...
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Все идет по ранее утвержденному плану. ( Не мытьем, так катаньем)
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сивоха и компания, *рази
У них душа ватная, совковая
Их "патриотизм" это вынужденный страх перед патриотами Украины.
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Позорники консультируются с агрессором захватившим землю Украины.
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Як українці після проросійського януковича знову могли вибрати собі проросійського зеленського??????
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Порох сделал одну всего ошибку - но огромнейшую.
Он проиграл информ-войну. Поручил дело мудаку-Стэцю - ну и...

Мы в ФБ и твиттере делали, что могли - но "зубожилый нарид" смотрит ТВ под-пивасик, и тут мы бессильны.
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Еге.
Не все так просто.
Згадайте як на Міністество інформаційної політикию відрузу накинулась зграя «честних журналістів»...
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Зеленая власть последовательно сдает интересы страны. Но не станет же она говорить об этом прямым текстом. Используется ворох всяких эвфемизмов, метафор, аллюзий и прочей словоблудческой куйни.
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Этого швондера(ермака) в Израиле посадили бы за измену.
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срач в пейсбуке равносилен разговору на кухне или передергиванию ствола в замкнутом пространстве - эффекта ноль и толку никакого
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капля камень точит

Второй раз толерантности к врагам Украины не будет.
сивохи ведут к бойне, получат.
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ПТН-ПНХ! Туда же отправим всю шоблу во главе с Рабиновичем! Рабинович будет держать над своей головой менору весом в 7 кГ из золота стыренного из Украины!
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ПТН-ПНХ! Туда же отправим всю шоблу во главе с Рабиновичем! Рабинович будет держать над своей головой менору весом в 7 кГ из золота стыренного из Украины!
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Параша іде на дно, нам потрібна консультативна рада по утилізації кацапопітеков, і зебариг.
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